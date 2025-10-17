Tras salir de Venga la alegría, ahora despiden a querido conductor de Sale el sol ¿Se va a la competencia?

Los cambios continúan en el matutino de ’Sale el sol’, en esta ocasión, despidieron a uno de los conductores del programa, lo cual causó total sorpresa y revuelo entre la audiencia. Lo que más llamó la atención es que dicho presentador también fue parte de ‘Venga la alegría’. ¿Ahora se va a la competencia?

La despedida de dicho conductor de ’Sale el sol’ no pasó desapercibida en redes sociales. Incluso, la mayoría le cuestionó cuál fue el motivo de esta decisión. Sus compañeros de foro no tardaron en expresarle lo mucho que lo extrañarán. ¿De quién se trata?

conductor del programa Sale el Sol se despide del matutino. / Captura de pantalla

¿Qué conductor se va del matutino ’Sale el sol’?

Luego de varias especulaciones de su salida de ’Sale el sol’, Mauricio Mancera anunció en una de las recientes transmisiones que se va del matutino. ¡Sus compañeros lo despidieron del programa! En vivo, el conductor dio a conocer que ya no será parte de las próximas emisiones y la audiencia no pasó desapercibida esta situación.

A través de la sección de espectáculos de nombre ‘Pajaros en el alambre’, Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado le dieron la palabra a Mancera para hacer el anuncio en vivo. Aunque en un principio causó controversia su salida del matutino, el conductor dejó claro que solo será por unos días. No obstante, puntualizó que extrañará mucho a sus compañeros, así como ellos le dijeron que lo extrañarán a él.

“Los voy a extrañar”, dijo Mau Mancera en vivo junto a Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, quienes no tardaron en darle un abrazo por su salida momentánea del matutino.

Mauricio Mancera anunció se saldrá del matutino de Sale el sol. / IG: @saleelsoltv / @maumancera

¿Por qué despidieron a Mauricio Mancera del matutino ’Sale el sol’?

Mauricio Mancera, también exconductor de ‘Venga la alegría’, dio a conocer que los motivos de su salida de ’Sale el sol’ no tienen que ver con una decisión de la producción, sino que iniciará las grabaciones de una película y no puede estar presente en el matutino. Pese a que no dio más detalles de qué producción es, sí dejó claro que regresará al programa muy pronto.

“Mañana inicio las filmaciones. No me voy (de Sale el sol), los voy a estar viendo todos los días, se les va a extrañar”. Mauricio Mancera

Mauricio Mancera / IG: @anamaalvarado / @maumancera

Asimismo, Joanna Vega-Biestro señaló que Mauricio hizo el anuncio para que no comenzaran las especulaciones por su ausencia en ’Sale el sol’. ¡No se va a la competencia!

“El anuncio se hace para que no empiecen a especular”, dijo la periodista.

Como era natural, las reacciones no se hicieron esperar. Esto dijeron los usuarios en redes sociales:



“Te vamos a extrañar pero lo vas hacer genial”

“Regresa pronto!!! Éxito”,

“Nooooooooo es el que me hace el día”,

“Que bueno que no se va! Es el que mejor me cae !!”,

“Mau es el que hace divertido el programa, lo extrañaré mucho, pero Mau, te deseo mucho éxito.”

Así lo dijo Mauricio Mancera:

¿Quién es Mauricio Mancera y por qué se fue de ‘Venga la alegría’?

En diversas entrevistas, Mauricio Mancera recordó que en 2009 decidió renunciar al programa ‘Venga la alegría’ para cumplir un sueño que tenía desde hacía años:

“Yo tengo el sueño de irme a África. En cuanto me dijeron ‘Perfecto, te aceptamos’ y pasé todos los trámites, renuncié. El mismo productor de Venga la alegría me dijo: ‘Creo que es un grave error que, en este momento tu vida, irte cuando estás empezando una carrera que va en ascenso’” Mauricio Mancera

Aun así, el presentador optó por seguir su convicción y emprender esa experiencia.

Tiempo después, Mancera explicó en redes sociales que también quería probar otros formatos y proyectos fuera de la televisión tradicional, lo que reforzó su decisión de dejar el matutino.

Mauricio Mancera formó parte del elenco de Venga la alegría. / IG: @saleelsoltv / @maumancera

Aunque en algunos momentos reconoció que extraña el cariño del público de ‘Venga la alegría’, el conductor aseguró que su salida le permitió crecer a nivel personal y profesional, abriéndole camino a nuevos proyectos dentro y fuera de la televisión.

Mauricio Mancera es un conductor y productor de televisión mexicano, reconocido por su carisma, sentido del humor y espontaneidad en distintos programas de entretenimiento. Nació el 17 de enero de 1983 en Veracruz, México, y se ha consolidado como una de las personalidades más queridas de la televisión nacional.

Mauricio Mancera también fue conductor de Enamorándonos. / IG: @saleelsoltv / @maumancera

Inició su carrera detrás de cámaras, pero su talento frente al público lo llevó a destacar en programas como:

‘Venga la alegría’,

‘Está cañón’,

‘Hoy’,

‘MasterChef Celebrity’

El Hormiguero MX y

‘Enamorándonos’, donde su estilo natural y divertido lo convirtió en uno de los favoritos de la audiencia.

Actualmente, Mauricio Mancera es el conductor del programa matutino Sale el sol, donde ha retomado con éxito su papel frente a las cámaras.