Manelyk se pelea con Mariana González durante gala en La casa de los famosos 2024

Durante la más reciente gala en La casa de los famosos 2024, se produjo un enfrentamiento entre Manelyk y Mariana González, quienes protagonizaron una acalorada confrontación.

La disputa inició cuando Mariana expresó la importancia de su rol como cocinera en el programa y cuestionó su eliminación, alegando que nunca causó problemas y era considerada por todos para decidir por la comida.

Sin embargo parece ser que esto no agradó del todo a Mane, quien aseguró que el estar en la cocina no te garantiza el ser un personaje querido o interesante para el público, tan así que ya estaba eliminada.

Mariana González y Manelyk protagonizan discusión

“Sabes, no sabía lo importante que era yo, porque era una líder. Ponía paz. Me pedían permiso hasta para agarrar una avena. Yo veía unión. Me preocupaba por la comida. Hay gente que minimiza la comida como Mane.”

Este comentario desató un debate entre ambas famosas, pues Mane señaló: “No lo minimizo, pero si no, no hubieras salido, reina”.

Mariana se defiende de Mane

“Es que tú sabes hacer otro tipo de cosas. Yo sí sé cocinar”, arremetió Mariana contra Mane, quien le dijo: “Yo sé. Yo estuve ahí. Yo también sé cocinar, reina. Aviéntate la primera temporada de ‘La casa de los famosos’, pero ve. Estás aquí afuera. Ve a cocinar a tu casa.”. Mariana González

Nacho Lozano paró el pleitazo

Finalmente, la discusión se elevó tanto que Nacho Lozano, conductor de ‘La casa de los famosos’ les pidió a las famosos que, por favor, pararan, por respeto al público, debido a que ambas se interrumpían. De esa manera, finalmente ambas se calmaron dentro de la gala.

