¿Karla Luna rompería el silencio desde el más allá?: Esta es la fuerte petición que hizo para Karla Panini

A ocho años de su fallecimiento, el nombre de Karla Luna volvió a encender comentarios en redes sociales y espacios de entretenimiento. La querida “lavandera morena”, quien murió el 28 de septiembre de 2017 tras una dura batalla contra el cáncer cérvicouterino, se convirtió nuevamente en tema nacional luego de que en un programa en vivo se asegurara que la comediante habría enviado un mensaje espiritual dirigido a sus hijos ¡y también a Karla Panini! ¿Está enojada? Aquí te contamos los detalles.

Karla Panini y Karla Luna / IG: @kpaninimx / @karlalunatv

¿Qué mensaje habría enviado Karla Luna desde el más allá sobre sus hijos?

La tensión entre los seguidores de Karla Luna resurgió luego de que Ramsés Vidente asegurara en pleno programa que la comediante se habría comunicado espiritualmente con él. Según su testimonio, el mensaje no buscaba generar polémica, sino exponer una inquietud profunda relacionada con su familia.

Ramsés explicó que la comediante, reconocida por su humor y personalidad carismática, habría expresado preocupación por el distanciamiento de sus hijos, situación que se generó tras los conflictos familiares que siguieron a su muerte. El vidente compartió lo que, según él, Luna le pidió transmitir:

“No estoy descansando en paz por esta situación, solo quiero que mis hijos vuelvan a estar juntos”. Mensaje de Karla Luna por medio de Rámses Vidente

El comentario causó impacto entre los espectadores, quienes de inmediato recordaron los complicados episodios que vivió la familia tras la ruptura entre Karla Luna y su exesposo, Américo Garza, así como la relación de este con Karla Panini. Ramsés insistió en que el objetivo del mensaje sería promover un reencuentro entre los menores. Afirmó que la comediante habría mantenido, incluso después de su muerte, un interés profundo por la unión y bienestar de sus hijos.

Karla Panini y Américo Garza iniciaron su romance desde que Karla Luna estaba luchando contra el cáncer / Instagram

¿Por qué Karla Luna habría dirigido una petición a Karla Panini?

Además de hablar sobre sus hijos, el vidente aseguró que Karla Luna habría enviado palabras específicas a Karla Panini, con quien mantuvo una relación laboral y una amistad antes de que se destapara el escándalo en 2014.

De acuerdo con la versión presentada por Ramsés, el mensaje espiritual incluiría una petición directa para que la “lavandera güera” permita la convivencia entre los menores, enfatizando que no debería ocupar el lugar de una madre. El vidente citó supuestas palabras de Luna:

“No te corresponde ocupar el lugar de una madre. Deja que mis hijos se vean, que estén unidos”. Mensaje de Karla Luna por medio de Rámses Vidente

Ramsés comentó que el mensaje habría sido enviado con la intención de promover tranquilidad y cerrar ciclos, no de reabrir controversias. Señaló que la comediante siempre se caracterizó por ser protectora con sus hijos, algo que, según él, se reflejaría en la petición espiritual.

Durante la transmisión, el vidente aseguró que conoció a Karla Luna en vida y habló brevemente sobre su personalidad, describiéndola como una mujer auténtica, fuerte y centrada en su familia, incluso durante los momentos más difíciles mientras enfrentaba su enfermedad.

¿Por qué sigue generando impacto la ruptura entre Karla Luna y Karla Panini?

La historia entre Karla Luna y Karla Panini continúa siendo una de las más recordadas y comentadas en el mundo del espectáculo. Ambas formaron el exitoso dúo cómico “Las lavanderas”, que se volvió un fenómeno televisivo gracias a su dinámica, humor y química en escena. Sin embargo, en 2014 se destapó la traición que marcó un antes y después en su relación.

Todo comenzó cuando Luna descubrió que su esposo, Américo Garza, mantenía una relación con Panini. El hallazgo ocurrió mientras la comediante atravesaba uno de los momentos más complicados de su vida: su batalla contra el cáncer. De acuerdo con la propia Luna, en aquel entonces encontró conversaciones donde se hablaba de ella, lo que resultó devastador emocionalmente.

La noticia generó una ola de indignación que permaneció por años. Tras la muerte de Karla Luna en 2017, Panini y Garza se casaron, lo que reavivó la conversación pública. Desde entonces, la también comediante ha sido objeto de constantes críticas en redes sociales, donde miles de usuarios aseguran no perdonarle la deslealtad hacia su excompañera.

