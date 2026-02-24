Eleazar Gómez se une a ‘Venga la alegría’ tras salida de Pato Borghetti, revelan: “Ya firmó”

En diciembre de 2025, Pato Borghetti salió de ‘Venga la alegría’ tras casi 10 años como uno de los conductores estelares. En ese momento, el argentino no dio motivos claros y solo se dijo sumamente agradecido por todas las experiencias positivas que vivió en el matutino de TV Azteca.

Además de la tristeza por el adiós del presentador, muchos se preguntaron si alguien ocuparía su lugar en el programa. Según se filtró recientemente, quien entraría en el lugar del también actor sería Eleazar Gómez, exparticipante de ‘La granja VIP’ que ganó mucha popularidad tras su paso en el reality, ¿cuándo entraría? Esto es todo lo que se sabe.

¿Por qué Pato Borghetti salió de ‘Venga la alegría’?

Mucho se ha especulado sobre la razón por la que Pato Borghetti dejó ‘Venga la alegría’. Si bien el conductor aclaró desde el principio que no se iba por otro proyecto en “la competencia”, hubo rumores que aseguraban que él y su esposa, Odalys Ramírez, estaban contemplados para el reality ‘¿Apostarías por mí?’.

No obstante, la versión que más ha ganado credibilidad fue que, presuntamente, Pato se fue del programa por cuestiones médicas. En su momento, el periodista Gabo Cuevas reportó que, supuestamente, el argentino estaba en riesgo de sufrir un infarto.

Sus doctores le recomendaron que se alejara del estrés y descansara más. A raíz de esto, el también cantante y su esposa tomaron la decisión de dejar todo y mudarse a Estados Unidos. Y es que recordemos que Odalys también renunció a ‘Cuéntamelo ya!’.

“Antes se hace unos estudios porque tenía algunos kilitos de más, se hace un chequeo médico y estando allá, le avisa el doctor: ‘Estoy muy preocupado porque estás a nada de que te dé un paro cardíaco, un infarto, tienes un serio problema que necesitamos atender ya o ya’”, reveló Cuevas.

Según Cuevas, la relación entre Pato y TV Azteca terminó muy bien. Incluso podría trabajar con la empresa, siempre y cuando sean proyectos cortos.

¿Cuándo entrará Eleazar Gómez como conductor de ‘Venga la alegría’, según Gabo Cuevas?

Tras su participación en ‘La granja VIP’, Eleazar Gómez ganó mucha popularidad entre el público, dejando atrás el “hate” que recibía por las acusaciones de maltrato que recibió por parte de varias exparejas.

Hubo muchas especulaciones sobre su futuro laboral. Primero se dijo que estaría en la versión de fin de semana de ‘Venga la alegría’, posteriormente, agarró fuerza el rumor de que sería el nuevo conductor de ‘Al extremo’.

Recientemente, el periodista Gabo Cuevas reportó que, aparentemente, Eleazar presuntamente sí estará en el matutino de TV Azteca, pero en la versión de lunes a viernes. No mencionó cuándo sería su presunto ingreso. Sin embargo, sostuvo que el actor ya había “firmado”.

“Me dijeron: ‘Ya hay un nuevo integrante en Venga la alegría. Resulta y resalta que hace unos días hubo una junta de ejecutivos y, al parecer, el nuevo integrante llegaría a la versión de lunes a viernes’. El nombre del nuevo integrante sería Eleazar Gómez. Después de ciertas conversaciones con los altos ejecutivos, Eleazar Gómez estaría en ‘Venga a alegría’ de conductor”. Gabo Cuevas

Según Cuevas, la producción confía en que Gómez le dará un “tinte más fresco al programa”. De igual forma, reveló que, al parecer, el actor puso esto como condición para entrar a ‘La granja VIP’.

Cabe destacar que, hasta el momento, no se ha dado un anuncio oficial sobre el ingreso de un nuevo conductor a ‘Venga la alegría’, por lo que todo queda en calidad de rumor.

¿Quién es Eleazar Gómez y por qué es tan polémico?

En su momento, Eleazar Gómez fue uno de los actores y cantantes más queridos de la televisión mexicana. Se le vio en producciones como ‘RBD’ y ‘Atrévete a soñar’, convirtiéndose en todo un ídolo para las adolescentes.

No obstante, las cosas cambiaron en los últimos años. Si bien ya había sido señalado como un agresor por parte de algunas de sus exparejas, en 2020 enfrentó una batalla legal por este asunto. En aquel entonces, su ex, Tefy Valenzuela, lo acusó de haberla golpeado y hasta de haber intentado asfixiarla.

Eleazar estuvo unos meses en la cárcel. Salió tras pagar una compensación a la víctima y pedir disculpas públicas. A partir de allí, su carrera fue en picada. Aunque intentó volver a la televisión mediante realities, no funcionó.

Su “golpe de suerte” llegó en 2025. El famoso entró a ‘La granja VIP’ como uno de los más odiados. Sin embargo, con el paso del tiempo se ganó nuevamente el cariño del público y obtuvo el segundo lugar.

