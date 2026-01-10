Odalys Ramírez se casó con Pato Borghetti: ¿Cuánto costó su lujoso vestido de diseñador?

Después de más de una década de relación, Pato Borghetti y Odalys Ramírez dieron la sorpresa al casarse en una ceremonia discreta en Cancún.

La pareja, considerada una de las más estables y queridas del medio, decidió dar este paso luego de dejar sus respectivos programas, “Venga la alegría” y “Cuéntamelo ya”, lo que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida personal.

En diciembre de 2025, los rumores sobre la boda de Pato Borghetti y Odalys Ramírez comenzaron a circular con fuerza después de que la influencer Chamonic revelara que la decisión podría estar relacionada con un trámite de residencia en Estados Unidos. Sin embargo, hasta ahora, la pareja mantieneno ha confirmado sus presuntos planes de cambio de residencia.

“Según me comentan, planean casarse en Los Ángeles o Las Vegas antes de que termine el año. La decisión de formalizar se debe a que Odalys es ciudadana americana y quiere comenzar el trámite de residencia para Pato Borghetti”, reveló Chamonic.

¡Solo 12 invitados! Así fue la polémica boda de Pato Borghetti y Odalys Ramírez tras 15 años. / Instagram: @odalysrp

¿Cómo fue la boda de Pato Borghetti y Odalys Ramírez?

La boda de Pato Borghetti y Odalys Ramírez se llevó a cabo en las playas del Hotel Sensira Resort Cancún, pero con una lista de invitados mínima: solo 12 personas, todas parte de su círculo más cercano. La pareja optó por una ceremonia privada, lejos del ruido mediático, priorizando la calma y el significado del momento.

“Somos 12 personas. Quisimos algo muy pequeño, con la familia súper directa nada más”, explicó Patricio Borghetti a una revista de circulación nacional.

Uno de los instantes más conmovedores ocurrió cuando sus hijos fueron los encargados de entregar los anillos. Este gesto convirtió la ceremonia en un acto profundamente familiar y simbólico, reforzando la imagen de unidad que han proyectado desde hace años.

De acuerdo con la pareja, el momento más emotivo llegó durante la lectura de votos, seguida de un brindis íntimo en familia, sin discursos extensos ni protocolo excesivo. Una boda sencilla, pero cargada de emoción, que reflejó fielmente la esencia de su relación.

“El momento más especial fue cuando leímos los votos y brindamos todos en familia por tantos años de construir memorias”, compartieron los novios sobre el emotivo enlace que unió sus vidas aún más.

Odalys Ramírez anunció su salida de Cuéntamelo ya! tras nueve años en el programa. / Foto: Redes sociales

¿Cuánto costó el vestido de novia Odalys Ramírez, esposa de Pato Borghetti?

Para la ocasión, Odalys Ramírez eligió un vestido de novia que combinó elegancia y sencillez, ideal para una boda en la playa.

El vestido diseñado por Benito Santos era de color blanco o marfil, con corte entallado que resaltó su figura. El escote, dejó al descubierto sus hombros y brazos, La lujosa prenda tenía detalles de encaje o bordados estructurados que le dieron un acabado único y elegante.

“Un poco Benito nos empujó y nosotros nos dejamos. Tuvimos atuendos sí sencillos, sí ad hoc con la playa, descalzos, pero qué mejor que luciendo diseños hechos con mucho amor, por uno de los más grandes talentos de nuestro país”, reveló Odalys.

Aunque no se ha revelado el precio exacto del vestido de Odalys Ramírez, los catálogos de bodas.com.mx muestran que los diseños del mismo diseñador oscilan entre los 40 mil y 100 mil pesos.

Odalys Ramírez vestido de novia de Benito Santos. / Instagram: @Benitosantosoficial

¿Quién es Benito Santos, diseñador del vestido de Odalys Ramírez?

Benito Santos se ha ganado un lugar privilegiado en la moda mexicana. Nacido en Tepehuaje de Morelos, Jalisco, su inicio fue muy diferente al mundo del glamour: estudió medicina en la Universidad de Guadalajara y ejerció como doctor.

Sin embargo, su verdadero llamado lo llevó al diseño de moda, carrera que perfeccionó en el Instituto Lanspiac, y desde entonces no ha dejado de brillar en pasarelas nacionales e internacionales.

Su fama llegó en 2010, cuando Ximena Navarrete lució uno de sus vestidos rojos al coronarse Miss Universo, un momento que catapultó su nombre a nivel internacional.

Desde entonces, Benito ha creado más de 30 colecciones y participado en Fashion Weeks de Ciudad de México, Nueva York y Los Ángeles.

Además, su talento ha sido reconocido con premios como el Premio Nacional de la Moda y colaboraciones con marcas globales, incluyendo Mattel, para diseñar una Barbie inspirada en el Día de Muertos.

En enero de 2026, Benito volvió a sorprender al vestir a Odalys Ramírez en uno de los días más importantes de su vida: su boda.

