Laura Bozzo, tras entrar a ‘La casa de Alofoke’, enseña de más, ¡Así reaccionaron sus compañeros!: VIDEO

Laura Bozzo no para de hacer polémica. Luego de su paso por ‘La casa de los famosos’ versión Telemundo, ahora se aventuró a ‘La casa de Alofoke’, en República Dominicana, en la que ha protagonizado momentos virales, siendo uno de los más comentados cuando “enseñó de más”, ¿Qué pasó?

Laura Bozzo / Redes sociales

¿De qué trata ‘La casa de Alofoke’ y quiénes participan?

‘La casa de Alofoke’ es un reality que junta a un grupo de celebridades y creadores de contenido que son monitoreados las 24 horas del día. Creado por Santiago Matías “Alofoke”, este concurso se graba desde República Dominicana y se puede ver totalmente en vivo por YouTube. Actualmente, se emite su segunda temporada.

Los participantes son:

Carlos Montesquieu (Comediante)

Luis Polonia (Atleta)

Juan Carlos Pichardo (actor)

Jlexis (influencer y cantante)

Michael Flores (influencer y cantante)

JD con su flow (influencer)

Young Swagon (influencer)

Andy de la Cruz (influencer)

Shadow Blow (cantante)

Luis Santana (estilista)

Randy Álvarez (influencer)

Gracie Don (modelo)

Denisse Michelle (Cantante)

Care Pepitas (influencer)

Dianabel Gómez (modelo)

Julissa Gutiérrez (Influencer)

Melina Rodríguez (actriz e influencer)

Diosa Canales (Cantante)

Daniela Barranco (cantante)

Valeria García (influencer)

El ganador de esta edición se llevará 4 millones de pesos dominicanos y un auto. Cada semana, el público decide a quién sacar de la competencia por medio de votaciones.

Laura Bozzo / Redes sociales

¿Qué hizo Laura Bozzo en ‘La casa de Alofoke’?

Cerca de la recta final, Laura Bozzo entró como invitada a ‘La casa de Alofoke’. Tanto en redes sociales como previo a su entrada al show, se dijo muy contenta de participar y aseguró que apoyaría a su participante favorito, es decir, Andy de la Cruz, a quien también apodan ‘la Fruta’.

Si bien no es una participante activa, la ‘señorita Laura’ ya dio mucho de qué hablar. Y es que, durante sus primeros días, no solo recreó una “parodia” de su extinto programa ‘Laura en América’, sino que también enseñó de más frente a la cámara.

Todo ocurrió durante una conversación con algunos habitantes. Laura comenzó a decir que, pese a su edad, tenía un buen cuerpo y, para demostrarlo, se alzó la blusa y enseñó la parte de enfrente. Tras el breve “shock”, los presentes observaron su cuerpo con detenimiento y le dijeron que “estaban lindas”.

Esta no es la primera vez que ocurre. En su primera noche, mientras se cambiaba de ropa, Laura, aparentemente, olvidó que estaba siendo grabada, pues en lugar de ir al baño a cambiarse, lo hizo en la habitación. En ese momento, simplemente dijo: “Estoy mostrando tet..., todo”.

Su presencia ha sido muy bien recibida por todos los habitantes de ‘La casa’. En tanto que los usuarios en redes sociales también han expresado su alegría por verla en cámara, asegurando que está “levantando el evento”.

Laura Bozzo siendo Laura Bozzo en #LaCasaDeAlofoke2 pic.twitter.com/gMsaX466SJ — La Comadrita (@lacomadritasoy) November 25, 2025

¿Laura Bozzo le fue infiel a Cristian Zuárez?

En los últimos meses, Laura Bozzo ha desatado mucha polémica, ya sea mostrando su cuerpo en realities o dando declaraciones controversiales. Un momento muy recordado fue cuando, durante su estancia en ‘El Internado’, reality de Chile, hace algunos meses, confesó haberle sido infiel a su ex, Cristian Zuárez.

Según su versión, lo engañó después de escuchar rumores de que le estaba siendo infiel con una artista. Laura mencionó que le pidió ayuda a conocidos para conocer a un “hombre guapo”.

“Quiso ser productor musical y trajo a tus amigas, Axé Bahía, y ahí empezó el rumor de que andaba con una de ellas. Llamé a mis hermanos y les dije ‘Tráiganme al más guapo de todos sus amigos’ y le puse los cuernos, por si acaso”, resaltó.

