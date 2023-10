Pedro Prieto regresa a la obra Toc Toc y sus compañeros en VLA fueron los padrinos de lujo

La obra ´Toc Toc´ sigue triunfando en cartelera en el Centro Cultural San Ángel y la noche de este viernes se hizo la presentación a prensa de Pedro Prieto, quien interpreta uno de los personajes principales de esta puesta, el doctor Cooper.

Para esta noche tan especial contó con padrinos a sus compañeros del programa ´Venga la alegría fin de semana´: Esmeralda Ugalde, Alex Sirvent, Olga Mariana, Carlos ´Chicken´ Muñoz y Natalia Valenzuela, así como la productora Mónica Alcaraz y el primer actor César Bono.

Al respecto Pedro comentó “esto no podría ser posible sin mi bebé y mi esposa que es mi gran motor y que estamos felices esperando a nuestro segundo hijo”.

Esmeralda Ugalde, Alex Sirvent, Olga Mariana, Carlos ´Chicken´ Muñoz y Natalia Valenzuela,la productora Mónica Alcaraz y el primer actor César Bono estuvieron presentes en la presentación de Pedro Prieto. / @toctocobra

“Tengo unos grandes compañeros en ´Toc Toc´y yo entré a ´Venga la alegría fin de semana´ cuando el proyecto ya estaba muy integrado, pero todos mis compañeros me han hecho sentir en casa y me han aceptado como soy con mis tonterías, con mis errores, me han apapachado enormemente”, comentó sobre su participación en el matutino.

Por su parte la productora Mónica Alcaraz lloró al dedicarle unas palabras ya que ella fue la primera que le dio una oportunidad en México a Pedro, “cuando te vi llegar lo hacías con tanta hambre que me siento muy orgullosa de todo lo que has logrado”.

Alex Syvent y Natalia Valenzuela / Liliana Carpio

Mientras que César Bono, a quien Prieto lo reconoce como su ejemplo, dijo ‘me dijeron Pedro que estás en la competencia (TV Azteca) pero yo lo siento parte de mi vida, gracias por existir Pedro'“.

Cabe recordar que Pedro Prieto formó parte del elenco de ‘Toc Toc’ en el año 2019 y este 2023 regresa a la obra que también incluye a Lolita Cortés entre su elenco.

Sus compañeros del matutino de TV Azteca no dudaron en mencionar las grandes cualidades de Pedro como su nobleza y su gran talento y se manifestaron muy contentos de haberlo visto en el escenario.