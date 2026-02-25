Modelo, habitante de LCDLF 2026, es captada sacándose los mocos y ¡los embarra en el sillón! VIDEO

La sexta temporada de La casa de los famosos Telemundo 2026 sigue dando de qué hablar. Apenas comenzó y son varias las discusiones y momentos que se han vuelto virales rápidamente. Recientemente una de sus habitantes protagonizó una escena inusual y para muchos “sucia”, pues probablemente se olvidó de las cámaras 24/7 y sin pena hurgó en su nariz, pero lo que sigue fue para internautas, más desagradable. ¿Qué sucedió exactamente?

Pixabay

¿Qué habitante fue el primer eliminado de La casa de los famosos Telemundo 2026?

La primera gala de eliminación en La casa de los famosos Telemundo 2026 ponía en riesgo a cinco habitantes, para convertirse en el primer eliminado de esta sexta edición del reality.

Los nominados de la primera semana eran:



Kenny Rodrguez (nominado automáticamente)

Oriana Marzoli (21 puntos)

Eduardo Antonio (16 puntos)

Sergio Mayer (12 puntos)

Zoe Bayona (11 puntos)

La votación dejó como resultado que Zoé Bayona, modelo y participante de realities española, se convirtió en la primera eliminada, tras ser la celebridad con menos votos recibió por parte del público.

Te puede interesar: Así lucía ‘el Divo’, habitante de LCDLF 2026, antes de sus cirugías estéticas; ¡Irreconocible! FOTOS

Zoé Bayona, primera eliminada de LCDLF 2026 / Redes sociales

¿Quién es la modelo de La casa de los famosos Telemundo 2026 que fue captada sacándose los mocos?

La protagonista de este momento Celinee Santos, exReina de belleza originaria de República Dominicana, quien quedó en el centro de la controversia luego de que las cámaras 24/7 del reality captaran un gesto que fue considerado desagradable por parte de la audiencia.

El incidente ocurrió en una de las áreas comunes del inmueble, mientras varios participantes conversaban con aparente normalidad. En cuestión de segundos, las cámaras registraron a la modelo aparentemente sacándose los mocos y limpiándolos en uno de los sillones de la casa. El momento no pasó desapercibido para internautas, quienes rápidamente compartieron el clip.

Aquí algunos de los comentarios del vídeo:



“No le enseñaron modales en el Miss Universo”,

“Hay otro vídeo donde se los come” y,

“Ahora es Miss moco”.

La conversación alrededor de este momento sigue creciendo, y muchos consideran algo anti-higiénico este momento.

Te puede interesar: La casa de los famosos de Telemundo 2026; ¿En qué cuartos dormirán los habitantes y quién es el líder?

➖ CAPTAN A CELINEE SANTOS, ex Miss Dominicana, sacándose los mocos y embarrandolos en el sillón de La Casa De Los Famosos 🤢👃🏻 #LCDLF6



Celinee Santos es una modelo de #RepublicaDominicana que se dedicó a los concursos de belleza y se coronó como Miss Dominicana, y representó a… pic.twitter.com/zS9N74iLko — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) February 25, 2026

¿Quién es Celinee Santos y cuál es su trayectoria?

Antes de formar parte de La casa de los famosos Telemundo 2026, Celinee Santos ya contaba con una trayectoria en el mundo de los certámenes de belleza y el modelaje. La dominicana ganó notoriedad tras participar en concursos internacionales.

En redes sociales, construyó una comunidad interesada en moda, estilo de vida y mensajes de empoderamiento femenino.

Durante los primeros días logró posicionarse como líder en algunas dinámicas grupales y protagonizó ciertos roces con otros habitantes debido a su personalidad.

Tal vez te interese: Kunno y ‘el Divo’ estallan en La casa de los famosos: “Lame... eres tú, de Ángela Aguilar"; ¡se dijeron de to