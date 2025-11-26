Otra Miss Universe renuncia a su título tras escándalos y polémicas: “Valores y ética laboral no coinciden”

Una nueva polémica envuelve a Miss Universe 2025, y es que más allá del título de Fátima Bosch, varias de las concursantes han mencionado cierta molestia por distintas situaciones. Recientemente, una de las participantes de esta edición, compartió vía redes sociales su renuncia al título de Miss Universe, esto debido a diferencias con la manera en que se maneja administrativamente y reglamentariamente. ¿Quién es y qué acusa?

Ex Miss Universo sufre un accidente junto a su hermano / Captura de pantalla

¿Qué otra Miss Universe renunció a su título recientemente?

La sorpresiva renuncia de Briggita Schaback, representante de Estonia en Miss Universe 2025, desató una ola de reacciones en redes y abrió nuevamente el debate sobre los criterios, la transparencia y el manejo interno del certamen internacional.

Su decisión, hecha pública apenas 48 horas después de la coronación de la ganadora, puso en evidencia tensiones que se venían acumulando entre candidatas, directores nacionales y la organización central.

La llegada de Briggita Schaback a Tailandia se convirtió en uno de los momentos virales de la concentración previa. La candidata apareció “empaquetada” dentro de una caja transparente, simulando ser una Barbie de tamaño real, luciendo un vestido azul, banda y corona. Su presentación fue aplaudida por seguidores, expertos y medios, quienes la calificaron como una de las entradas más creativas de la temporada. ¿Por qué lo hizo?

Mira: Miss Universo: Tras triunfo de Fátima Bosch, Miss Costa de Marfil renuncia a su título ¿por fraude?

Briggita Schaback, Miss Estonia 2025 / Milenio

¿Por qué Briggita Schaback renunció al título de Miss Universe Estonia?

A pesar de no avanzar al Top 30 en Miss Universo 2025, Briggita Schaback mantuvo una actitud profesional durante todo el proceso. Sin embargo, tras la final, reveló sentirse incómoda por algunas preguntas realizadas en la entrevista con el jurado, pues las consideró invasivas y ajenas a su preparación. Aunque no detalló el contenido de estas en ese momento, afirmó que cruzaban límites personales que no deberían formar parte de un certamen que promueve el empoderamiento femenino.

Su molestia creció cuando, según explicó, se le pidió respaldar a la organización en medio de los escándalos recientes, algo que rechazó categóricamente.

La modelo publicó un comunicado en el que anunciaba:

Renuncio al título de Miss Universo Estonia. Mis valores y ética laboral no coinciden con los de la Directora Nacional, Natalie Korneitsik. Mi compromiso es con el empoderamiento y la igualdad de las mujeres, y continuaré con esta labor de forma independiente. Briggita Schaback

Sin embargo, las declaraciones más contundentes surgieron días después, cuando Schaback y Camila Vitorino, Miss Portugal, coincidieron en un episodio ocurrido durante una reunión oficial. Ambas aseguraron que Mario Bucaro, CEO de Miss Universo, afirmó que una ganadora del certamen “ no puede estar casada ”, porque “ con quien debe estar casada es con la organización y los patrocinadores ”.

Este comentario habría generado desconcierto entre las participantes, quienes esperaban claridad sobre los criterios de participación. Schaback expresó que intentó creer que se trataba de un malentendido, pero al confirmar lo contrario, decidió alzar la voz “en defensa de la igualdad de derechos” y renunciar.

Mira: Fátima Bosch gana Miss Universo 2025 y esta fue la polémica reacción de Yoana Gutiérrez, Miss Jalisco

¿Por qué se cuestiona el triunfo de Fátima Bosch, representante de México, en Miss Universo 2025?

La coronación de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 generó alegría en México, pero también abrió la puerta a múltiples teorías en redes sociales. Al inicio, algunos usuarios especularon que la tabasqueña había recibido cierto favoritismo antes del magno evento.

En la más reciente edición de TVNotas, una fuente nos contó que Fátima recibía un evidente trato preferencial respecto a todas las demás participantes de Miss México:

Fátima siempre se le daba una habitación individual, como si fuera invitada VIP. (...) Incluso reglas que eran estrictísimas para todas, como la altura del tacón, atender indicaciones del staff, ser amables con las compañeras, parecían no aplicar en su caso, nadie le llamaba la atención. Fuente a TVNotas

Y la cosa no paraba ahí, la misma fuente contó que durante varias dinámicas realizadas por las participantes ella tenía una serie de concesiones que las demás no: “ A cada concursante se le daban entre 8 y 10 segundos de cámara… a Fátima casi 40, con tomas centradas en su rostro para hacerla lucir más, porque su pasarela no es su punto fuerte ”, dijo nuestra fuente.

Más tarde comenzó a circular la versión de que su coronación podría estar vinculada a presuntos negocios entre su padre, Bernardo Bosch, y Raúl Rocha, presidente de la organización.

A estas sospechas se sumó la renuncia de dos jueces justo antes de la gala final. Uno de ellos, Omar Harfouch, declaró que el Top 30 habría sido definido con antelación, supuestamente influido por “ relaciones personales y afinidad con algunas concursantes ”.

Harfouch también aseguró que existía una posible conexión comercial entre Rocha y el padre de Fátima, lo que habría favorecido el resultado. Ante dichas acusaciones, Raúl Rocha negó todas las declaraciones, afirmó que Omar no decía la verdad y aclaró que él no renunció, sino que fue removido de su puesto dentro del certamen.

Tal vez te interese: Miss Universo: Tras triunfo de Fátima Bosch, recuerdan cuando Miss Puebla dijo: “No merecía ganar”