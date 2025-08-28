Yolanda Andrade impacta en redes con mensaje sobre su salud al felicitar a Thalía: “Con trabajo 5 años más”

La conductora Yolanda Andrade volvió a llamar la atención de sus seguidores luego de publicar un mensaje que generó inquietud durante la celebración a su amiga Thalía por su cumpleaños número 54. Sus palabras encendieron las alarmas de sus fans, quienes ya habían expresado preocupación por la condición de salud de la presentadora en meses recientes. ¿Qué fue lo que dijo?

Yolanda Andrade / Redes sociales

¿Qué dijo Yolanda Andrade en el mensaje a Thalíoa y que preocupó a sus seguidores?

En su felicitación a Thalía, Yolanda Andrade expresó su admiración y cariño hacia la cantante, pero sus palabras tomaron un giro inesperado. “

Te adoro mi amor hermosa, que cumples muchos años más. ¿Cómo cuántos quieres?... 100, no, tú eres longeva, Dios dirá, porque tu abuelita se murió de 105, está muy cabrón. No me gustaría morir de 105, bueno no voy a vivir 105, con trabajo voy a vivir 5 años más” Yolanda Andrade

El comentario, que rápidamente circuló en plataformas digitales, fue interpretado por muchos como una referencia directa a los problemas de salud que enfrenta la conductora desde hace dos años. Andrade ha reconocido en entrevistas anteriores que lidia con dos diagnósticos sin cura, aunque no ha revelado de manera detallada cuál es su padecimiento.

Tras la publicación, Thalía respondió de inmediato con un mensaje de apoyo, mientras hacían referencia a la escena recreada de Vaselina:

"¡Te amo mi Mrhu! Ya sabes que estoy a tu lado SIEMPRE! A cada momento me encontrarás de frente sonriente y feliz para acompañarte en lo que quieras como quieras cuando quieras! Te amo. ¿Eres tú Sandy?” Thalía

¿Cuál es el estado de salud de Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade ha enfrentado complicaciones de salud en los últimos dos años, situación que la ha mantenido alejada de la televisión y de proyectos frente a las cámaras. En entrevistas recientes, la conductora explicó que recibió dos diagnósticos sin cura, aunque decidió no dar detalles específicos sobre el nombre de las enfermedades, dijo que una era degenerativa. Además, reveló que con el tiempo podría perder la movilidad y en el habla.

En distintos encuentros con la prensa, Andrade comentó que se ha sometido a estudios médicos y tratamientos especializados que le han ayudado a sobrellevar la situación. Sin embargo, dejó claro que los procedimientos no significan una solución definitiva, ya que los especialistas le han advertido que su condición es progresiva.

Hasta el momento, la conductora no ha revelado cuál es exactamente su padecimiento. En lugar de ello, ha preferido centrarse en agradecer el apoyo de sus seguidores y en mantener comunicación directa a través de sus redes sociales, donde suele compartir mensajes de fortaleza y momentos personales junto a amigos cercanos.

¿Qué enfermedad tiene Yolanda Andrade?

En 2023, Yolanda Andrade fue diagnosticada con un aneurisma cerebral, situación que marcó el inicio de una serie de complicaciones de salud que la han acompañado en los últimos años. Más recientemente, en agosto de 2025, la conductora informó que enfrenta dos diagnósticos incurables, entre ellos una enfermedad degenerativa que podría afectar de manera progresiva tanto su movilidad como su capacidad para hablar.

A principios de 2025, Yolanda sorprendió al reincorporarse al programa Montse y Joe, del cual había estado ausente debido a su condición médica. Aunque en su regreso presentó algunas dificultades para comunicarse verbalmente, su aparición fue celebrada por los seguidores del programa. En publicaciones más recientes, la conductora se ha mostrado mucho más recuperada, lo que ha dado esperanza a sus fans sobre una mejoría en su estado.

