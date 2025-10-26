Conductor mexicano de TV comparte secreto para mantenerse joven, ¡involucra esperma!, sorprende con nueva cara

No es un secreto para nadie que las celebridades suelen someterse a diversos procesos para lucir mejor; desde operaciones estéticas hasta reconstrucciones. No obstante, algunos van más allá y recurren a tratamientos que, para muchos, pueden resultar “extraños”. Tal es el caso de un conductor que decidió usar un método que involucra esperma.

¿Qué conductor usó esperma para “mantenerse joven” y en qué consiste su tratamiento?

Hace poco, el conductor Esteban Macías compartió un video en redes sociales hablando del nuevo tratamiento al que se estaba sometiendo para mejorar su aspecto.

En su clip, el presentador contó que se estaba sometiendo a un facial “Nemo”, el cual contiene “esperma de salmón”. Esteban se dijo sumamente emocionado por ver los resultados, ya que esta mascarilla ayudaría a generar “más colágeno y elastina”

“Vamos a hacer un facial nemo; ahorita se ven muchas marcas. Lo importante es que, dicen, tiene esperma de salmón. Vamos a ver qué tal, vamos a ver el antes y el después” Esteban Macías

El proceso fue relativamente sencillo; primero exfoliaron su rostro y después, con una jeringa, le colocaron la mascarilla poco a poco. Posteriormente, usaron microagujas y, al final, le colocaron una mascarilla para relajar la piel.

De acuerdo con la mayoría de los usuarios, el resultado fue “excelente”. Afirman que su cutis se ve mejor y hasta luce un poco más joven: “El resultado es increíble”, expresó el propio Macías.

¿Qué es el facial ‘Nemo’, tratamiento al que se sometió Esteban Macías, y cuál es su precio?

El facial ‘Nemo’ es un tratamiento de regeneración profunda que combina tecnología, activos de alta gama y micropunción para revitalizar tu piel. Se usa esperma de salmón. Promete hidratar la piel y rejuvenecerla.

El precio suele oscilar entre los mil 500 y 2 mil pesos, dependiendo del lugar donde se realice. Según Esteban Macías, es muy efectivo y lo recomienda altamente.

Cabe destacar que este no es la única celebridad que ha recurrido al esperma de salmón para mejorar su aspecto. En su momento, Bárbara de Regil se inyectó esperma de salmón. Aunque dijo que fue muy “incómodo”, señaló que no fue doloroso.

En aquel entonces, la actriz fue sumamente criticada. La mayoría de los fans le recomendaron que no se “inyectara nada” y le pidieron que reflexionara sobre cómo estaría afectando su tratamiento en los animales.

¿Quién es Esteban Macías, conductor que usó esperma de salmón para rejuvenecer?

Esteban Macías es un periodista, conductor y productor mexicano. Nació el 4 de mayo de 1973 y actualmente tiene 52 años. Es licenciado en comunicación y periodismo. Comenzó su carrera en TV Azteca como reportero en el programa ‘El mundo del espectáculo’.

Se le ha visto en diversos eventos internacionales como ‘Los Óscar’. Actualmente, trabaja en Posta Entretenimiento y se ha enfocado más en redes sociales.

Hace algunos meses, reveló que estaba en una relación. Si bien no dio muchos detalles, señaló que era una chica más joven a la que le lleva el “doble de edad” y que sería creadora de contenido. Se conocieron en redes sociales.

