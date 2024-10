Karime Pindter felicita a Jawy en su cumple y le llueven críticas: “Recordé por qué no nos caía bien”

Karime Pindter causó revuelo en redes sociales y no solo por su éxito en ‘La casa de los famosos México’ o su ‘shippeo’ con Gala Montes, el afamado ‘Garime’, sino que se robó la atención de cibernautas por su reciente mensaje a Jawy Méndez. ¡Le llovieron críticas!

Recordemos que, antes de que ‘la Matrioshka’ formara parte de la segunda temporada del popular reality de Televisa, ella y Manelyk González sostuvieron una fuerte rivalidad tras sostener una gran amistad desde su participación en ‘Acapulco shore’.

Según Mane, Karime la traicionó con Jawy Méndez, su exprometido, cuando ellos recién terminaron. Sin embargo, Pindter siempre negó haber tenido un amorío con el ahora conductor de ‘Venga la alegría’. Aseguró que, en dicho momento, solo viajaron a Las Vegas por trabajo.

Lo anterior derivó en que la exshore fuera criticada en diversas ocasiones. Principalmente por su cercanía con Jawy, quien tampoco ha sido el personaje favorito de internautas en redes sociales.

Karime Pindter felicita a Jawy Méndez en su cumpleaños y le llueven críticas

En esta ocasión, la integrante del team ‘Mar’ de ‘La casa de los famosos México’ se convirtió en una de las personalidades favoritas de internautas. Sin embargo, algunos usuarios retiraron su apoyo luego de que felicitó a Jawy por su nueva vuelta al sol.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Karime felicitó a su mejor amigo y le dedicó unas bonitas palabras.

“Feliz cumpleaños a mi superhéroe, mi compadre, mi mejor amigo, gracias por siempre cuidarme, apoyarme en todo y siempre escucharme. Juntos hasta el final”. Karime Pindter

Lo anterior no fue del agrado de internautas y no tardaron en llenar de críticas a Pindter.

“No lo vi presente apoyándote en la casa, la verdad”, “Karime fue fan de la relación de Manelyk y Jawy”, “Por esa cosa es que ella y Mane están de enemigas”, “Todo bien con Karime hasta que aparece Jawy”, “Qué buenísimos recuerdos cuando te decía Elmo y nariz de bola!!!! Bien ahí con tu superhéroe!”, “Debería alejarse de ti no le das buena imagen”, “Madura, niña”, “Por eso nos caía mal”, “Ya recordé por qué no nos caía bien Karime”, “Ya me estabas cayendo bien, pero ya me acordé porque lo dejaste de hacer”, fueron algunos comentarios

Jawy Méndez contesta a la felicitación de Karime Pindter

Pese a las críticas por su publicación, quien habría dado “cachetada con guante blanco” fue Jawy.

El ahora presentador de ‘VLA’ mostró que no le interesan los detractores y no tardó en agradecer las bonitas palabras que le dedicó Karime.

“Y TODAS las fotos Y aventuras que nos quedan por vivir! A darleeeee!!!…LOVE LOVE LOVE MEGA LOVE YOU”, fueron las palabras de Jawy.

Al momento, Karime Pindter no se ha pronunciado respecto a las críticas por su amistad con Jawy Méndez.

