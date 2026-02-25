¿Integrante de La casa de los famosos abandona el reality? Su ausencia frente a las cámaras desata rumores

Hace unos días, causó revuelo en redes sociales la ausencia de una de las integrantes de la nueva temporada de La casa de los famosos. La celebridad no se mostró en las cámaras del reality, lo cual desató rumores de un posible abandono del programa. Sin embargo, ella misma rompió el silencio y aclaró todas las especulaciones que circularon. ¿Si abandonó? Te contamos lo que pasó.

La casa de los famosos / Captura de pantalla

¿Qué integrante de La casa de los famosos 6 ha estado ausente del reality?

Se trata de Manelyk, quien aclaró por qué no ha estado presente en las galas de La casa de los famosos. A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, explicó que su ausencia ha generado comentarios y versiones sobre su situación, por lo que decidió dar su propia versión.

“Si tienen el pendiente de por qué no estoy en las galas, qué está pasando, porque veo que han salido como algunas personas a decir y a opinar sobre mi vida, no se preocupen, yo estoy en las galas. Sé que no he ido, pero voy a estar ahí. Gracias a Dios he tenido otras cositas que hacer” Manelyk

La influencer detalló que actualmente está enfocada en un proyecto teatral, el cual representa una prioridad en esta etapa.

“Siento muchísima responsabilidad con el equipo, con la gente que me está dando la oportunidad, conmigo misma… Llevo tres años ahí así al pie del cañón con actuación, con clases, y es algo que yo quería. El elenco está súper padre, me emociona mucho. Es mi prioridad. No soy la única que estoy en la obra, entonces yo no puedo llegar y decir: ‘Yo quiero tales horas porque a tales horas estoy en gala’. Para mí lo más importante era la actuación. Hubo ahí un temita con los horarios siendo sincera y por eso esta semana no estuve en las galas”, explicó.

También adelantó que su participación continuará, aunque con ajustes en su agenda. “A lo mejor no voy a estar en tantas galas como a mí me gustaría, pero sí voy a estar el mayor tiempo posible. Por lo menos voy a estar con ustedes tres veces a la semana, intentaré estar un poco más, pero mínimo me van a tener ahí 3 días dándola toda, opinando sobre esta nueva casa”, señaló, dejando claro que seguirá formando parte de las emisiones.

¿Seguirá Manelyk en las galas de La casa de los famosos? Esto fue lo que dijo / Redes sociales

¿Cómo fue anunciada Manelyk como panelista de La casa de los famosos 6?

La influencer Manelyk forma parte del grupo de panelistas de la sexta temporada de La casa de los famosos, producción de Telemundo. Su participación fue anunciada como parte del equipo que acompaña las galas y emisiones especiales, donde se analizan los acontecimientos más relevantes dentro de la casa.

Desde ese espacio, interviene para comentar estrategias, conflictos y movimientos de los habitantes, sumándose a las conversaciones que se generan en torno al reality show. Su presencia en el panel responde al formato del programa, que integra voces externas para debatir lo que ocurre en la competencia.

Manelyk habla sobre su participación en La casa de los famosos y su ausencia en galas. / Redes sociales

¿Quién es Manelyk González?

Manelyk González nació el 12 de enero de 1989 en la Ciudad de México y construyó su presencia pública a partir de la televisión. Su nombre comenzó a ganar notoriedad en 2014, cuando se integró al elenco original de Acapulco Shore, formato de MTV Latinoamérica en el que permaneció durante varias temporadas. Más adelante también participó en Super Shore, producción realizada en España con integrantes de distintas ediciones del programa.

Con el paso de los años sumó otros proyectos de telerrealidad. En 2019 formó parte de Resistiré, donde llegó a la etapa final. En 2021 ingresó a La casa de los famosos, de Telemundo, incorporándose avanzada la competencia y obteniendo el segundo lugar. Posteriormente participó en Las Estrellas Bailan en Hoy, así como en Los 50 y en la sexta temporada de ¿Quién es la Máscara?.

Además de su trayectoria en realities, ha desarrollado proyectos como conductora y empresaria, y en 2025 retomó La casa de los famosos en su edición All Stars, donde realizó un intercambio temporal con la versión colombiana. Ese mismo año marca su incursión formal en la actuación con la cuarta temporada de El capo, serie en la que interpreta a Manuela.

