Mariela Sánchez reaparece tras presunta infidelidad de Cristian Castro, ¿confirma nueva ruptura?

El futuro del romance entre Cristian Castro y Mariela Sánchez se ha puesto en duda. Y es que, tras haber dicho que se casarían en febrero de 2026, se viralizó un video del cantante junto a una chica misteriosa que, según reportes, pertenece a su club de fans en Argentina.

Aunado a esto, la propia Mariela, quien se habría enterado de la grabación por los medios de comunicación, se dijo muy triste y declaró que Cristian Castro abandonó la casa en la que vivían juntos hace algunos días.

“La verdad que no sabía de esto y me estoy enterando por ustedes. Estoy muy triste. Tengo la misma información que ustedes de que Cristian se fue de mi casa hace cuatro días”, expresó ante un medio argentino.

En medio de todas las especulaciones que se han hecho sobre qué pasará con su boda y romance, la argentina reaparece nuevamente y ¿confirma la ruptura? Esto fue lo que dijo.

Cristian Castro y Mariela Sánchez / Redes sociales

¿Cómo fue la historia de amor entre Cristian Castro y Mariela Sánchez?

La historia de amor entre Cristian Castro y Mariela Sánchez ha estado llena de altibajos y polémica. Se conocieron en 2023 a través de redes sociales. A finales de ese año comenzaron un romance. Todo parecía ir bien entre ellos. Sin embargo, se separaron a principios de 2024.

Se reconciliaron a las pocas semanas y después terminaron nuevamente. En mayo regresaron, pero se separaron poco después de que se viralizaran unos audios en los que ella se expresa muy mal de él y de los mexicanos.

En agosto de ese año se reconciliaron y todo apuntaba a que sería definitivo, pues anunciaron que ya planeaban casarse en 2026. Sin embargo, el video viral y las recientes declaraciones de Sánchez fueron interpretados por muchos usuarios como una señal de que, aparentemente, se separaron de forma definitiva. Hasta el momento, Cristian Castro no se ha pronunciado ante esto, así como tampoco ha hecho uso de sus redes sociales.

Cristian Castro y Mariela Sánchez / Fotos: IG @cristiancastro, IG @sanchez.mariela y Archivo TVNotas

¿Mariela Sánchez confirma ruptura con Cristian Castro?

En su más reciente transmisión de su programa de YouTube, Javier Ceriani mostró la captura de una conversación que su equipo entabló con Mariela Sánchez, empresaria argentina. En dicha conversación, se intenta concretar una entrevista para el programa.

En respuesta a esto, y sin querer dar más detalles, la argentina agradeció que quisieran contactarla, pero mencionó que, en estos momentos, no se encuentra muy bien emocionalmente y quiere tomarse tiempo para asimilar las “cosas” que están pasando en su vida.

“Que me espere un tiempito. No estoy bien. Lo quiero (a Javier Ceriani) que me aguante una semana. Estoy muy caída” Mariela Sánchez

Para muchos, sus palabras serían la confirmación de que su relación con Cristian Castro finalizó de forma definitiva. No obstante, habrá que esperar hasta que alguno de los involucrados dé alguna declaración oficial.

¿Quién sería la presunta amante de Cristian Castro?

Hasta ahora, se desconocen detalles de la chica que aparece en el video junto a Cristian Castro, hijo de Verónica Castro. Según reportes de medios argentinos, se trataría de una chica que pertenece a su club de fans y que habría viajado desde Córdoba para verlo.

También se informó que, presuntamente, la chica habría llegado con “muchas valijas”, lo que sería un indicativo de que su estancia será larga.

Según Javier Ceriani, Castro conoció a esta chica durante una reunión de fans que organizó la propia Mariela como una sorpresa para él. También compartió el testimonio de otra supuesta fan que sostiene que el cantante coquetea con algunas seguidoras.

“Creo que la boda ya se canceló. Me dicen que, hace un tiempito atrás, Cristian había contactado a todas sus fans, de las cuales se comió, se quería comer o les prometió algo, les pidió perdón y quería volver con ellas. Muchas de las fans que se acostaron con Cristian y que coquetearon con Cristian ya ni lo pelaban”, expresó.

