Ramsés Vidente predice terribles problemas de salud a Verónica Castro y dice ¿se le regresó la brujería?

Verónica Castro alarmó a sus seguidores al ser captada con oxígeno portatil en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que generó preocupación entre sus fans sobre su estado de salud.

Durante su breve paso por la terminal, su encuentro con la prensa se tornó tenso cuando una reportera insistió en preguntar sobre la brujería que presuntamente habría recibido Yolanda Andrade y su relación con padecimientos crónicos

“¿Ves?, gente como ella, que siempre está necia en lo mismo, siempre con lo mismo, en las necedades de cosas feas, de cosas antiguas, es que es una persona negativa, véle la cara” Verónica Castro

Visiblemente incómoda por las preguntas insistentes, Verónica Castro puso un alto y dejó claro que no está obligada a aclarar nada sobre el tema:"¿Yo a ti?, ¿aclararte qué?, yo no tengo nada que aclararte a ti, ¿a ti?, nada, ve y pregúntaselo a ella”.

Yolanda Andrade, protección contra brujería, revista / Numerólogo, Yolanda Amor, IG y archivo TVNotas

¿Por qué Verónica Castro traía tanque de oxígeno y cuál es su estado de salud?

En un encuentro con la prensa en el aeropuerto de la Ciudad de México, Verónica Castro reveló que el tanque de oxígeno que portaba no responde a un problema de salud grave.

Castro explicó que lo utiliza para caminar con mayor facilidad y rapidez, especialmente en lugares amplios como el aeropuerto, donde puede ser complicado moverse.

“No tengo problemas de salud, necesito caminar más rápido, necesito oxígeno”, dijo Verónica Castro.

Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

Yolanda Andrade se lanza contra Verónica Castro tras explotar con la prensa por pregunta sobre brujería

Tras el incidente con Verónica Castro en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Yolanda Andrade reaccionó compartiendo varios mensajes contundentes en sus redes sociales. En Instagram, reposteo lo dicho por Castro y añadió un mensaje que, aparentemente, la llamaba “mentirosa”:

“Siempre dices que no te gustan las mentiras...Ahora las coleccionas” Yolanda Andrade

Además, Andrade publicó una fotografía de ambas y cuestionó a Jorge Carbajal sobre si Castro llegó a demandarlo por las acusaciones que había hecho en su momento. Cabe recordar que Carbajal había señalado a Castro de, presuntamente, acosar a menores de edad, lo que llevó a la actriz a considerar iniciar acciones legales por “daño moral”.

“¿A poco te demandó @jorgitocarbajal? #grommer” Yolanda Andrade

Hasta ahora, Verónica Castro no ha respondido a los mensajes de Yolanda Andrade y ha permanecido alejada de sus redes sociales.

Mensaje de Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Qué predijo Ramsés Vidente sobre salud de Verónica Castro?

El pasado 29 de agosto de 2025, Ramsés Vidente compartió con Elisa Beristain su visión sobre la salud de Verónica Castro, asegurando que percibía probables problemas que podrían relacionarse con Alzheimer, depresión u otras dificultades físicas:

“La veo con problemas de salud, Alzheimer o situaciones como que se le va el aire, o en una depresión algo que puede estar pasando”, dijo el vidente.

¿Qué dijo Ramsés vidente sobre Verónica Castro y la brujería que presuntamente habría dirigido a Yolanda Andrade?

Además, Ramsés Vidente compartió en el canal de YouTube de Elisa Beristain que los malestares de Verónica Castro se deberían a que presuntamente le habría hecho brujería a Yolanda Andrade y que esta presuntamente se la habría regresado, lo que, según el vidente, explicaría la supuesta mejoría de Andrade.

Cabe señalar que recientemente en TVNotas te contamos que Yolanda Andrade recurrió al numerólogo Alejandro Fernando para recibir apoyo en su proceso de sanación. De acuerdo con el especialista, la brujería provendría de una mujer cercana a la conductora, quien habría realizado un trabajo de vudú en el mar.

Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

“Se le está regresando la brujería porque él que escupe hacia arriba, al que obra mal se le pudre el tamal, ella misma lo dijo a los medios vi a la bruja enfrente, Yolanda no dice nombres, pero dice que la tuvo de frente, Yolanda y Verónica viven en el mismo edificio, y alguien le dijo a Yolanda que cuando la viera le dijera esto no es mío y enviara todo eso que le mandaron”, comentó Ramsés a Elisa Beristain.

