Cristian Castro revela si golpeó a su mamá, Verónica Castro: “Jaloneos y empujones”

Durante los últimos meses, el nombre de Cristian Castro se ha visto envuelto en una fuerte controversia por presuntas agresiones físicas hacia su madre Verónica Castro. Ahora, el cantante decidió hablar por primera vez ante las cámaras de lo sucedido. Este conflicto volvió a tomar relevancia cuando Yolanda Andrade, quien ha mantenido públicamente diferencias con Verónica Castro, compartió supuestos detalles de aquel momento.

Christian Castro le pide una herencia a su madre Veronica Castro / Captura de pantalla

¿Cristian Castro golpeó realmente a su madre, Verónica Castro?

Tras la reaparición del rumor en redes sociales y medios de comunicación, Cristian Castro habló en una entrevista mientras viajaba a Argentina junto a su novia, Mariela Sánchez. Ahí, el intérprete de éxitos como ‘Azul’ y ‘No podrás’ explicó que la situación ocurrió hace muchos años, cuando atravesaba etapas complicadas a nivel personal, especialmente relacionadas con decisiones sobre su vida matrimonial, con las cuales Verónica Castro no estaba de acuerdo.

“No sé por qué vuelven a salir las noticias de hace mucho tiempo. No estaba de acuerdo con mi matrimonio y por eso la situación que vivimos juntos fue difícil. Christian Castro

Explicó que la falta de consenso familiar causó discusiones intensas, generando un ambiente de tensión. Aseguró que ese desacuerdo detonó fricciones naturales entre madre e hijo, pero dejó claro que nunca ejerció violencia física en forma de golpes. Sobre los hechos, Cristian mencionó:

“Fue de empujones, estábamos jóvenes. La verdad, fueron jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras, pero nunca golpes, nunca en la vida. Tuve varias fricciones con mi vieja.” Christian Castro

El artista enfatizó que respeta profundamente a Verónica Castro y que nunca cometería ese tipo de agresión. Según sus palabras, ambos eran más jóvenes, la situación subió de tono y fue superada con el paso del tiempo.

¿Cómo se llevan Cristian Castro y Verónica Castro tras el conflicto familiar?

La relación entre Cristian Castro y su madre, Verónica Castro, ha estado marcada por altibajos y momentos de fuerte tensión que se hicieron públicos en distintos medios de espectáculos. La actriz Verónica Castro ha señalado distanciamientos en algunos momentos, como cuando Cristian no la llamó tras una operación.

Sin embargo, en los últimos meses se han registrado indicios de acercamiento. Ambos participaron juntos en el programa de televisión ‘Mi historia como la tuya’ de Rocío Sánchez Azuara, donde compartieron momentos emotivos y expresaron deseos de reconciliación. La producción se centró en mostrar la historia personal y familiar de los invitados, abordando tanto los momentos difíciles como los afectivos de su vida.

Durante la emisión, madre e hijo compartieron un momento emotivo en el que, siguiendo la dinámica del programa, se tomaron de la mano y pudieron expresarse su cariño. En un momento emotivo, Christian comentó:

“Gracias mamá, yo te digo que la verdad es que yo quisiera estar siempre cerca de ti, todos los días de mi vida, seguir durmiendo en la misma cama como dormíamos juntos porque yo dormí contigo hasta los 13 años, increíble.” Christian Castro

Cristian Castro y Verónica Castro / Redes sociales

¿Cuáles son los planes de Cristian Castro y su novia, Mariela Sánchez, para convertirse en padres?

Durante una reciente intervención televisiva en Argentina, se abordó el tema sobre los planes familiares de Cristian Castro junto a su actual novia. En la conversación, surgieron comentarios en los que se mencionó que la joven habría manifestado su deseo de convertirse en madre próximamente. Ante la pregunta, hecha directamente por Cristian sobre el tema, ella respondió que sí desea tener una hija y que incluso ya considera posibles nombres para la bebé.

En el programa, se escuchó que cuando se le preguntó cómo llamaría a la niña, una de las opciones mencionadas por Cristian fue Vero. Aunque no se confirmó una planificación formal ni fechas precisas, el comentario reforzó la idea de que la posibilidad de ampliar la familia está presente en la relación.

