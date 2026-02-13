¿Bárbara de Regil y Mar de Regil enemistadas? Video viral de una pelea desata polémica en TikTok

La relación entre Bárbara de Regil y Mar de Regil suele ser una de las más comentadas en redes sociales. Madre e hija han construido una imagen pública de complicidad y humor que constantemente comparten con sus seguidores. Sin embargo, un reciente video viral encendió la conversación luego de que muchos usuarios interpretaran la interacción como una posible pelea.

Mira: Bárbara de Regil dice Adiós a Rosario Tijeras y sacude su carrera con proyecto inesperado ¿entra a un reality?

Bárbara de Regil y Mar de Regil / IG: @barbaraderegil

¿Qué pasó en el video viral de Bárbara de Regil y Mar de Regil en TikTok?

El video viral que protagonizan Bárbara de Regil y Mar de Regil fue publicado en TikTok y rápidamente acumuló miles de reproducciones. En el clip, madre e hija aparecen listas para comer sushi, pero la dinámica llamó la atención por el curioso intercambio de roles.

Desde el inicio, Mar de Regil, influencer lanza un primer comentario que marcó el tono del video:

“A ver mamá, ¿tu bolsa qué onda? En la mesa no va la bolsa, es de mala educación”. Bárbara de Regil

La escena continuó con una serie de observaciones que parecían regaños juguetones. Mar se ríe mientras describe a su mamá como “la típica” persona que revisa superficialmente los pedidos de comida y cree que faltan cosas. Luego vino otro momento que detonó reacciones:

“No, ya la ca$ste, yo no como con eso” Bárbara de Regil

El intercambio siguió en un tono ligero, pero el detalle que más comentarios generó fue cuando Bárbara de Regil intentó manipular un cuchillo y terminó cortándose el dedo. Lejos de alarmarse, Mar reaccionó con humor:

“Es que eres atrabancada, ¡no te trates de sacar sangre!”. Bárbara de Regil

El momento cerró entre carcajadas, lo que para muchos dejó claro que se trataba de una interacción relajada y sin drama real.

Lee: Bárbara de Regil arremete contra una influencer fitness por manipular sus videos: ¿Quién es? “Mentirosa”

¿Bárbara de Regil y Mar de Regil están realmente enemistadas?

Hasta el momento, no existe ninguna señal pública de enemistad entre Bárbara de Regil y Mar de Regil. Por el contrario, ambas continúan compartiendo contenido juntas, interactuando en redes y mostrando cercanía.

Mar de Regil, quien actualmente vive en Madrid mientras estudia diseño de moda, mantiene una presencia activa como creadora de contenido. Bárbara de Regil, por su parte, sigue combinando su carrera como actriz, recordada por su papel en “Rosario Tijeras”, con su faceta como influencer.

Los comentarios en TikTok no tardaron en multiplicarse. Algunos usuarios reaccionaron con humor, destacando la peculiar dinámica familiar:

“Mar, ¿a qué edad tuviste a tu mamá?”

"¿cómo sobrevivió con su mamá todo este tiempo?”

“Mar haciendo crianza respetuosa”.

Mira: Bárbara de Regil toma drástica decisión tras el final de Rosario tijeras: ¡se va de México!