Lupita Jones sufrió colapso en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’, revelan que quiso renunciar

Mucho se ha dicho sobre la participación de Lupita Jones en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. En medio de la polémica por, presuntamente, haber impedido que Yina Calderón y una modelo trans entraran al reality, se reporta que habría pedido su salida tras una crisis nerviosa, ¿abandona el juego? Esto se sabe.

¿Lupita Jones impidió que Yina Calderón y Nahomi Mejía entraran a ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Una de las primeras confirmadas para ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ fue Yina Calderón. Mucha gente se decepcionó al ver que, en el estreno, la anunciaron como panelista. Si bien esto ya se había especulado, los fans tenían la esperanza de que no fuera verdad.

La producción no ha explicado la razón detrás de esto. Sin embargo, diversos medios, incluyendo el periodista Gabo Cuevas, informaron que, supuestamente, Laura Zapata y Lupita Jones hablaron con la producción para exigir que sacaran a Yina. Advirtieron que, si no les hacían caso, se saldrían del proyecto.

La producción habló con Calderón y le informó que ya no estaría como habitante, sino como panelista. Para evitar algún tipo de problema legal, le ofrecieron el mismo sueldo semanal que tendría si estuviera dentro de ‘La casa’.

Cuevas también reportó que, supuestamente, Nahomi Mejía, una modelo trans, estaba contemplada para el proyecto, pero a última hora la descartaron por petición de Jones, quien ha hecho comentarios polémicos sobre la comunidad trans en el pasado.

Nahomi confirmó que sí la llamaron, pero al final fue descartada. Si bien no podía asegurar que Jones “frenó” su oportunidad, tampoco lo descarta, pues, según ella, ya tuvo problemas con la empresaria.

“Me dijo que yo maquillaba como si maquillara travestis. Obviamente me ofendió, discutimos y entró unidad de género, entró recursos humanos y fue muy feo, me bajaron del proyecto, no me corrieron de Azteca pero me bajaron del proyecto. Ya tenía ese antecedente” Nahomi Mejía

¿Lupita Jones sufrió un colapso en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

En la más reciente emisión de ‘Dulce y picosito’, se informó que, presuntamente, Lupita Jones tuvo una crisis nerviosa durante el encierro previo a ingresar a ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’.

Supuestamente, la exreina de belleza se puso tan mal que pidió salir del hotel donde la tenían encerrada para “despejar la mente”. Como no se lo permitieron, amenazó con renunciar. Los de producción tuvieron que hablar con ella para tranquilizarla y convencerla de que siguiera en el proyecto.

Dulce y picosito “A mí lo que me contaron es que Lupita Jones, antes de entrar, justamente la noche del lunes, tuvo un golpe de ansiedad muy fuerte. Por lo que me dijeron, tuvieron que darle ejercicios de respiración. Hubo una alternativa de darle algún medicamento; ella prefirió que no. Ella quería renunciar, salirse del hotel, quería salirse del hotel a despejarse, no puede por protocolos. La tranquilizaron. La convencieron de que no (renunciara)”

A raíz de esta información, muchos empezaron a teorizar que la famosa podría abandonar el reality durante las primeras semanas. Y es que los fans consideran que no ha mostrado muchas ganas de convivir con el resto de sus compañeros. Cabe mencionar que esto no es información oficial, por lo que hasta el momento queda en calidad de un simple rumor.

¿Quién es Lupita Jones?

Lupita Jones es una exreina de belleza y actriz mexicana. Es originaria de Mexicali y nació el 6 de septiembre de 1967. Tiene 59 años. Es principalmente conocida por haber ganado Miss Universo, representando a México, en 1991.

Fue la directora de Miss Universo México y ayudó a muchas modelos a llegar al certamen mundial. Causó mucha polémica en su momento al decir que las mujeres trans no deberían participar en concursos de belleza.

También ha trabajado como conductora en programas de televisión, hablando de temas relacionados con la belleza. Actualmente está en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’.

