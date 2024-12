Manelyk lanza ácido comentario en contra de Karime Pindter: “Ella no sería quién es, si no es por mí"

La relación entre Manelyk González y Karime Pindter ha dado mucho de qué hablar a lo largo de los años. Después de sostener una gran relación que denominaron como ‘Las comadres’, diversas “traiciones” y “malos entendidos” derivaron a que su amistad de varios años se terminara.

Ahora, cada una decidió seguir caminos separados. No obstante, la prensa se ha dado a la tarea de cuestionar a ambas sobre una reconciliación. Aunque Mane no ha negado que exista una posibilidad de un acercamiento, Karime aseguró que no está dispuesta a retomar su amistad. No obstante, siempre le ha deseado lo mejor.

Manelyk González lanza ácido comentario hacia Karime Pindter / IG: @manelyk_oficial / @karimepindter / X: @RCulturaPop

¿Qué dijo Manelyk González sobre su relación con Karime Pindter?

En esta ocasión, la también conocida como ‘la Reina de los realities’ fue abordada por la prensa, quienes le cuestionaron sobre el gran éxito que ha tenido Karime en sus más recientes proyectos, tal como:



‘La casa de los famosos México’,

‘LOL: México’,

El estreno de su stand up ‘De la mano del señor’.

Ante esto, Mane se mostró muy feliz de que su examiga de ‘Acapulco Shore’ triunfe en su trabajo. Sin embargo, subrayó que, pese a todo lo malo que sucedió entre ambas, ella “no la odia”, así como no tiene ningún rencor hacia Pindter.

“Jamás en la vida voy a odiar a alguien. Cuando tienes un sentimiento de odio, la otra persona está feliz, triunfando; ese sentimiento malo es para ti”, dijo.

Manelyk González habla sobre el éxito de Karime Pindter. / Instagram: @manelyk_oficial / @karimepindter

Sin embargo, lo que llamó la atención fue que aseguró que ninguna de las dos serían lo que son hoy en día, sin la otra. Lo que causó revuelo entre los seguidores de Karime, aseguraron que Mane “es muy egoísta”

“Si yo no hubiera empezado con ella, yo no sería la mujer que soy y ella no sería quien es, si no es por mí”. Manelyk González

Mane González revela si volvería a trabajar con Karime Pindter

Por otro lado, González dejó abierta la posibilidad de volver a trabajar junto a ‘la Matrioshka’. Subrayó que ambas tendrán la madures para sobrellevar dicha situación.

“Si el destino, el universo o algún proyecto nos vuelve a juntar, yo sé que ella es lo suficientemente madura como para trabajar juntas. Tuvimos nuestras diferencias como a todo mundo le pasa, pero yo la respeto mucho y guardo los momentos buenos”, concluyó.

¿Qué pasó entre Manelyk González y Karime Pindter?

La enemistad entre Manelyk González y Karime Pindter, exintegrantes de ‘Acapulco shore’, ha sido un tema recurrente desde su ruptura como amigas. Ambas compartieron una fuerte amistad durante el reality, pero conflictos personales y profesionales llevaron a su distanciamiento.

El principal incidente que marcó su separación, según Karime, fue la supuesta traición de Manelyk al involucrarse sentimentalmente con un hombre cercano a ‘la Matrioshka’, a quien describió como su “sugar daddy”. Esto generó tensiones que escalaron en indirectas públicas y desencuentros durante y después del programa. Karime también admitió que, tras este conflicto, se besó con Jawy Méndez, quien era pareja de Manelyk, lo que incrementó la fricción entre ambas .

Por su parte, Manelyk ha respondido de manera irónica a estas declaraciones, sugirió que las menciones constantes hacia ella son un reflejo de su relevancia. Además, en entrevistas ha señalado que su relación con Karime cambió cuando esta mostró apoyo a Jawy en lugar de a ella, alimentando aún más las diferencias entre ambas .

Así lo dijo Manelyk González: