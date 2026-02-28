Ricardo Peralta contesta a las comparaciones con Kunno por su paso en La casa de los famosos

La nueva temporada de La casa de los famosos volvió a colocar a los influencers en el centro de la conversación digital. En esta ocasión, los reflectores apuntan a Ricardo Peralta y Kunno, quienes han sido comparados en redes sociales por actitudes y declaraciones similares dentro del reality. ¡El Torpecillo contesta!

La casa de los famosos ¿se cancela? / Redes sociales

¿Por qué comparan a Kunno con Ricardo Peralta en La casa de los famosos?

Las comparaciones surgieron a partir de declaraciones que ambos realizaron dentro del programa. Ricardo Peralta participó en la segunda temporada de La casa de los famosos México, donde comenzó como uno de los favoritos del público. Sin embargo, con el paso de las semanas, sus enfrentamientos con otros habitantes y algunas posturas dentro del juego provocaron críticas constantes en redes sociales.

Por su parte, Kunno forma parte de la versión actual del reality en su formato de La casa de los famosos de Telemundo. Aunque desde antes del programa ya había protagonizado diversas polémicas en internet, mantenía una base sólida de seguidores. No obstante, su comportamiento dentro de la casa también ha generado reacciones divididas.

El punto específico que detonó las comparaciones fue una frase pronunciada por Kunno durante una conversación sobre nominaciones:

“Quieren nominar aquí a los fuertes, a todos los mayores posibles para irnos uno por uno”. Kunno

Usuarios en redes recordaron que, en su momento, Peralta expresó algo similar:

“No está de más decir que los más poderosísimos de ‘La casa’ estamos de tu lado”. Ricardo Peralta

A partir de estos comentarios, comenzaron a circular videos editados y publicaciones que colocan ambas declaraciones en paralelo, señalando similitudes en el discurso sobre quiénes eran “los fuertes” dentro del juego.

¿Qué pasó con Ricardo Peralta tras su salida del La casa de los famosos México?

La experiencia de Ricardo Peralta en La casa de los famosos México tuvo repercusiones fuera de la pantalla. Tras su eliminación de la competencia, el creador de contenido enfrentó una ola de críticas y ataques en redes sociales relacionados con su desempeño en el programa.

El propio influencer informó en su momento que decidió alejarse temporalmente de las plataformas digitales debido a los mensajes que recibía. Además, dio a conocer que optó por iniciar terapia psicológica como parte de un proceso personal después de lo vivido durante y después del reality.

Su paso por el programa representó un cambio en la percepción que parte del público tenía sobre él. Aunque comenzó con apoyo considerable, la narrativa dentro del show modificó la conversación en torno a su imagen pública.

Ricardo Peralta / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Ricardo Peralta a las comparaciones con Kunno?

Ante la viralización de memes y videos que lo comparan con Kunno, Ricardo Peralta respondió directamente en la sección de comentarios de una de las publicaciones.

Fiel al estilo con el que suele interactuar en redes, escribió:

“Les digo que todas somos la misma, bueno no, ella es más mala”. Ricardo Peralta

El comentario fue retomado por distintas cuentas dedicadas a compartir contenido del reality, lo que amplificó nuevamente la conversación.

La frase del youtuber se sumó a la dinámica digital que rodea al programa, donde cada declaración dentro de la casa es analizada y difundida casi en tiempo real. Mientras Kunno continúa dentro de la competencia, los clips de sus intervenciones siguen circulando junto a fragmentos del paso de Peralta por la edición anterior.

En redes sociales, usuarios han utilizado ambas frases, la de Kunno y la que Peralta pronunció en su temporada para elaborar comparaciones, generar debates y producir contenido humorístico. La conversación se mantiene activa conforme avanza el reality y se acercan nuevas nominaciones.

Por ahora, Kunno continúa en competencia en la edición de Telemundo, mientras que Ricardo Peralta observa desde fuera cómo su nombre vuelve a ser tendencia debido a paralelismos en actitudes y declaraciones dentro del mismo formato televisivo.

