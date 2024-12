Manelyk le hace tremenda grosería a Mariana González en programa en vivo: ¿Encontronazo?

Manelyk González sorprendió a todos con la impactante grosería que le hizo a Mariana González, la actual esposa de Vicente Fernández Jr.

Tal parece que la rivalidad entre ambas personalidades aún sigue al rojo vivo. Recordemos que, las dos exparticipantes de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo, protagonizaron un fuerte encontronazo en plena gala.

Manelyk hace tremendo desplante en contra de Mariana González / IG: @marianagp01 / @manelyk_oficial

Manelyk protagoniza polémica acción en contra de Mariana González

En esta ocasión, Manelyk dejó boquiabiertos a todos los televidentes con la escandalosa acción que hizo en contra de la esposa de Vicente Fernández Jr. ¡Nadie se lo esperaba!

Pese a que ya pasaron varios meses desde su encontronazo, Mane habría subrayado que no tiene ni un ápice de afinidad hacia la modelo e influencer. ¿Qué le hizo?

En medio de la transmisión de uno de los programas especiales por promoción de ‘La casa de los famosos all stars’, en el cual Manelyk confirmó que será parte, se llevó a cabo una dinámica en la que ella escogió quién le gustaría que entre a esta nueva edición.

La exacashore tomó una pecera, la cual contenía la imagen de algunos exparticipantes del reality. Al ver las fotos, ella externó las razones por las cuales le gustaría o no que formasen parte de esta temporada. Sin embargo, subrayó que no le interesa que Mariana González sea parte de esta edición.

Manelyk rompe la foto de Mariana González / IG

Resulta que, en el momento en que vio la imagen de la esposa de Vicente Fernández Jr., la tomó, la rompió en dos y ¡la tiró al piso! Aunado a lo anterior, dijo:

“Mariana González, qué hueva” Manelyk González

La situación causó tanto revuelo que los mismos conductores de la dinámica, así como Aleska Génesis, se quedaron sorprendidos. Incluso, repitieron en varias ocasiones: “La rompió, la rompió”.

Manelyk hace tremendo desliz en contra de Mariana González / IG: @marianagp01 / @manelyk_oficial

¿Mariana González le respondió a Manelyk?

Al momento, Mariana González no se ha pronunciado con respecto a la polémica acción de Manelyk, pero algunos cibenautas esperan que se defienda de este desplante.

Aunque la influencer no ha respondido a la “grosería” de la exshore, quien sí reaccionó fue el público.

Manelyk hace tremendo desplante en contra de Mariana González / IG: @marianagp01 / @manelyk_oficial

A través de la plataforma de ‘X’, se volvió viral el video del momento y algunos usuarios reprobaron la actitud de Mane. Consideraron que debe “madurar”. No obstante, hubo quienes se sorprendieron y le dieron la razón.

Estos fueron algunos comentarios:

“Se pasó Manelyk”,

“Jajaja Mariana se va a atacar”,

“Tiene razón. Mariana fue un simple mueble”

“Sí, qué flojera que regrese Mariana”,

“Está muy 2000 que Manelyk se comporte así”

Así fue el momento:

Se pasó Manelyk 🤣🤣 pic.twitter.com/P8SqBut44T — La Comadrita (@lacomadritaof_) December 10, 2024

¿Qué pasó entre Manelyk y Mariana González, esposa de Vicente Fernández Jr?

La controversia sucedió en una de las galas de la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo. Mariana, muy tajante, expresó la importancia de su rol como cocinera en dicho reality. Por esta razón, consideró una mala decisión el ser eliminada en ese momento.

Lo anterior no fue del agrado de la también llamada ‘la Reina de los realities’, quien expresó que estar en la cocina no te garantiza ser una personalidad querida o interesante para el público, a tal grado que tomaron la decisión de no salvarla de la eliminación.

“Sabes, no sabía lo importante que era yo, porque era una líder. Ponía paz. Me pedían permiso hasta para agarrar una avena. Yo veía la unión. Me preocupaba por la comida. Hay gente que minimiza la comida como Mane”, dijo Mariana.

A lo que le contestó Mane: “No lo minimizo, pero si no, no hubieras salido, reina”

Manelyk hace tremendo desliz en contra de Mariana González / IG: @marianagp01 / @manelyk_oficial

Lo anterior desató una guerra de dimes y diretes entre ambas. Mariana no se dejó de Mane y, ella, muy a su estilo, también le contestó.

Mariana: “ Es que tú sabes hacer otro tipo de cosas. Yo sí sé cocinar”

Yo sí sé cocinar” Mane: “Yo sé. Yo estuve ahí. Yo también sé cocinar, reina. Aviéntate la primera temporada de ‘La casa de los famosos’, pero ve. Estás aquí afuera. Ve a cocinar a tu casa”.

No obstante, Nacho Lozano, conductor del reality, no tardó en parar la discusión. Le pidió a las famosas que no siguieran con la polémica. Esto por respeto al público. Por esta razón, el encontronazo terminó.

Así fue el momento: