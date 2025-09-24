Bárbara de Regil responde a críticas por huir de fans en set de Rosario Tijeras: “No puedo dar fotos”

En redes sociales no se habla de otra cosa: un video muestra a Bárbara de Regil huyendo de sus seguidores durante las grabaciones de Rosario Tijeras. La actriz, que suele estar en medio de la polémica por su carácter explosivo, esta vez fue duramente criticada por negarse a dar fotos y autógrafos, lo que generó que la señalaran de “clasista” y “grosera”. Sin embargo, lejos de quedarse callada, Bárbara lanzó un mensaje directo en sus redes sociales para explicar qué pasó realmente en el set y por qué no se detuvo a convivir con sus fans.

Bárbara de Regil / Redes sociales

¿Qué pasó con Bárbara de Regil y por qué ignoró a sus fans en las grabaciones de Rosario Tijeras?

El incidente ocurrió en Tlalnepantla, Estado de México, donde Bárbara de Regil, actriz Rosario Tijeras, filmaba escenas de la nueva temporada. Según los reportes, un grupo de seguidores se acercó para pedirle fotos y autógrafos, pero Bárbara de Regil, rodeada por personal de producción, salió apresurada del lugar sin atenderlos.

En cuestión de horas, el video circuló en plataformas como TikTok e Instagram, desatando críticas en su contra. Los usuarios la acusaron de “clasista” y de olvidar que gracias a su público mantiene su popularidad. Estos fueron algunos de los comentarios:



“Se cree mucho”

“Ya se le subió”

“Qué grosera con la gente que la sigue” fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en redes.

La polémica creció tanto que la actriz no tardó en responder, pues esta vez no quiso quedarse con la etiqueta de “altanera” que le colgaron los internautas.

🎬✨ Bárbara de Regil causa revuelo en Tlalnepantla



¿Qué dijo Bárbara de Regil sobre el video en el que huye de sus fans?

Lejos de quedarse con la etiqueta de “soberbia”, Bárbara decidió responder con un video en Instagram.. La actriz explicó que no puede detenerse a dar fotos mientras está grabando, ya que hacerlo retrasaría el trabajo de todo su equipo.

“Esto no lo voy a permitir. Yo claro que no puedo dar fotos mientras estoy grabando, por respeto a mi crew y a mi equipo de trabajo. Y si me detengo a dar fotos, atrasaría las grabaciones” Bárbara de Regil

También dejó claro que sí convive con sus seguidores, pero en los momentos adecuados: “He destinado cortes a comer y no he comido para darles fotos. La verdad es que no me molesta en lo absoluto, porque yo los amo y agradezco mucho que se hagan esas filas afuera de mi camper. Incluso un día, la fila llegaba a cuatro cuadras, y eso me hace muy feliz porque es un amor mutuo. Sin embargo, no puedo dar fotos mientras estoy grabando”, expresó.

Bárbara subrayó que entiende la emoción de quienes se acercan, pero pidió comprensión: “Cuando llego al set, todo el equipo de iluminación, fotografía, el director y otros actores están esperándome. Algunas personas no entienden cuando les digo que no puedo, que tengo que ir a trabajar. Les digo ‘déjenme pasar, tengo que ir a grabar’ y como nadie corre más rápido que yo, pues ya saben… soy Bárbara de Regil”.

¿Bárbara de Regil ya no se tomará fotos con sus fans durante las grabaciones?

Bárbara de Regil aseguró que su mensaje tenía como objetivo evitar malos entendidos y dejar claro que no se trata de una falta de interés hacia sus seguidores. Bárbara enfatizó que, aunque los tiempos de grabación son muy estrictos, ella sí se da el espacio para convivir con sus fans en diferentes momentos del día, incluso mostró fotos y videos.

“Esta aclaración es porque tú me sigues, porque tú me amas, porque yo te amo, y porque mi trabajo es para ti. Te conviene que yo acabe de grabar para que lo más pronto posible salga al aire y puedas disfrutar de lo que hago. Te amo, chao”, expresó, reafirmando que el cariño hacia su público es genuino y que su prioridad es cumplir con el trabajo para que ellos disfruten el resultado en pantalla.