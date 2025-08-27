¿Conductora de Ventaneando se uniría a famoso reality? ¿La casa de los famosos México? Filtran imágenes

Las recientes especulaciones de que una conductora de ‘Ventaneando’, presuntamente, será parte de un famoso reality, causaron total conmoción en redes sociales. Ahora, filtraron nuevas imágenes de dicha personalidad que confirmarían su lugar como presunta participante de esta competencia. ¿Se trata de ‘La casa de los famosos México’?

Las supuestas fotografías de la conductora de ‘Ventaneando’ no pasaron desapercibidas en redes sociales. Incluso, generaron especulaciones sobre las actividades que habrá en la competencia de famosos. ¿Cómo reaccionó Pati Chapoy?

¿Qué conductora de ‘Ventaneando’ será participante de un reality de famosos?

En julio de este año, la televisora del Ajusco anunció la llegada a la pantalla chica el reality ‘La granja VIP’, programa que busca llevar a los famosos a su límite, alejándolos de la comodidad y obligándolos a sobrevivir sin tecnología, ni lujos. Ahora, se dio a conocer que Linet Puente, conductora de ‘Ventaneando’, presuntamente, será parte de esta increíble experiencia.

Eso no es todo, pese a que la periodista mexicana no ha sido confirmada oficialmente como participante de ‘La granja VIP. En redes sociales salieron a la luz las primeras imágenes, según, de Linet en plena grabación de los promocionales del reality.

A través de la cuenta de Instagram de Jesusxclusivetv, creador de contenido de realities, publicó una fotografía en la que aparece la conductora de ‘Ventaneando’ con una falda de mezclilla, botas vaqueras, un chaleco negro, camiseta del mismo tono y un sombrero vaquero oscuro. Al fondo, detrás de Linet, se distingue parte del set de grabación de ‘La granja VIP’.

“La talentosa periodista y conductora Linet Puente, reconocida por su trayectoria en TV Azteca y por ser una de las voces más fuertes del mundo del espectáculo, ahora se suma a un nuevo reto” JesúsXclusiveTV

“¡Es Participante Oficial de ‘La granja VIP’, el reality que promete dar mucho de qué hablar en la pantalla de Azteca!”, se lee en la publicación.

Cabe recordar que toda esta información no se ha confirmado por las redes oficiales de ‘Ventaneando’, así como del reality ‘La granja VIP’. Por esta razón, todo lo antes mencionado queda en calidad de RUMOR.

Así lo publicaron:

¿Cómo reaccionó Pati Chapoy a la participación de Linet Puente en ‘La granja VIP’?

Al momento, Pati Chapoy, conductora principal de ‘Ventaneando’, no se ha pronunciado con respecto a esta información. Sin embargo, la producción sí había dado un adelanto de que se estaría en plena negociación de que uno de los presentadores sería parte de ‘La granja VIP’.

En las redes sociales de ‘Ventaneando’ publicaron un video en el que los productores del reality acudieron al foro del programa con la intención de invitar de manera personal a uno de los integrantes del equipo.

En este video se puede ver a Rosario Murrieta, Pedro Sola y Mónica Castañeda, así como Jimena Pérez, ‘la Choco’, quien dio algunas pistas sobre la posible participación de alguno de los conductores en ‘La granja VIP’.

“A que no saben a qué personaje vinieron a invitar a ‘La granja’, no digo nombres, pero habrá señales”, dijo la conductora.

Por su parte, Linet Puente no ha dado detalles sobre su posible participación en ‘La granja VIP’. Cabe recordar que, recientemente, la conductora de ‘Ventaneando’ sufrió la muerte de su padre.

¿Cuándo se estrena ‘La granja VIP’ y quiénes son los participantes confirmados?

Aunque la televisora aún no confirma la fecha exacta de estreno de ‘La granja VIP’, todo apunta a que el programa llegará a mediados de octubre de 2025.

El reality reunirá a más de 11 celebridades, seleccionadas para generar una mezcla de drama, esfuerzo físico, rivalidades y momentos virales. Se dice que algunos de los presuntos confirmados de este reality serían:

Itatí Cantoral,

Brenda Bezares,

Verónica Castro ,

, Karina Torres,

Carlos Quirarte,

Alfredo Adame,

Gala Montes,

Guty Carrera

Linet Puente

Al momento, la lista oficial de confirmados de ‘La granja VIP’ no se ha dado a conocer. Sin embargo, los fieles seguidores de los realities de la televisora del Ajusco seguirán a la espera de la revelación de participantes.