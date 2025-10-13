Ferka y Nicky Chávez protagonizan fuerte pelea detrás de cámaras de Venga la alegría: “Niña malcriada”

Ferka y Nicky Chávez, conductoras de ‘Venga la alegría: Fin de semana’, se volvieron virales en redes sociales por la intensa discusión que protagonizaron en el matutino. La situación causó revuelo entre la audiencia, quienes no tardaron en expresar su postura ante la polémica entre ellas.

Cabe destacar que María Fernanda Quiroz y Nicole Chávez se han consolidado, entre los usuarios, como dos personalidades totalmente polémicas. Esto por su participación en diversos realities como ‘La casa de los famosos’.

¿Cómo inició el conflicto entre Ferka a Nicky Chávez en ‘Venga la alegría: Fin de semana’?

A unos meses de la llegada de Nicky Chávez, hija de Julio César Chávez, como conductora a ‘Venga la alegría: Fin de semana’, la joven protagonizó una fuerte discusión con María Fernanda Quiroz, mayormente conocida como Ferka, quien es su compañera de foro. La situación desató especulaciones de que ambas presentadoras presuntamente no llevarían una buena relación. ¿Será?

En plena transmisión de ‘Venga la alegría: Fin de semana’, la polémica se desató luego de que Ferka le hizo una contundente crítica a la joven en el segmento ‘Maestros del maquillaje’, en el cual ella es juez.

En un video publicado en la cuenta de Instagram de ‘Venga la alegría’, se aprecia el momento exacto en que Ferka le exige a Nicole dejar de justificar sus errores. Incluso, la llamó “niña malcriada” y afirmó que no está a la altura de un reality show. Ante esto, Chávez no se quedó callada y respondió de inmediato.

“Niña malcriada, cállate, con lo que te viniste a defender, no estás a la altura de este reality, te voy a pedir de favor que no estés metiendo las cosas de Agustín. Adiós” Ferka

¿Cómo fue la pelea entre Ferka y Nicole Chávez en ‘Venga la alegría: Fin de semana’?

A través de la cuenta oficial de ‘X’, ‘La tía Sandra’ publicó el clip que se volvió objeto de debate. En este se le ve a Nicky Chávez y a Ferka, ex de Jorge Losa, entre gritos, reproches y total tensión entre los presentes.

De primera instancia, se escucha que Quiroz, aparentemente, molesta le dice a Nicky: “Aguantate, es una competencia, punto, basta”.

A lo que Chávez comentó: “Como que no se tomó su pastillita de bajarle ahí...”.

Como era natural, Ferka no se quedó callada y le contestó: “A ti no te educaron bien, con todo respeto, campeón (Julio César Chávez), que te eduquen, que no me aguanten, sencillo, adiós”.

Por su parte, Nicky continuó con la controversia y adecuó con otra letra la canción de ’Secretaria’ de ‘Mentiras’ para arremeter en contra de Ferka.

“Fíjate qué amargada es Ferka porque siempre se cree la productora. Hay dolor, qué dolor, escuchar a Ferka… Ay, no, esta señora”. Nicky Chávez

Al escuchar a Nicky, Ferka concluyó: “Vete del programa, es muy sencillo, adiós”.

¿Qué dijeron Ferka y Nicky Chávez tras su pleito en ‘Venga la alegría: Fin de semana’?

El video del polémico momento entre Nicky Chávez, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, y Ferka, en un principio, lo compartió la cuenta oficial de Instagram de ‘Venga la alegría’ con el fuerte mensaje de:

“¡Esto está que arde! Producción, traigan un cuadrilátero y un psicólogo por si las dudas”. Venga la alegría

Ante esto, Ferka no tardó en reaccionar y escribió en la caja de comentarios:

“No me parece correcto incitar el hate en un programa familiar. Bendiciones”, escribió Ferka.

Sin embargo, no especificó si el texto era dedicado a la producción de ‘Venga la alegría’ o al público que la criticó por su reacción. No obstante, el video ya no se encontró disponible en las redes sociales del matutino.

Por su parte, Nicole Chávez no ha dado más declaraciones con respecto a este polémico encontronazo con María Fernanda. Aunque ‘La tía Sandra’ señaló que los “pleitos” entre ellas supuestamente serían cada vez más frecuentes.

No obstante, hay usuarios que opinaron que, presuntamente, todo se trataría de una actuación por parte de ambas conductoras. Estos fueron algunos comentarios:



“Feka una gran actriz, se nota que todo estuvo pleneado”,

“Que les den el Oscar a ambas”,

“Tienen desperdiciada a Ferka como actriz, la quiero en un proyecto actuando”,

"¿Será que fue real? Ojalá no, aunque las dos son bien pesadas”

Al momento, no hay una fuente puntual que confirme dicha información, por lo que la presunta enemistad entre Nicky Chávez y Ferka sigue en calidad de puntual RUMOR.