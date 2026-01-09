¿Humberto Zurita y Stephanie Salas en crisis? Actor da su versión de la presunta pelea que tuvieron, VIDEO

Pese a ser una de las parejas más queridas del medio artístico, Humberto Zurita y Stephanie Salas han estado en medio de la polémica por la viralización de un video en el que, aparentemente, se les ve discutiendo en un centro comercial de la Ciudad de México. A raíz de la presunta pelea, Zurita ha sido acusado de ser un “patán”.

Si bien siempre han tratado de mantenerse alejados de la polémica y no se habían querido pronunciar, en un encuentro con la prensa, en el que estuvo TVNotas, se le cuestionó a Humberto Zurita sobre el asunto, ¿qué dijo?

Humberto Zurita y Stephanie Salas / Redes sociales

¿Cómo fue la presunta pelea entre Humberto Zurita y Stephanie Salas?

Hace algunos días, el canal de YouTube de Kadri Paparazzi publicó un video en el que se ve una presunta pelea entre Humberto Zurita y Stephanie Salas en un centro comercial de la Ciudad de México.

Según se dijo, la pareja primero acudió a un restaurante dentro de una plaza al sur de la capital. Posteriormente, estuvieron recorriendo el recinto hasta llegar a una tienda de artículos para el hogar. En algún punto, se les observa en una aparente discusión.

Los conductores del pódcast indicaron que, aparentemente, Humberto se veía molesto y hasta hacía movimientos con las manos, al parecer, con la intención de explicar algo. La reacción de Salas habría sido mantenerse tranquila.

En algún punto, Salas le habría puesto un alto; en las imágenes se observa cómo ella le pediría su bolsa. Poco después él se habría adelantado, dejándola unos pasos atrás. Aunque los presentadores no mencionaron el posible motivo del presunto conflicto, el video generó muchos comentarios negativos en contra de Zurita.

Presunta pelea entre Stephanie Salas y Humberto Zurita. / Foto: Redes sociales

¿Hubo pelea entre Humberto Zurita y Stephanie Salas? Esto dice el actor

Ante la cámara de TVNotas, Humberto Zurita sostuvo que las especulaciones de su presunta pelea con Stephanie Salas provienen de “gente envidiosa” que “solo busca lo malo entre lo bueno”. Con su estilo directo, el actor negó cualquier conflicto.

Humberto Zurita “La gente es envidiosa y está buscando siempre lo malo de lo bueno; tendrían que ver lo bueno que hago por Stephanie.”

El histrión sostuvo que siempre ha sido educado con las mujeres y explicó el contexto de las polémicas imágenes. De acuerdo con su versión, si bien se había adelantado, indicó que Salas estaba acompañada de su chófer.

“Jamás me permitiría faltarle al respeto, no sólo a Stephanie, a ninguna mujer en mi vida. Tengo una educación muy cercana a la verdad, mis padres se ocuparon primero de mis principios y después me ocupé de lo que yo soy. Yo no ofendería a ninguna mujer nunca en mi vida”, puntualizó.

TVNotas también intentó obtener la versión de Stephanie Salas. Si bien en un principio no quiso dar declaraciones, después afirmó estar muy feliz con Zurita y le pidió a la gente que “deje ser feliz”.

¿Cómo es la historia de amor entre Humberto Zurita y Stephanie Salas?

La historia de Humberto Zurita y Stephanie Salas comenzó hace más de 30 años. Salas era gran amiga de la fallecida Christian Bach, quien fue esposa de Zurita. Ambos se reencontraron en 2022; en aquel entonces, ya habían pasado varios años desde la muerte de Bach.

Tras volver a convivir, el amor surgió entre ellos. Si bien los rumores se suscitaron en junio de ese año, no fue hasta diciembre que lo hicieron oficial con un post en redes sociales.

Aunque ambos suelen ser muy reservados en cuanto a hablar de su vida privada, tanto en redes sociales como en diversos eventos, se les ha visto felices y muy enamorados. Se llegó a especular que habría boda este 2026. Sin embargo, esto no ha sido confirmado.

