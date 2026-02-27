Sergio Mayer ‘agrede’ al Divo en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, ¿expulsarán al actor?

Una nueva polémica se suscita en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. Y es que a casi dos semanas de su estreno, la controversia se encendió en redes sociales luego de que Sergio Mayer agrediera a Eduardo Antonio Jiménez, mejor conocido como ‘el Divo’. Los fans ya han pedido su expulsión del reality, ¿la producción ya se pronunció?

¿Qué pasó entre Sergio Mayer y ‘el Divo’ en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Desde hace días, los usuarios han podido notar la creciente tensión entre Sergio Mayer y ‘el Divo’. Las cosas llegaron a su punto máximo la noche del 26 de febrero, durante los posicionamientos. El cubano confrontó al actor y dijo estar cansado de que lo esté “juzgando” constantemente.

“No me gusta que me adoctrinen; no me gusta que me juzguen. Con mis colegas, me hiciste sentir que no estaba jugando claro. Te admiro, pero no me gusta que me juzguen. Yo juego conmigo, con mi público” El Divo

En respuesta, Mayer simplemente le dijo que no le sorprendían sus palabras y esperaba que le dijera las cosas de frente en el futuro.

Las cosas no quedaron allí, posteriormente, en la cocina, se armó una discusión entre las celebridades. Sergio le gritó: “Anda, ve a acusarme, corre (a decir): ‘Es que me ha dicho’, corre”.

‘El Divo’ intentó confrontarlo. Sin embargo, Mayer continuaba diciendo que fuera a “acusarlo” con sus compañeros. Incluso, llegó a empujarlo para retirarse del lugar. El cubano simplemente le advirtió que “no lo volviera a tocar”. El resto de los presentes tuvo que intervenir para que el asunto no pasara a mayores.

Esta situación provocó mucha controversia en redes sociales y la mayoría de los internautas pidieron la expulsión de Sergio Mayer, alegando que había “agredido” a su compañero, algo que se prohíbe en el reglamento.

¿Sergio Mayer quiere salir de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Hasta el momento, la producción de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ no se ha pronunciado ante la considerada agresión de Sergio Mayer hacia ‘el Divo’. No obstante, se ha reportado que lo ocurrido habría sido algo “planeado”.

Y es que la influencer experta en espectáculos ‘Chamonic3’ reportó que, presuntamente, Mayer está haciendo todo lo posible para ser expulsado de ‘La casa’, pues, supuestamente, su contrato solo estipula que estará en el show por un corto periodo de tiempo.

“¡Está provocando para que lo saquen porque él solo tiene que estar ahí 2 o 3 semanas, así decía su contrato! Según me dicen”, reveló.

Se espera que los presentadores del reality den alguna clase de comentario sobre este tema durante la gala de hoy, viernes 27 de febrero.

¿Quién fue la primera expulsada de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

El primer expulsado de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ se dio a conocer el pasado 23 de febrero. En ese momento, los nominados eran:

Kenny Rodríguez

Oriana Marzoli

Eduardo Antonio

Sergio Mayer

Zoe Bayona

Por decisión del público, la eliminada de la primera semana fue Zoe. Hace poco, se realizó la segunda gala de nominación. Estos son los que están en riesgo de salir el próximo lunes 2 de marzo:

Curvy Zelma

Fabio Agostini

Kenny Rodríguez

Kenzo

Kunno

Laura G

Laura Zapata

Lupita Jones

Oriana Marzoli

Sergio Mayer

Stefano Picioni

