TV Azteca le da la bienvenida a famosa actriz de Televisa a sus telenovelas

Itatí Cantoral es una de las actrices más representativas de Televisa. Durante 33 años participó en diversas telenovelas de esta empresa, tales como: ‘María, la del barrio’, en la que su personaje de ‘Soraya Montenegro’ fue bastante sonado, ‘Dos mujeres, un camino’, ‘Hasta que el dinero nos separe’, ‘Amores con trampa’, ‘Salud, dinero y amor’, entre otras.

Después de varios años de pertenecer a la televisora de San Ángel, Cantoral habría tomado la decisión de tomar un nuevo rumbo en su carrera. ¡Se unió a TV Azteca!

Itatí Cantoral / Instagram: @itatic_oficial

Itatí Cantoral se une a las filas de TV Azteca

Luego de diversos rumores sobre la situación laboral de Itatí, el programa de espectáculos ‘Ventaneando’ le dio la cordial bienvenida a las instalaciones de TV Azteca la tarde de este miércoles 9 de octubre.

Pati Chapoy, Ricardo Manjarrez y Pedro Sola anunciaron la llegada de la icónica actriz a las telenovelas de la empresa del Ajusco.

SS: Ventaneando

Con gran emoción, Cantoral manifestó estar más que feliz por esta noticia. Adelantó que Azteca tiene planeados diversos proyectos para ella, tanto en telenovelas, así como conductora de algunos programas.

“Adrián (director general de contenidos de TV Azteca) tiene una historia padrísima que, cuando me la contó, te juro que se me llenaron los ojos de lágrimas, y no puedo decir más (…) Podría ser villana, pero no tanto”, dijo Itatí.

“Estoy muy emocionada porque formo parte de esta nueva aventura de TV Azteca y está padrísimo porque vuelven a hacer ficción con grandes directores, grandes historias, entonces estoy muy contenta de formar parte de ustedes (...) Arriba TV Azteca”. Itatí Cantoral

A lo largo de la charla, los conductores de ‘Ventaneando’ felicitaron a la famosa por su nueva incursión en la televisora. Aseguraron que serán más que exitosos todos sus proyectos.

¿Itatí Cantoral firmó contrato de exclusividad con TV Azteca?

Según información de un periódico de circulación nacional, Itatí supuestamente firmó un contrato de exclusividad con TV Azteca. Esto para “consolidar su catálogo de estrellas”.

“En un regreso a los contratos de exclusividad, Televisión Azteca ha conseguido que Itatí Cantoral se una a sus filas. Después de un largo período en el que estos contratos se volvieron casi obsoletos, la televisora del Ajusco ha optado por recuperar esta estrategia para consolidar su catálogo de estrellas”, dijo el periódico.

Itatí Cantoral / TVNotas

Según el periódico, aparentemente se trata de un documento muy ambicioso, en el que Cantoral sería la principal estrella de estos proyectos. Esto con la finalidad de que el público se enganche con sus nuevos contenidos.

Esta no es la primera vez que Itatí Cantoral se une a un proyecto de TV Azteca. Recordemos que fue una de las personalidades favoritas de la más reciente temporada de ‘MasterChef Celebrity’, emisión en la que Rossana Nájera se coronó como ganadora.

Al momento, la actriz no ha hablado acerca del contrato exclusivo que, supuestamente, firmó con TV Azteca.

Así dieron la noticia en ‘Ventaneando':