Yolanda Andrade Víctima de vudú, sobrevive gracias a su fe en vírgenes y la ayuda de un numerólogo

Hace unos días Yolanda Andrade reconoció ser víctima de la brujería proveniente de una mujer a la que llamó “una bruja, muy bruja, que pasaba por mi casa en una escoba”. Ella es devota de la Virgen de Guadalupe, entre otras, y desde que inició con problemas de salud en 2023, buscó al numerólogo Alejandro Fernando, quien la ha apoyado espiritualmente en este proceso. Gracias a su fe, vive un milagro.

¿Quién le hizo brujería a Yolanda Andrade?

De acuerdo con el numerólogo, la brujería proviene de una mujer cercana a la conductora quien le hizo un trabajo de vudú en el mar.

“En el mar está su daño y también su curación. El daño proviene de una mujer, pero en marzo se empezó a revertir. Sus números aparecían en forma de cruz, lo que significa resignación, pero tomada desde la fe”.

Por indicaciones del numerólogo, Yolanda se fue a vivir a Cancún, ya que estar cerca del mar le ayudaría a sanar: “Le recomendé que se fuera al mar, porque su daño está hecho ahí, pero no en México, puede ser Marruecos, parte de África. Los números indican que los daños pudieron hacerse a través del vudú. Le recomendé la oración y la meditación”.

Mira: Yolanda Andrade aparece irreconocible, ¡muy recuperada! ¿Anuncia su regreso a Montse & Joe? VIDEO

Yolanda Andrade, padecimientos, revista / Numerólogo, Yolanda Amor, IG y archivo TVNotas

¿Cómo supo Alejandro Fernando, numerólogo de Yolanda Andrade, el padecimiento de la conductora?

Recordemos que hace 2 años, los médicos no daban con un diagnóstico concreto cuando Yolanda perdió la movilidad en parte de su cuerpo y presentó problemas de habla. Para esas fechas, Alejandro Fernando ya había vaticinado que algo andaba mal en la salud de la también actriz.

Al analizar su numerología, nombre completo y fecha de nacimiento, mencionó al aire en un programa que la conductora padecía algo crónico degenerativo neurológico del lado izquierdo. Al día siguiente, ella lo llamó y le dijo:

“He seguido tu trabajo y me sorprende cómo podías saberlo, si el médico me lo acaba de diagnosticar” Palabras de Yolanda Andrade, según Alejandro Fernando

Desde entonces Fernando la ha ayudado en su proceso de recuperación. Yolanda era escéptica con esos temas. El numerólogo comentó: “Le dije que era un 50/50 la cuestión médica y la brujería. A pesar de los rumores, ella nunca me dijo ni preguntó si provenía de Verónica Castro y jamás me ha pedido que la brujería sea devuelta. Eso habla bien de ella”.

Mira: Yolanda Andrade impacta en redes con mensaje sobre su salud al felicitar a Thalía: “Con trabajo 5 años más”

Yolanda Andrade reaparece ante los medios y luce irreconocible. / Facebook: Yolanda Andrade

¿Cómo es el análisis que el numerólogo Alejandro Fernando hizo sobre Yolanda Andrade?

“La ‘Y’ representa el mundo, la fama, la riqueza y comunicación. La ‘A’, fuerza, carácter, dominio, poder, voluntad y perseverancia. El 28 del lado izquierdo y el doble 10 hablan de cuestiones neurológicas y crónicas que padece. Al duplicarse el 10, indica ‘daño espiritual’, mala intención . Los números indican enfermedad y daño. El 12 que se reduce a 3 en el centro del cuadrante representa la fe, la resignación, el desarrollo espiritual como objetivo de vida. El 4 es su regente. Indica en ella dominio, conquista y vanidad, pero también equilibrio y fuerza”.

Alejandro Fernando, numerólogo, revista / Numerólogo, Yolanda Amor, IG y archivo TVNotas

¿Cuál fue el proceso de recuperación de Yolanda Andrade tras brujería?

Tras la declaración que dio Yolanda hace unos días, en la que mencionó que una bruja pasaba por su casa en una escoba, Alejandro Fernando explica:

“Se refiere a 2 cosas. La primera que fue una mujer y que ya hizo las paces, porque se encuentra protegida. Cuando dice que pasó por su casa se refiere a que esta persona está cerca de ella en la CDMX. Por eso, cada vez que viene sus problemas de salud se agudizan un poco”. Alejandro Fernando

El numerólogo explica que el proceso de recuperación de Yolanda se debió a su devoción a la Virgen de Guadalupe y a sus diferentes advocaciones: “Le recomendé encender velas de color azul y verde, y rezar el santo Rosario a ciertas horas. Ella dará su testimonio. Es parte de su misión. Vive un milagro”.

Alejandro también realizó algunos rituales: “Tengo una línea de velas y la encomendé a la Virgen de la Macarena, la Virgen del Rayo. Ella maneja números de baja frecuencia. Está marcada por los 11. Así que a esa hora y a la 1 de la tarde hago la petición y enciendo velas, con su fecha de nacimiento, y las coloco en una fuente. No puedo decir más cosas de las que he realizado, porque sería advertirle a la parte contraria y podrían atacarla de nuevo”.

El lema de Yolanda, a raíz de dejar las adicciones es: ‘Vivir es increíble’. A pesar de sufrir esta enfermedad, el numerólogo asegura: “A través de la fe y la oración se han podido reducir los síntomas del habla y se puede prolongar el tiempo de vida ”, concluyó.

Mira: Famosa actriz quiso suplir a Yolanda Andrade en Montse & Joe ¿Montserrat Oliver la bateó? Esto revelaron

Yolanda Andrade, protección contra brujería, revista / Numerólogo, Yolanda Amor, IG y archivo TVNotas

¿Cómo han sido los últimos años de Yolanda Andrade, desde su enfermedad?

2023. Le diagnosticaron un aneurisma cerebral, detectado luego de una hospitalización de emergencia . En ese momento aseguró que estuvo a punto de morir. Utilizó un parche en el ojo por las secuelas y presentó molestias en ambos ojos ante las luces brillantes.

. En ese momento aseguró que estuvo a punto de morir. Utilizó un parche en el ojo por las secuelas y presentó molestias en ambos ojos ante las luces brillantes. 2024. Apareció con un tanque de oxígeno y comenzó con dificultades para articular palabras. Posteriormente, fue hospitalizada para recibir tratamientos médicos, reveló Ruth Rocha, productora de Montse & Joe

2025. Aunque no lo anunció directamente en su momento, el productor Alejandro Gou y otras fuentes confirmaron que Andrade padece esclerosis múltiple . Ella ha buscado tratamientos especializados para sobrellevar estas enfermedades. Ha sido abierta sobre su situación. Reconoce que los 2 diagnósticos no tienen cura.

. Ella ha buscado tratamientos especializados para sobrellevar estas enfermedades. Ha sido abierta sobre su situación. Reconoce que los 2 diagnósticos no tienen cura. SEP. 2025. A pesar de los desafíos, Yolanda se muestra optimista y comprometida. Aceptó que alguien le había hecho brujería. Reapareció en la misa de Silvia Pinal y se ve visiblemente mejorada.

Lee: Yolanda Andrade y Verónica Castro dejan atrás dimes y diretes ¡La enfermedad las unió!

Así ha cambiado físicamente Yolanda Andrade a lo largo de los años tras su enfermedad degenerativa. / Instagram

¿Qué otras celebridades han sido víctimas de brujería?

ALESSANDRA ROSALDO , VÍCTIMA DE UN ‘ENTIERRO’:

En el programa Netas divinas (2023) aseguró: “Me pasaba que me accidentaba todo el tiempo...

Fui a ver a una persona que hace limpias y me dijo que hicieron un trabajo de muerte: Mi entierro . Me hizo un tipo ritual, en que sentí como si saliera un aliento que no era mío”, dijo.



En el programa (2023) aseguró: “Me pasaba que me accidentaba todo el tiempo... . Me hizo un tipo ritual, en que sentí como si saliera un aliento que no era mío”, dijo. YURI , BRUJERÍA:

En una cuenta de su congregación habló de trabajos que le practicaron por envidia a sus 25 años: “Recuerdo que me tiraban afuera de mi casa lechuzas con moños rojos, cenizas de huesos de muerto. El trabajo era por envidia”. Reveló que un cantante le advirtió que provenía de un diseñador que la vestía y le dijo que lo despidiera .



En una cuenta de su congregación habló de trabajos que le practicaron por envidia a sus 25 años: “Recuerdo que me tiraban afuera de mi casa lechuzas con moños rojos, cenizas de huesos de muerto. . WENDY GUEVARA :

Cuando los seguidores de La casa de los famosos México afirmaron que Wendy había sido víctima de brujería, al finalizar el reality, su mamá, Fabiola Venegas, se pronunció: “Inmediatamente prendí mi cirio y empecé a hacer oraciones muy bonitas y fuertes: En el nombre de Jesús, si algo le están ejerciendo, que sea destruido con la sangre del cordero de Cristo Jesús”.

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .

Tal vez te interese: ¿Laura Zapata perdonó a Yolanda Andrade por su estado de salud?: ”No te quiero volver a encontrar”