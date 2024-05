Pedro Prieto y Titi Jaques responden a críticas por decir que ya no duermen juntos: “La gente malinterpretó"

El mes pasado, Pedro Prieto y Titi Jaques revelaron en su pódcast ‘Auténtico’ que su relación estaba en una pausa. Sin embargo, aclararon que esto no significaba una separación, sino que seguían siendo pareja. Explicaron que la llegada de su segundo bebé había cambiado la dinámica de su relación, priorizando las responsabilidades familiares.

En el pó dcast, Pedro y Titi confesaron haber tomado la decisión radical de dormir en camas separadas. Esto se debía a que Titi se sentía agotada por la lactancia del recién nacido y quería evitar perturbar el sueño de Pedro. Esta medida también permitía a Pedro levantarse temprano para hacer desayuno, para atender a su primogénito y llevarlo a la escuela.

Pedro Prieto y Titi Jacques llorando / Captura de pantalla YouTube

Internautas criticaron a Pedro Prieto y a Titi Jaques por revelar que duermen en camas separadas

Sin embargo, las redes sociales se llenaron de críticas y comentarios negativos hacia la pareja. Algunos internautas cuestionaron la estabilidad de su relación y llegaron a hacer predicciones pesimistas sobre su futuro juntos. A pesar de ello, hubo quienes salieron en defensa de Pedro y Titi, argumentando que no todos comprendían los desafíos de ser una pareja con hijos.

“El problema es que Titi no está bien con ella misma. Por eso siempre tiene peros con su maternidad, su relación y pareja. Solo ve lo malo”, “En dos años Titi ya estará divorciada”, “Se acabó esta relación”, “Amigo, date cuenta. Titi ya no te quiere”. Internautas

En su último episodio del pódcast, Pedro y Titi respondieron a las críticas. Pedro expresó que los comentarios no le afectaban, excepto cuando se cuestionaba su paternidad.

Titi defendió públicamente a Pedro, reconociendo su dedicación como padre y esposo. Se mostró sorprendida por las críticas hacia él, destacando todas las cosas que hacía por su familia. En definitiva, Pedro y Titi están decididos a seguir adelante juntos, priorizando siempre el bienestar de su familia.

“Es un clip estaba hecho a modo de captar la atención, pero si me llovió y mi único talón de Aquiles es que me digan algo de mi paternidad. Obviamente estamos haciendo un pódcast y habrá opiniones, habrá quien me señale.

Titi responde ataques en redes por decir que dormían en camas separadas

“Creo que la gente malinterpretó nuestro último episodio donde dijimos que ya no dormimos juntos. Te tengo que decir hace mucho no me afectaban los comentarios, y sí me afectaron. Me pegó, pero sé lo que estamos haciendo. Quizá expusimos nuestra relación más allá. Es un momento muy vulnerable para mí. Hay gente diciendo que soy mala mamá por hablar de esta manera”, expresó Titi en el pódcast.

“Pero al que le tiraron mucho fue a mí. Hasta me dijeron mal padre, mal esposo. Hay gente que entendió que no hago nada y me dedico a dormir. Me llovió y me sigue lloviendo mucho. Estoy claro, pero eso sí, que no se metan con mi paternidad. Muchos se sumaron a criticarnos, pero yo sé cuánto tiempo le decido a mis hijos me explico”, dijo.

Por su parte, Titi admitió sentirse vulnerable ante las críticas que la tachaban de mala madre por romantizar la maternidad. Ambos reafirmaron su compromiso como padres y como pareja.

“Yo tengo que decir y te voy a defender públicamente. Haces muchas cosas por... (su hijo mayor). Se me hizo fuera de control que tanta gente atacara cuando haces tantas cosas. Te levantas para hacer el desayuno. Estás al pendiente de mí. Por eso fue que en primera instancia decidimos dormir separarnos, claro que quiero un papá que se siente bien”, comentó Titi.

