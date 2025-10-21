Laura Zapata causa polémica al felicitar a Verónica Castro en su cumpleaños 73 ¡Usa polémica foto!

El cumpleaños número 73 de Verónica Castro no solo trajo muestras de cariño por parte de sus fans y colegas, también provocó una ola de comentarios en redes tras una publicación de Laura Zapata. La actriz, conocida por su participación en telenovelas clásicas en la televisión, felicitó a su amiga con una foto que rápidamente encendió la polémica.

Te puede interesar: Yolanda Andrade regresa a Montse y Joe tras problemas de salud por presunta brujería: ¿Cuándo regresará?

Verónica Castro, amiga de Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Por qué criticaron a Laura Zapata por su felicitación a Verónica Castro?

La publicación de Laura Zapata recibió en pocas horas una avalancha de comentarios negativos. La imagen, compartida en Instagram, mostraba a ambas sonrientes, acompañada de un mensaje amistoso:

“Festejando el cumpleaños y la vida de mi queridísima Verónica Castro. El reencuentro, Dulcina y Rosa (la pelada esta)... mucha vida, mi querida Verónica”. Laura Zapata

Sin embargo, lo que parecía un gesto afectuoso terminó convirtiéndose en un tema viral, pues decenas de internautas criticaron a Zapata por recurrir al retoque digital, señalando que “distorsionaba la realidad” y reforzaba los estereotipos sobre la edad en el espectáculo.

Muchos usuarios consideraron que el uso de filtros en la foto no era necesario y que restaba naturalidad al momento. En la caja de comentarios podían leerse mensajes como:

“Un filtro más y desaparecen”,

“Hay un poco de foto en sus filtros”,

“Laura, no ves que a la Vero todo el tiempo la regañan por usar en exceso esos filtros y ahora tú refuerzas eso”.

Las críticas se enfocaron principalmente en la percepción de que tanto Verónica Castro como Laura Zapata buscan mantener una imagen juvenil, tema que ha sido recurrente en redes sociales. A pesar de ello, la actriz no respondió a las críticas y mantuvo su publicación visible.

Te puede interesar: Verónica Castro reaparece sin oxígeno ni silla de ruedas: ¿Rompe rumores sobre su estado de salud?

¿Cómo celebró Verónica Castro sus 73 años?

Mientras tanto, Verónica Castro festejó su cumpleaños número 73 rodeada de afecto y compañeras del medio artístico. Según diversas publicaciones, la actriz celebró junto a Maribel Guardia y Rocío Banquells, quienes incluso cantaron el tema “Macumba”, una de las canciones más emblemáticas de su carrera musical.

La también conductora recibió múltiples mensajes de felicitación en redes, donde seguidores y colegas destacaron su trayectoria y legado en la televisión mexicana. “la Chaparrita de oro”, como se le conoce cariñosamente, continúa siendo una figura muy querida por el público, que ha seguido su carrera durante más de cinco décadas.

Su debut fue en fotonovelas, un formato popular en los años setenta, para después consolidarse como protagonista de telenovelas como Rosa Salvaje, Los ricos también lloran y El derecho de nacer. Estos papeles la convirtieron en un ícono del melodrama latinoamericano.

Te puede interesar: ¿Verónica Castro presuntamente habría sido agredida por su hijo? Esto dicen tras rumores de problemas de salud

Maribel Guardia y Verónica Castro / Instagra,

¿Cuál es el legado de Verónica Castro en la televisión mexicana?

Verónica Castro no solo destacó como actriz, sino también como cantante y conductora. A lo largo de su carrera, lanzó varios discos y participó en programas de televisión que marcaron época, entre ellos Mala noche… ¡no! y La movida, donde entrevistó a figuras internacionales.

Su vocación artística proviene de una familia ligada al espectáculo: su abuela paterna fundó una compañía de teatro y su tío, el comediante Fernando Soto “Mantequilla”, fue una figura destacada en la Época de oro del cine mexicano. Esa herencia, combinada con su esfuerzo, la llevó a obtener una beca para estudiar en Estados Unidos, fortaleciendo su formación profesional.

Durante más de 50 años, Verónica ha mantenido una carrera versátil y constante, explorando la actuación, el teatro y la música. Su estilo elegante y su presencia frente a las cámaras la convirtieron en una referencia obligada dentro del entretenimiento mexicano.

Te puede interesar: Ramsés Vidente predice terribles problemas de salud a Verónica Castro y dice ¿se le regresó la brujería?