La casa de los famosos 2026 arde:Tras complot, estos son los nominados de la semana 2 hoy 25 de febrero

La sexta temporada de La casa de los famosos Telemundo 2026 arrancó esta segunda semana con giro inesperado; su dinámica: ahora las nominaciones se realizan los miércoles y el posicionamiento pasa al jueves.

Pero lo que realmente encendió la gala fue la revelación de un presunto complot entre habitantes, lo que provocó un fuerte llamado de atención de la Jefa y dejó a 10 celebridades en la temida placa.

¿Quién es la nueva líder de la semana?

Esta semana, Celinee Santos se convirtió en la líder. La modelo dominicana no solo ganó inmunidad —lo que le garantiza permanecer al menos una semana más— sino que también eligió a Lupita Jones para acompañarla a la suite.

Además, Celinee obtuvo el beneficio de pelear por la salvación, lo que le permitirá sacar a uno de los nominados de la placa más adelante. Como parte de su poder, también tuvo que nombrar al primer nominado de la semana, y su decisión fue directa: Kunno quedó automáticamente en riesgo.

Kunno / Redes sociales

La Jefa expone complot entre habitantes en La casa de los famosos

La tensión aumentó cuando Javier Poza mostró videos donde habitantes de distintos cuartos aparentemente se ponían de acuerdo para votar estratégicamente. De inmediato, “la Jefa” lanzó una advertencia contundente en “La casa de los famosos 6".

“Las imágenes hablan por si solas. Todos ustedes saben que el complot está prohibido en mi casa, por eso me veo obligada a tomar las acciones correspondientes”, advirtió “la Jefa”.

Javier Poza les habló claramente a todos y les pidió honestidad en su juego dentro del reality. " Les pido que reflexionen y sean limpios a la hora de jugar”.

La casa de los famosos 6 / Captura de pantalla

¿Quiénes son los nominados de la semana 2 en La casa de los famosos?

Tras las votaciones y la intervención de “la Jefa”, la placa quedó conformada no por las votaciones, sino por el castigo a quienes hicieron complot esta semana en “La casa de los famosos 6".

Kunno

Lupita Jones

Curvy Zelma

Kenzo Nudo

Laura G

Laura Zapata

Oriana Marzoli

Kenny Rodríguez

Stefano Piccioni

Sergio Mayer



Sin embargo es el publico quien tiene la última palabra y deberá votar para salvar a su favorito.

Aunque los habitantes nominan, es el público quien decide quién se queda. La celebridad con menor apoyo deberá abandonar la competencia el próximo lunes en la gala de eliminación.

