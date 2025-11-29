Bárbara de Regil toma drástica decisión tras el final de Rosario tijeras: ¡se va de México!

Bárbara de Regil, como si fuera poco haber cerrado una etapa con Rosario Tijeras, ahora sorprende con otra bomba: se va de México y desata teorías y rumores. ¿Por qué toma esta decisión? ¿Escapa de hate en redes sociales? Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Bárbara de Regil presumió el tatuaje que le hizo un fan. / IG: @barbaraderegil

¿Por qué Bárbara de Regil decidió dejar México?

La inesperada decisión de Bárbara de Regil de mudarse temporalmente a Madrid se convirtió en una de las noticias más comentadas del mundo del entretenimiento. La actriz, influencer y empresaria del fitness ha vivido bajo los reflectores durante años, acumulando polémicas, críticas, seguidores fieles y detractores en cantidades similares. Por eso, cuando confirmó que dejará México, las especulaciones no tardaron en aparecer.

Sin embargo, la famosa fue contundente al aclarar que no huye de nada ni de nadie, sino que se va por una razón completamente profesional. En entrevista durante el 15º aniversario de la revista EstiloDF, la protagonista de Rosario Tijeras confesó:

“Me voy a ir a Madrid... me voy a ir de México para trabajar allá... tengo muchas cosas buenas y bonitas”. Bárbara de Regil

La declaración abrió la puerta a un sinfín de rumores sobre el tipo de proyecto que la llevó a tomar esta decisión. Lo que sí dejó claro es que el trabajo exige su presencia física en España

Bárbara de Regil comparte video en redes llorando. / Redes sociales

¿La mudanza de Bárbara de Regil a Madrid es temporal o podría quedarse definitivamente en España?

Una de las dudas que más ha generado curiosidad entre los seguidores es si la mudanza de Bárbara de Regil a Madrid será únicamente temporal o si existe la posibilidad de que la actriz decida establecerse definitivamente en España.

La famosa fue muy clara al respecto: su salida de México no marca un cierre, sino una pausa. Recalcó que su vida, su casa y sus raíces siguen en México.

Hasta ahora, Bárbara de Regil no ha revelado más detalles sobre el proyecto que la llevará a Madrid; sin embargo, en redes sociales ya circulan especulaciones de que, más allá del trabajo, la actriz estaría planeando pasar tiempo con su hija Mar de Regil, quien decidió mudarse a la capital española para continuar sus estudios universitarios.

Así fue como lo dijo Bárbara de Regil:

¿Se reunirá Bárbara de Regil con su hija Mar en Madrid y cómo será ese encuentro?

El lado más emotivo de esta historia se llama Mar. La hija de Bárbara de Regil se mudó a Madrid a finales de septiembre para iniciar sus estudios universitarios, y ese capítulo trajo consigo meses de distancia que la actriz compartió con sus seguidores entre nostalgia y orgullo.

Ahora que volverán a compartir la misma ciudad, todo apunta a que se dará un emotivo reencuentro entre madre e hija, un momento que ambas han esperado con ansias. Sin embargo, la actriz no ha confirmado dicha información. Cabe recordar que la actriz y su hija tuvieron un emotivo encuentro hace unas semanas.