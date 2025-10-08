¿Verónica Castro presuntamente habría sido agredida por su hijo? Esto dicen tras rumores de problemas de salud

Verónica Castro vuelve a estar en el ojo del huracán. Y es que, en medio de los rumores que han surgido sobre su estado de salud, trasciende que, presuntamente, su hijo Cristian Castro la habría agredido, lo que le habría provocado un serio problema médico, ¿qué pasó?

Cristian Castro / Redes sociales

¿Qué se ha dicho sobre el estado de salud de Verónica Castro?

Hace algunos días, Verónica Castro, mamá de Cristian Castro, fue captada usando un tanque de oxígeno y en silla de ruedas, lo que causó mucha preocupación. Cuando la prensa le preguntó el motivo, la actriz explicó que solo era por su comodidad, dejando claro que estaba bien de salud.

“No tengo problemas de salud, necesito caminar más rápido, necesito oxígeno”, explicó de forma contundente.

Aunque Castro aseguró estar bien, Ramsés Vidente predijo que, presuntamente, Castro enfrentaría graves problemas de salud que podrían relacionarse con el Alzheimer o la depresión.

“La veo con problemas de salud, Alzheimer o situaciones como que se le va el aire, o en una depresión, algo que puede estar pasando”, indicó. Asimismo, llegó a decir que, supuestamente, los malestares de Castro se debían a que la presunta brujería que le hizo a Yolanda Andrade se le estaba “regresando”, algo que explicaría la mejoría en la salud de esta última.

“Se le está regresando la brujería porque él que escupe hacia arriba, al que obra mal se le pudre el tamal, ella misma lo dijo a los medios vi a la bruja enfrente, Yolanda no dice nombres, pero dice que la tuvo de frente, Yolanda y Verónica viven en el mismo edificio, y alguien le dijo a Yolanda que cuando la viera le dijera esto no es mío y enviara todo eso que le mandaron” Ramsés vidente

Cristian Castro y su mamá / Redes sociales

¿Verónica Castro tiene problemas de salud por una presunta agresión de Cristian Castro?

Hace algunas horas, el programa argentino ‘El diario de Mariana’ reportó que, presuntamente, Verónica Castro tendría problemas de salud ¿por culpa de su hijo, el cantante Cristian Castro?

Y es que, según un colaborador del programa, la primera actriz de 72 años tendría malestares en la columna debido a una agresión que habría sufrido presuntamente por parte de Cristian hace algunos años.

Colaborador de ‘El diario de Mariana’ “Tiene un grave problema en la columna debido a unos golpes feos que le dio Cristian Castro hace unos años… Las patadas que le dio Cristian fueron feroces. Le destrozó la columna y ahora hay consecuencias graves”

Según lo informado, tras el presunto ataque, Verónica presuntamente no solo habría sido hospitalizada de emergencia en aquel entonces, sino que también presuntamente habría sido operada de emergencia. Dicha intervención habría durado “seis horas”.

Presuntamente, Verónica habría justificado su situación en ese momento diciendo que se presuntamente se había lesionado tras caerse de un elefante mientras conducía Big brother VIP 2004. Supuestamente, el motivo del presunto ataque habría sido una disputa familiar.

Cabe destacar que, hasta el momento, la famosa o Cristian no ha confirmado o desmentido esta información, por lo que todo queda en calidad de un RUMOR.

¿Cuáles han sido los problemas de salud de Verónica Castro?

Verónica Castro ha lidiado con varios problemas de salud a lo largo de su vasta carrera artística. La más conocida fue la caída que sufrió cuando conducía Big Brother VIP en 2004. Dicho percance le ocasionó lesiones graves en cuello y columna vertebral, por lo que ha tenido que someterse a múltiples cirugías.

Por otra parte, en junio de 2024, fue hospitalizada de emergencia. En ese entonces, su hijo, Michel Castro, reveló que su mamá había sido operada del hombro. Sin dar mayor información, afirmó que estaba recuperándose.

En redes sociales, han circulado rumores de que, presuntamente, está en depresión tras la muerte de su mamá en 2020. Incluso se ha mencionado que, supuestamente, llegó a abusar de antidepresivos. No obstante, esto jamás ha sido confirmado.

