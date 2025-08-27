La granja VIP México: Participantes confirmados, horario, dónde ver y todo lo que debes saber del estreno

Lo que fue un secreto a voces durante mucho tiempo, al fin ya es una realidad. Se trata del estreno de la versión mexicana de ‘La granja VIP’. Aquí te contamos quiénes son los participantes confirmados, dónde ver, la dinámica y todo lo que debes saber del próximo reality de TV Azteca.

¿De qué trata ‘La granja VIP México’, el nuevo reality de TV Azteca?

‘La granja VIP’ es un reality show que reúne a un grupo de celebridades que son encerrados en una granja real, donde no tendrán acceso a ningún tipo de lujo y se verán forzados a realizar diversas labores de campo para, además de asegurar su supervivencia, seguir dentro de la competencia.

Algunos de los trabajos que deberan hacer son:

Ordeñar vacas

Sembrar

Cosechar

Limpiar establos

Construir cercas

Todo esto, mientras son vigilados 24/7. El público tendrá un papel activo en la dinámica del reality, ya que cada semana podrá decidir qué integrante nominado sale del show.

Este programa ha tenido versiones en diversos países como Brasil y Suecia, donde el formato ha sido tan exitoso que ha tenido varias temporadas. Ahora que se hará en México, se espera que sea igual de popular entre la audiencia.

Hasta el momento, no se ha revelado el premio que se dará al primer lugar. No obstante, se sabe que, en las ediciones internacionales, se les ha dado un reconocimiento en efectivo.

¿Quiénes son los participantes confirmados para ‘La granja VIP México’?

Hasta ahora, no se han revelado de forma oficial a los participantes de ‘La granja VIP México’. Sin embargo, hace poco se filtró que Linet Puente, supuestamente, formaría parte del reality. Incluso, se ventilaron unas imágenes en las que se le vería grabando los promocionales del programa.

“La talentosa periodista y conductora Linet Puente, reconocida por su trayectoria en TV Azteca y por ser una de las voces más fuertes del mundo del espectáculo, ahora se suma a un nuevo reto”, informó la cuenta de espectáculos ‘JesúsXclusiveTV’.

También se han mencionado que estos famosos podrían unirse a este proyecto:

Itatí Cantoral

Ana Brenda Contreras

Ferka

Mónica Castañeda

Gala Montes

Kristal Silva

Rey Grupero

Por otra parte, Alfredo Adame contó en su momento que ya estaba confirmado para el show. El actor se dijo muy feliz con este proyecto y le pidió a sus fans que lo apoyaran. Cabe destacar que la televisora no ha hecho el anuncio oficial de su participación.

“Ya estoy para el reality que viene, del 12 de octubre al 31 de diciembre, en La Granja con Disney Plus” Alfredo Adame

Según comentó recientemente quien será el presentador del programa, este proyecto será conformado por “personalidades polémicas”. También mencionó que el próximo 29 de agosto se dará más información sobre el show.

¿Cuándo se estrena ‘La granja VIP México’ y dónde ver?

‘La granja VIP México’ se estrenará el próximo 12 de octubre, a través de la señal de Azteca Uno. También se podrá ver a través de la plataforma de Disney Plus. Según uno de los promocionales, será transmitido “a partir de las 10:30 pm”.

El programa ha dado mucho de qué hablar en redes sociales, pues se lanzará justo cuando empieza la recta final de ‘La casa de los famosos México 2025’, por lo que muchos se mantienen a la expectativa de cómo resultarán los niveles de audiencia.

Se desconoce si el público podrá ver lo que hacen los participantes en su día a día. Aunque se teoriza que, en caso de ser así, el 24/7 estará disponible por Disney plus, esto no ha sido confirmado, por lo que todo queda en calidad de un rumor.

