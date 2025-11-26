Anne Jakrajutatip, empresaria acusada de fraude y prófuga, escondida en...¿México?: Esto dijo Lupita Jones

La tensión que rodea a la Organización Miss Universo ha alcanzado un nuevo punto tras la orden de aprehensión contra Anne Jakkaphong Jakrajutatip, empresaria y copropietaria del certamen. Mientras las autoridades tailandesas avanzan en un proceso penal por presunto fraude millonario, Lupita Jones, exdirectora de Miss Universo México, lanzó una polémica declaración: el paradero de Jakrajutatip.

¿Por qué Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, tiene una orden de aprehensión?

Hace unas horas se informó que las autoridades de Bangkok, Tailandia, emitieron una orden de arresto contra Anne Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universo, luego de que no asistiera a una audiencia relacionada con el proceso por presunto fraude vinculado a su antigua empresa, JKN Global Group, firma que adquirió el certamen en 2022.

De acuerdo con los reportes, el fraude sería de aproximadamente un millón de euros, es decir, poco más de 21.3 millones de pesos mexicanos. Tanto Anne como su hermana, Pimuna, están señaladas por presuntamente presentar información financiera falsa correspondiente a 2023, así como por inconsistencias en los registros contables del primer trimestre de 2024.

Cabe recordar que la actual copropietaria de Miss Universo renunció a la dirección de JKN en junio pasado, poco después de que la SEC confirmara que estaba indagando sus acciones y las de su hermana. Según distintos informes de la prensa local, se desconoce el paradero actual de Anne Jakrajutatip y han surgido versiones que sugieren que la empresaria pudo abandonar Tailandia para evitar enfrentar las acciones legales en su contra.

El escándalo estalla además en un contexto ya polémico, marcado por acusaciones de corrupción dentro del certamen, donde se señala que Fátima Bosch, representante de México, habría obtenido la corona en medio de presuntas irregularidades. En entrevista con TVNotas, una fuente anónima aseguró que Bosch tenía una relación cercana con miembros de la organización de Miss Universo e incluso habría sido invitada a cenas “privadas”.

¿Dónde se encontraría Anne Jakrajutatip, según Lupita Jones?

Una semana antes de Miss Universo 2025, celebrado el 21 de noviembre en Bangkok, Lupita Jones ofreció una entrevista a Mara Patricia Castañeda donde recuperó episodios clave de su salida de la franquicia mexicana. Además de reiterar que su separación se dio tras rechazar la participación de mujeres trans en el concurso, Jones habló abiertamente sobre la investigación internacional contra Jakkaphong.

Está escondida. Huyó de Tailandia y, todos los rumores dicen que está escondida aquí en México, pero no da la cara por, por nada. Lupita Jones

Jones también recordó que, tras la quiebra de JKN, las autoridades tailandesas limitaron la participación de Jakkaphong en la empresa y colocaron a la firma internacional Grant Thornton para supervisar la reestructuración de la deuda.

Sus declaraciones coincidieron con la creciente desconfianza en redes sociales hacia los resultados del certamen, particularmente tras la coronación de la mexicana Fátima Bosch, que generó choques digitales entre usuarios tailandeses y mexicanos.

¿Quién es Anne Jakrajutatip, la mujer trans que estuvo al frente de Miss Universo?

Anne Jakkaphong Jakrajutatip nació el 17 de febrero de 1979 en Tailandia y, a sus 46 años, se ha posicionado como una de las empresarias más destacadas tanto en su país como a nivel internacional. Inició su trayectoria profesional en el área de relaciones internacionales .

Su ascenso en el mundo empresarial ocurrió con la creación de JKN Global Group, un conglomerado mediático que logró acuerdos con corporaciones de talla mundial como Walt Disney, CBS y Sony.

Su transición de género, iniciada cuando tenía 35 años, la llevó a convertirse en una figura emblemática para la comunidad trans en Asia y más allá. Aunque implicó múltiples cirugías reconstructivas, Anne ha descrito este proceso como un paso esencial en su vida, al que se refirió como un “dolor que valió la pena”.

Además de su papel como empresaria, Anne también ha destacado como defensora de los derechos de las personas trans. En 2007 creó la Life Inspired for Transsexual Foundation (LIFT), organización dedicada a impulsar la visibilidad, el respeto y la protección de los derechos humanos de la comunidad transgénero.

