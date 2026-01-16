¿Odalys Ramírez embarazada? Tras celebrar boda secreta con Pato Borghetti, hace impactante revelación

Luego de su sorpresiva boda con Patricio Borghetti, Odalys Ramírez volvió a colocarse en el centro de la conversación digital. La conductora mexicana dejó en shock a sus seguidores tras compartir una serie de fotografías en las que aparece con una notoria pancita de embarazo, lo que de inmediato desató rumores sobre la posible llegada de un nuevo integrante a la familia. ¿Es real?

El mensaje de Odalys Ramírez a sus seguidores: la petición que compartió en redes. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la boda secreta entre Pato Borghetti y Odalys Ramírez en 2026?

Pato Borghetti y Odalys Ramírez contrajeron matrimonio el pasado 2 de enero en Cancún, Quintana Roo, en una celebración completamente privada, de acuerdo con lo informado por la revista Hola!. La pareja decidió alejarse de los eventos multitudinarios propios del medio artístico y optó por una ceremonia íntima, a la que asistieron únicamente 12 personas de su círculo más cercano.

Entre los invitados destacaron sus hijos, incluido el hijo mayor de Borghetti, nacido de su relación con Grettell Valdez.

Posteriormente, Odalys Ramírez compartió en redes sociales diversas fotografías de la boda celebrada a la orilla del mar. En las imágenes se observa a la pareja caminando por la playa y disfrutando de algunos de los instantes más emotivos del enlace, siempre acompañados de sus invitados más cercanos.

Las postales también muestran momentos previos a que la exconductora de Cuéntamelo ya! vistiera el vestido de novia, revelando parte de los preparativos y la atmósfera que se vivió antes de la ceremonia. Estos detalles permitieron a sus seguidores conocer un poco más de cómo se desarrolló el enlace desde sus instantes iniciales.

Reviven la boda íntima de Odalys Ramírez y Pato Borghetti con fotos inéditas que muestran los preparativos y la ceremonia frente al mar. / Foto: Redes sociales

¿Odalys Ramírez anunció que está embarazada de Pato Borghetti tras boda?

El rumor de un posible embarazo comenzó cuando Odalys Ramírez compartió en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías en las que aparece luciendo un avanzado embarazo. Las imágenes no tardaron en viralizarse y los comentarios no se hicieron esperar: felicitaciones, mensajes de sorpresa y preguntas directas sobre si estaba esperando a su tercer hijo.

No obstante, la realidad es que la conductora no está embarazada actualmente . Odalys se sumó a un popular trend en redes sociales, en el que los usuarios comparten recuerdos de cómo era su vida hace diez años. En su caso, ese año fue especialmente significativo, ya que marcó su debut como mamá con el nacimiento de su hija, en marzo de 2016.

Las fotografías corresponden a ese momento tan especial de su vida, cuando cursaba 34 semanas de embarazo y se preparaba para recibir a su primogénita. Aunque la aclaración llegó acompañada de un emotivo mensaje, el impacto inicial ya había generado una ola de especulaciones.

Odalys Ramírez comparte foto de su embarazo, hace 10 años / IG: odalysrp y canva

¿Quién es Odalys Ramírez y cuántos años tiene?

Odalys Ramírez es una conductora mexicana de 41 años de edad, destacada por su sólida carrera en la televisión, además de su estilo cálido y la conexión que mantiene con la audiencia.

Uno de los espacios que impulsó de manera importante su desarrollo profesional fue “Al Aire con Paola”, proyecto en el que compartió conducción con Paola Rojas.

Más adelante, fortaleció su proyección en el mundo del entretenimiento al integrarse a “La voz México”, uno de los programas de competencia musical con mayor impacto en la televisión nacional.

En etapas más recientes, también se consolidó como una de las conductoras principales de “Cuéntamelo ya!” y de “La casa de los famosos México”.

