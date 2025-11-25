Sergio Sepúlveda, conductor de VLA, denuncia que fue hackeado en Facebook ¡Destaparon contenido delicado!

Sergio Sepúlveda, uno de los rostros más reconocidos del matutino Venga la alegría, encendió las alertas entre sus seguidores tras revelar que su página oficial de Facebook, donde reunía a más de un millón de usuarios, fue intervenida sin autorización. El conductor compartió que descubrió la situación después de recibir una serie de notificaciones sospechosas que lo acusaban de romper las normas de la plataforma. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí te contamos.

¿Qué pasó con la cuenta de Facebook de Sergio Sepúlveda?

De acuerdo con el testimonio que compartió el presentador, Sergio Sepulveda, por medio de Instagram, las primeras señales del hackeo aparecieron cuando su correo electrónico comenzó a recibir avisos donde se le informaba que su cuenta había incumplido las normas de seguridad de Facebook.

Al revisar la información, Sergio se dio cuenta de que su perfil había sido intervenido por un usuario identificado como Felipe Pizarro, quien presuntamente tomó control de la página y realizó publicaciones no autorizadas. Entre ellas, según narró el conductor, apareció contenido catalogado como “delicado”, lo que generó un impacto inmediato debido a la gravedad del tipo de material reportado.

Lo que llamó la atención es que las notificaciones acusaban una presunta falta cometida el 24 de noviembre, a pesar de que en México todavía era 23 de noviembre. Estas inconsistencias complicaron aún más el panorama para el conductor.

¿Qué tipo de contenido publicaron en la cuenta de Sergio Sepulveda, tras el hackeo?

El presentador de televisión, Sergio Sepulveda, explicó que la cuenta difundió material extremadamente sensible relacionado con la explotación infantil y que, debido al tipo de imágenes, su página quedó marcada inmediatamente por violaciones graves a las políticas de seguridad.

Sergio calificó el contenido como algo que no corresponde de ninguna manera con su actividad profesional ni personal y afirmó que todo se trató de una maniobra realizada por los responsables del hackeo. Asimismo, explicó que fue etiquetado injustamente por el algoritmo de la red social sin posibilidad de hacer una apelación formal, ya que esta “ya había sido presentada” por el mismo intruso.

Al darse cuenta de la dimensión del problema, el conductor también revisó la cuenta de su hija, donde igualmente detectó accesos no autorizados. En su mensaje a seguidores, dejó claro que el incidente afectó varios perfiles y no solo su plataforma principal, pues el usuario externo logró intervenir diversos accesos vinculados.

Sergio Sepulveda “Les cuento porque es muy delicado. Hoy después del mediodía quise revisar mi página de Face y me encontré con este mensaje. Dice que se inhabilitó mi cuenta el 24 de noviembre de 2025 cuando hoy domingo es 23. Dice que si creo que es un error tengo 30 días para enviar información y apelar, lo cual ha sido imposible a lo largo del día. No avanzas, no se puede. Pero esto se puso peor. Escuchen. Revisé mi correo electrónico después de ver el mensaje y encontré que a las 11:19 y a las 11: 22 Facebook me envió 3 mails avisándome que un tal Felipe Pizarro se había unido a mi cuenta y a la de mi hija.”

Sergio Sepulveda habla sobre el gackeo que sufrió en Facebook / Captura de pantalla redes sociales

¿Podrá Sergio Sepúlveda recuperar su página oficial de Facebook?

Sergio Sepulveda, debido al tipo de contenido que subió el atacante y a la supuesta apelación que se registró sin su consentimiento, Facebook no le permitió iniciar un nuevo proceso de revisión. Esta situación complica seriamente la recuperación de la página, ya que se trata de una falta considerada de alta gravedad dentro de la plataforma.

A pesar de ello, Sergio dijo que continuará intentando recuperar su perfil, especialmente porque en la página acumulaba millones de reproducciones y un historial de publicaciones importantes para su comunidad digital. También pidió a su público mantenerse alerta con sus propias cuentas, pues señaló que cualquier usuario puede ser víctima de un hackeo sin que exista un aviso previo.

Finalmente, recomendó a los internautas reforzar la seguridad de sus perfiles, habilitar métodos de verificación adicionales y desconfiar de cualquier notificación que no coincida con fechas, horarios o acciones que reconozcan como propias.

“Ya les informaré si logro arreglar algo y mientras tanto tengan precaución, revisen sus contraseñas, sus notificaciones porque a cualquiera le puede pasar.” Sergio Sepulveda

