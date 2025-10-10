Verónica Castro reaparece sin oxígeno ni silla de ruedas: ¿Rompe rumores sobre su estado de salud?

Mariela Sánchez, prometida de Cristian Castro, compartió una fotografía de Verónica Castro, en medio de los recientes rumores sobre la salud de la icónica actriz y cantante. El estado de salud de Castro fue tema de conversación en los últimos días, pues se le vio usando un tanque de oxígeno mientras se trasladaba en una silla de ruedas.

Verónica Castro reaparece sin oxígeno ni silla de ruedas y rompe rumores sobre su salud. / Foto: IG/sanchez.mariela

¿Cuál es el estado de salud de Verónica Castro HOY 10 de octubre?

Hace algunos días, Verónica Castro, mamá de Cristian Castro, fue captada usando un tanque de oxígeno y en silla de ruedas, lo que causó mucha preocupación. Cuando la prensa le preguntó el motivo, la actriz detalló que solamente era por su comodidad, dejando claro que estaba bien de salud.

“No tengo problemas de salud, necesito caminar más rápido, necesito oxígeno”, explicó en ese momento.

Tras los rumores sobre la salud de Verónica Castro, Mariela Sánchez publicó una fotografía que dejó a todos sorprendidos: ambas aparecen sonrientes y radiantes, disipando cualquier especulación sobre enfermedad.

La imagen rápidamente se volvió tema de conversación entre los internautas, mostrando a la icónica actriz en lo que parece ser muy buen estado de salud y en un momento lleno de energía junto a la prometida de su hijo Cristian Castro.

Nueva foto que compartió Mariela Sánchez junto a Verónica Castro. / Foto: IG/sanchez.mariela

¿Cuáles han sido los problemas de salud de Verónica Castro?

Verónica Castro ha lidiado con varios problemas de salud a lo largo de su vasta carrera artística. La más conocida fue la caída que sufrió cuando conducía Big Brother VIP en 2004. Este percance le provocó lesiones graves en cuello y columna vertebral, por lo que ha tenido que someterse a múltiples cirugías.

Por otra parte, en junio de 2024, fue hospitalizada de emergencia. En ese entonces, su hijo, Michel Castro, reveló que su mamá había sido operada del hombro. Sin dar mayor información, afirmó que estaba recuperándose.

En redes sociales, han circulado rumores de que, presuntamente, está en depresión tras la muerte de su mamá en 2020. Incluso se ha mencionado que, supuestamente, llegó a abusar de antidepresivos. No obstante, esto jamás ha sido confirmado.

Verónica Castro reaparece públicamente sin oxígeno ni silla de ruedas, dejando ver su estado actual y generando revuelo entre sus seguidores. / Foto: IG/sanchez.mariela

¿Quién es Verónica Castro?

Verónica Castro, nacida el 19 de octubre de 1952 en Ciudad de México, es una de las personalidades más icónicas del entretenimiento mexicano. Su carrera abarca décadas y disciplinas, destacándose como actriz, cantante, productora y presentadora de televisión, consolidándose como un referente de la cultura pop en Latinoamérica.

Castro es ampliamente reconocida por su impacto en el mundo de las telenovelas, como Rosa salvaje o Los ricos también lloran, donde se convirtió en una de las figuras más importantes a nivel internacional, conquistando audiencias que trascendieron fronteras.

Durante las décadas de 1980 y 1990, su versatilidad la llevó a conducir distintos late night shows en México, demostrando su carisma y capacidad para conectar con el público.

En los años 2000, Verónica continuó innovando al frente de programas de telerrealidad, adaptándose a las nuevas tendencias televisivas y consolidando su presencia mediática.

Su trayectoria fue reconocida con un Emmy honorífico, un galardón que destaca su legado y la influencia duradera que ha tenido en la televisión latinoamericana, dejando una huella imborrable en la industria del entretenimiento.

