Presidente de Miss Universo ¡está arrepentido! ¿Por arreglar el triunfo a Fátima Bosch? Revela si hubo fraude

En medio de la polémica por el triunfo de Fátima Bosch, Adela Micha entrevistó y cuestionó a Raúl Rocha, copropietario y presidente de la Organización Miss Universo, acerca de las versiones de presunto fraude que rodean a Miss Universo 2025. ¡Sorprendió que él dijo estar arrepentido! ¿De qué? Te contamos todos los detalles.

México se coronó como ganador de Miss Universe con Fátima Bosch. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, de la renuncia de Omar Harfouch al jurado?

Adela Micha abrió la conversación con el tema que desató la tormenta: las acusaciones de Omar Harfouch, exjurado de Miss Universo, quien señaló a Fátima Bosch como falsa ganadora y renunció al panel tras denunciar la existencia de un supuesto “comité paralelo” que habría influido en los resultados del certamen.

Raúl Rocha respondió en entrevista para La Saga y dejó claras sus posturas.

“Tengo derecho a decir que estoy en desacuerdo. Miss Universe somos una empresa y una organización privada, 100% privada, americana, con presencia en 133 países, 74 años de antigüedad y difiero que es obsoleto”, dijo Rocha.

Además, mencionó: “la gente no tolera el éxito de los demás y de la propia Fátima. Nadie puede valorar a una mujer por una pasarela, porque pase por enfrente y ‘ella se mueve mejor o tiene mejor cuerpo’, y mucho menos unos jurados, que yo les doy el honor, yo a ellos, no ellos a mí, de asistir. Ellos tienen un porcentaje de la calificación de esas tres horas, pero tiene mucho mayor valor en que están en concentración por casi un mes, yo les llamo las ‘Olimpiadas de la Belleza’”.

Cuando Adela Micha cuestionó directamente: “¿Por qué tanto escándalo alrededor, por qué renunció un juez?”, Rocha fue tajante en su respuesta. “No renunció, está más que claro... Mostré mi celular con los mensajes del ‘pseudopianista’ y ‘psicomúsico’ donde yo lo renuncio cuando me di cuenta de actitudes de él fuera de contexto”.

Detalló que su conocido le contó que Harfouch traía un “concierto de la paz”, por lo que aceptó darle una oportunidad hasta que se dio cuenta de “que es un psicópata” y canceló el evento.

Raúl Rocha aborda las dudas sobre la presunta influencia de la familia Bosch en Miss Universo y detalla los contratos, los procesos y el primer encuentro entre ambas partes. / Fotos: Redes Sociales/La Saga

¿Cuál es el vínculo entre Raúl Rocha y el papá de Fátima Bosch?

Adela Micha planteó directamente la pregunta que muchos han repetido: “¿El padre de Fátima Bosch te pidió algún favor por el contratazo que te dieron hace un año?”. Raúl Rocha respondió:

“No fue hace un año, septiembre de 2022 hubo una licitación pública que participaron 15 empresas, fue internacional. En ese tiempo, ni siquiera tenía que ver yo nada con Miss Universe...

Luego, febrero de 2023, se adjudica la licitación, resalto, el contrato fue por 11 meses, venció en diciembre del 2023, todavía ni compraba Miss Universe, ni por la mente lo hacía, menos a la familia de Fátima”, explicó.

Rocha también detalló acerca del contrato en cuestión: “Solo logramos ejecutar 44 millones de obras y de esos 44 millones, pido que nos paguen porque han pasado más de dos años y no nos han pagado, ¿cuál beneficio?”.

Respecto a la relación con la familia Bosch, Adela Micha mencionó que el padre de Fátima trabajaba en Pemex durante ese periodo en el que se dio el contrato entre las empresas. Rocha respondió que fue hasta que la joven ganó Miss Universe México 2025 cuando coincidieron.

“Lo conocí hace dos meses en Guadalajara, en el evento de Miss Universe México, cuando ganó me presentaron a la familia y convivimos 30 minutos”, destacó Raúl Rocha.

El triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 resultó muy polémico. / Foto: Redes sociales

¿Raúl Rocha está arrepentido de ser parte de Miss Universo 2025 por polémicas con Fátima Bosch?

Mientras Raúl Rocha hablaba del contrato que celebró con la empresa en la que trabajaba el papá de Fátima Bosch dijo algo que llamó la atención:

“Ni por la mente me pasaba que me podía meter en estos cuentos y enredos de los que me arrepiento por haber invertido en esa empresa, y menos que conociera a la familia de Fátima”

Adela Micha preguntó a Raúl Rocha si se arrepiente de formar parte de Miss Universo, una duda que surgió tras las polémicas recientes alrededor del certamen y el triunfo de Fátima Bosch en el certamen.

Rocha respondió explicando su posición dentro de la organización. Señaló que es “accionista al 50% y presidente” y que compró la compañía en enero de 2024, lo que lo llevó a involucrarse directamente en su operación.

Rocha describió los procesos que ha enfrentado desde entonces. “Esto es como carrera de relevos, ando a quién buscarle la estafeta. Me tiene muy harto todo el cuenteo, yo no me presto a ese tipo de cosas. Todo mundo quiere opinar en tu empresa y quiere venir a decir qué decisiones tomas y cómo las tomas. Empecé a reconstruir todo desde cero”, dijo durante la entrevista.

