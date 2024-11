¿Karime Pindter y Gala Montes son novias? la Matrioshka revela por qué no se dio algo más entre ellas

La química entre Gala Montes y Karime Pindter fue innegable durante su participación en ‘La casa de los famosos México’, lo que provocó que miles de fans soñaran con una relación romántica entre ambas. Los seguidores del llamado ‘Cuarto Mar’ se emocionaron con la posibilidad de que lo que empezó como una amistad se convirtiera en algo más, llegando incluso a imaginar que pudieran estar juntas durante mucho tiempo.

Sin embargo, a pesar de las constantes muestras de cariño y complicidad, la relación nunca pasó de ser una amistad. Ahora, tras varias semanas de haber salido de la famosa casa, Karime Pindter reveló la verdadera razón por la que nunca formalizaron su romance.

Es conocido que Karime no tiene problema de tener alguna relación con hombres o con mujeres, así que Shanik platicó con ella en su columna de esta semana en TVNotas, donde se abrió acerca de su vida amorosa.

¿Por qué Gala Montes y Karime Pindter nunca fueron pareja?

Shanik le cuestionó si se consideraba bisexual, y la famosa contestó: “Sí. He tenido mi faceta de todo, pero sí soy ‘bicicleta’. Soy bisexual. Desde que cumplí 16 empecé a tener encuentros sexuales con mujeres, aunque nunca me latió tener una relación formal con ellas. Cuando lo intenté no funcionó. Y si lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Y el hombre que me quiera me tiene que aceptar como sov. Si un galán se va a espantar por eso, ¡que se espante y que se vaya, de plano! Por eso no tengo hombre. Quiero un hombre, pero de buen corazón y que no sea pobre, porque no soy casa de caridad ni beneficencia. A los únicos a los que les dov todo es a mis papás y punto”.

En la entrevista, Karime explicó finalmente lo que muchos se habían estado preguntando desde que terminó el programa, ¿por qué nunca hubo una relación formal entre ella y Gala Montes? A pesar de las señales evidentes de atracción y cariño que ambas mostraron dentro de la casa, la situación no prosperó fuera del reality.

“Nos queremos. Nos adoramos. Y sí, hubo un pequeño intento de algo más. No en la casa, pero sí fuera de ella. No se dio. A veces nos decíamos ‘sí me gustas’ y ‘sí te gusto’, pero, ya fuera, me dijo: ‘Estoy muy cansada. Me siento mal’. Y ahí lo dejamos”, dijo sobre cómo define lo que tiene con Gala actualmente.

¿Gala Montes y Karime Pindter hicieron el d3licioso?

Luego de la confesión de la exparticipante de ‘Acapulco shore’, muy al estilo de sus preguntas, Shanik Berman le cuestionó si estuvo con Gala y sin tapujos, Karime respondió.

“No. Nunca ‘cuchiplanché’ con ella. Ni lo hubiera hecho hasta que hubiera sido mi novia formal. No hicimos el amor ni lo intentamos. Mi química con ella existe pero solo hubo coqueteo. Lo nuestro es una amistad. Nada más”, enfatizó.

¿Garime sigue siendo real?

A pesar de la química que existió entre ellas en ‘La casa de los famosos México’, la situación ha cambiado desde entonces. Recientemente, Gala Montes ha sido vista muy acaramelada con su mánager, lo que ha generado especulaciones sobre su vida amorosa.

Al respecto, Karime comentó si le dan celos que Gala pudiera tener una relación con su manager: “No. El ‘Garime lo creó el público y cuando vimos que fue una revolución, lo intentamos. Obviamente se me hace guapísima, preciosa. Me cae súper bien y fue importante. Está padre el mensaje de inclusión que dimos sin querer. No tenemos una relación amorosa. Ella es súper joven. Que disfrute y viva la vida. Yo, a mis 24 años, estaba en Italia. Imagínate lo que no hacía con los italianos, con los españoles y hasta con ‘Potro’ Caballero”.

La vida amorosa de Karime Pindter

Shanik continuó preguntándole sobre su vida amorosa. ¿Por qué de ser tan revoltosa, incluso sexualmente y atrevida, cambiaste y te volviste más recatada?, cuestionó y Karime dijo: “Gracias a eso me han salido un montón de marcas que me patrocinan y es con lo que siempre soñé. Yo me divertí hace mucho. Hice lo que quise. No me quedé con ganas de nada pero ya cambié porque a las marcas no les gusta ese tipo de comportamiento”.

Y añadió que a pesar de ser bisexual, le gustaría casarse con un hombre: “Si me llego a agarrar un ‘colágeno’ de 22 años, quizá sí le daría sus gustos. Si no tiene los recursos, quiero pasarla suave y hay que apoquinar para el magno evento, ¡pues lo hacemos! Pero nunca en una relación formal”.

“Para una relación formal, un hombre tiene que tener lo mismo que yo y un poquito más para que nos consintamos los dos. Busco a alguien que me haga sentir bien. Que sea divertido y me haga reír. Que sea mi mejor amigo. Que también sea sexy. Que me haga unas ‘chambotas’. Que me desee. Que me quiera echar aquí en el baño y en todos los perros lados. Y que hagamos equipo para triunfar porque a mí sí me gustaría mucho casarme. Me emocionaría mucho tener una boda. Que mi papá me entregue en el altar. Me encantaría casarme de blanco”, admitió.

Karime arremete contra Shanik por la entrevista ¿se desdijo?

Luego de que este martes de TVNotas salió a la luz la entrevista de Shanik en la edición 1450, Karime salió a acusar a su excompañera de ‘La casa de los famosos México’ por “manipular” la entrevista.

“Shanik es una persona muy querida para mí, es un caso único en la ciencia, pero esa entrevista duró 40 minutos y se me hizo mala onda que la cortara a su conveniencia, porque no era así”, comenzó a decir en una transmisión en vivo.

Karime agregó que hablaron de más temas que ya no salieron en la entrevista publicada: “Solo salió lo que les convino para sacar una nota amarilla, porque yo contesté otras cosas y ahí lo acomodaron como quisieron y no es así. No estuvo padre”, dijo.

