¿Laura Zapata en riesgo de muerte? La oscura predicción para la participante de ‘La casa de los famosos’

Laura Zapata vuelve a ser tema de conversación. No solo por su participación en la nueva temporada de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, sino por la oscura predicción que indicaría que, aparentemente, estaría en un grave peligro, ¿de qué se trata?

Laura Zapata / Redes sociales

Te recomendamos: ¡Laura Zapata a La casa de los famosos! Le ofrecen sueldo millonario ¿Sacará los trapitos del clan Sodi?

¿Qué ha pasado con Laura Zapata en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Para muchos fue una sorpresa ver a Laura Zapata en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. Y es que no tiene mucha experiencia en esta clase de realities; lo más cercano fue ‘Siempre reinas’ y tuvo problemas con Lucía Méndez.

Cuando se confirmó su ingreso al concurso, la actriz dio mucho de qué hablar por la manera en la que se expresó de Yina Calderón. No solo se burló de su físico, sino que también preguntó abiertamente si se “vendía”.

Según lo que se ha especulado, Laura, en alianza con Lupita Jones, habló con los ejecutivos de Telemundo para impedir que la colombiana entrara al reality, aun cuando ya estaba confirmada. Se dice que, presuntamente, consideraba que la influencer podría representar un peligro para su integridad.

Debido a esto, Yina pasó de habitante a panelista. Supuestamente, para evitar posibles demandas, le dijeron que le pagarían lo mismo que a un participante, siendo ese el motivo por el que la joven aceptó.

Esto causó la molestia de los fans, quienes han dicho que sacarán a Laura del show en cuanto tengan la oportunidad. Hasta el momento, el equipo de Zapata no ha confirmado ni desmentido esto.

Laura Zapata / Redes sociales

Lee: Laura Flores, por darse tanto a desear, queda fuera de La casa de los famosos, ¡la mandaron a la banca!

¿Laura Zapata corre peligro dentro de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Durante una emisión reciente de su canal de YouTube, Javier Ceriani tuvo de invitado a Fernando Javier, vidente y coach espiritual. El experto le leyó las cartas a Laura Zapata y afirmó que la actriz se encontraba “en peligro”.

Supuestamente, esto se debe a que una persona dentro de las instalaciones de Telemundo estaría planeando “hacerle brujería”. Según el pitoniso, esta mujer ya tiene experiencia con la “magia oscura” y habría “hechizado” a muchas conductoras del canal televisivo.

“Digo una cosa en exclusiva: ‘Laura Zapata, estás en riesgo’. Se ha metido ahora por medio de una bruja que yo sé quién es, que todos saben quién es. Tiene embrujado a medio Telemundo y va por Laura Zapata” Fernando Javier

Aclaró que no es una integrante de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ y sería alguien que, recientemente, fue despedida de la empresa: “Esa mujer es peligrosa. Pasó de no ser nada a ser una de las fuertes de Telemundo. Acaba de salir”, expresó.

Esta declaración causó mucha polémica. Si bien algunos le restaron importancia, otros, principalmente sus fans, se mostraron preocupados por su seguridad y hasta han recomendado que mejor salga del show.

¿Quién es Laura Zapata, participante de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Laura Guadalupe Zapata Miranda, mejor conocida como Laura Zapata , es una actriz, cantante y bailarina.

Tiene 69 años.

Es media hermana de Thalía y Ernestina Sodi.

Debutó en la novela ‘Mundo de juguete’ en 1976.

Es conocida como una de las mejores villanas de telenovela.

Estuvo casada con Juan Eduardo Sodi de la Tijera, con quien tuvo dos hijos

En 2002, fue secuestrada junto a su hermana Ernestina. Laura fue liberada a los 18 días, mientras que Ernestina estuvo 16 días más.

Mira: Laura Zapata expone pruebas del presunto maltrato que sufrió su abuela en el último asilo donde estuvo