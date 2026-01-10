¿Pedro Prieto confirma salida de Venga la alegría: Fin de semana? Publica en redes : “Duele decir adiós”

Recientemente trascendió que se avecinan nuevos cambios y recortes en “Venga la alegría: Fin de semana”, y que Pedro Prieto y su esposa, Titi Jaques, serían las posibles víctimas de los despidos de cara a la nueva temporada del matutino.

La información fue compartida por el reportero Gabo Cuevas, quien aseguró en su canal de YouTube que una fuente cercana de la producción le dio a conocer que tristemente no les renovaron el contrato para el matutino,

Pedro Prieto y Titi Jaques

¿Por qué Pedro Prieto sería despedido de Venga la alegría: Fin de semana, según Gabo Cuevas?

Gabo Cuevas no reveló la razón por la que “Venga la alegría: Fin de semana” no renovaría el contrato de Pedro Prieto y de su esposa, Titi Jaques; sin embargo, lamentó que sea él quien quede fuera del proyecto, pues aseguró que es el mejor conductor del fin de semana del matutino y consideró que su salida sería un grave error.

“Pedro Prieto es el mejor conductor de fin de semana en cuestión masculina, perdón a la producción, pero no nos podemos cegar es el claro ejemplo que no siempre el más talentoso es el que sobrevive. Porque sabe improvisar, tiene todas las credenciales para estar en un matutino y al parecer ni a ellos se les ha informado”.

Aunque Gabo Cuevas reveló que se comunicó con el conductor para confirmar o desmentir el rumor, Pedro Prieto respondió de manera ambigua: “Ni idea, amigo, sabes tú más que yo”, una declaración que no confirma ni descarta la versión sobre su posible salida del programa.

Destapa otro despido en Venga la alegría fin de Semana: Dos conductores quedan fuera.

¿Pedro Prieto rompe el silencio tras presunto despido de Venga la alegría: Fin semana?

A pocas horas de que se filtrara la información sobre un presunto despido que dejaría fuera del matutino de fines de semana tanto a él como a su esposa, Titi Jaques, el actor y conductor español Pedro Prieto sorprendió al publicar un fuerte mensaje acompañado de un video en el que aparece visiblemente conmovido.

“Cada vez duele más decir adiós”, escribió, desatando de inmediato especulaciones sobre una posible salida de Venga la Alegría: Fin de Semana.

Aunque el mensaje fue interpretado por muchos como una indirecta relacionada con el programa, la realidad sería otra. Pedro Prieto recientemente disfrutó de unas vacaciones en su natal España, donde pasó las fiestas junto a sus padres, su esposa y sus dos hijos pequeños.

Fue apenas esta semana cuando regresó a México, por lo que su publicación estaría relacionada con la despedida de sus padres y no con su situación laboral dentro del matutino, por lo cual sigue siendo un rumor que aún no ha sido confirmado por la producción ni por ninguno de los conductores.

¿Quién es Pedro Prieto, conductor de Venga la alegría: Fin de semana?

Pedro Prieto Escobar es un actor y conductor nacido el 20 de septiembre de 1986 en Madrid, España, quien logró consolidar su carrera en México tras iniciar su trayectoria como modelo en Europa y Asia. Antes de incursionar en la televisión, trabajó en países como India y China, y debutó en el teatro en 2012 con la obra “No te escondo nada”, lo que marcó el inicio formal de su camino en la actuación.

En televisión, Pedro Prieto ha participado en diversas producciones tanto en TV Azteca como en Televisa, destacando en series y telenovelas como “De buena ley”, “Rescatando a Sara”, “Antes muerta que Lichita”, “Por amar sin ley”, “SOS: Me estoy enamorando” y “La madrastra”, demostrando versatilidad en distintos géneros y formatos.

Su faceta como conductor le dio mayor proyección mediática cuando formó parte del programa matutino “Hoy” entre 2016 y 2020.

Posteriormente, se integró a “Venga la alegría: Fin de semana”, donde se convirtió en uno de los rostros más reconocidos del formato. Además, ha participado en realities y proyectos especiales como “Masterchef celebrity México” y “La Academia 2024”, en esta última como conductor backstage.

