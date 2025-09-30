Dalilah Polanco confiesa que su expareja le fue infiel ¿Fue EugenioDerbez con Alessandra Rosaldo?

Dalilah Polanco reveló a los habitantes en “La casa de los famosos México” que uno de los momentos más dolorosos de su vida fue descubrir que su entonces pareja la engañaba con otra mujer. Aunque la actriz y conductora evitó dar nombres, las especulaciones en redes sociales apuntan a Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo. ¿Será que realmente se refería a ellos? Esto dijo.

Dalilah Polanco confiesa cómo descubrió la infidelidad de su ex

Dalilah Polanco sorprendió a los habitantes de “La casa de los famosos México” al abrir su corazón en la dinámica “El triángulo de las verdades”, donde reveló la infidelidad de una de sus exparejas. Aunque nunca mencionó nombres, muchos han recordado su relación pasada con Eugenio Derbez, con quien estuvo más de cinco años tras conocerse en “La familia P. Luche”.

La actriz confesó que su relación parecía perfecta hasta que pequeños detalles despertaron sus sospechas:

“Tenía una relación hermosa, todo perfecto, todo bien, vivíamos juntos en una casa bonita y un día veo algo que no me hizo feliz y le pregunto: ¿está pasando algo aquí con esta otra persona que no sepa? y me dijo: no, de ninguna manera”.

Dalilah Polanco se encuentra entre las favoritas para ganar en La casa de los famosos México. / Redes sociales

Con el paso del tiempo, las señales se volvieron más evidentes: “Después, creo que pasa un mes… sucede otro evento y me habla una amiga y me dice: ‘¿por qué no estás aquí?, él está con esta otra persona’. Yo le respondí: ‘¿cómo?, estoy trabajando, seguramente solo están platicando’. Pero mi amiga insistió: ‘me les voy a atravesar porque eso no está bien’, y yo le dije: ‘relájate”.

“Pasa más tiempo y sucede otra cosa, un sábado nosotros en la cama, todo perfecto, todo armónico y feliz… habían incrementado los detalles, cosa que era raro en él, de que tipo rosas que no cabían en la tina. (…) Un día le dije: me siento como en la película de Pedro Infante donde Marga López abre un cajón y dice: ves todas esas joyas, es cada una de tus infidelidades. Y vi su cara y dije ‘madre mía”.

Dalilah Polanco revela que uno de sus exparejas le fue infiel. / Redes sociales

Dalilah Polanco confirma infidelidad de su ex, ¿Eugenio Derbez?

Finalmente, Dalilah Polanco dijo que salieron unas fotos en una revista lo que le confirmó que su ex sí estaba con otra mujer. ¡Por supuesto fue TVNotas y este martes revelaremos toda la verdad!

“El martes me hablan de una revista para decirme: ¿qué opinas de las fotos publicadas el día de hoy? Yo así de: perdón, no sé de qué me hablas. (…) llamé a mi vecina, nos fuimos a ver la revista y habían fotos de él con ella, con gorra y lentes bajando de sus carros en un estacionamiento. Se me rompió el corazón, me fui a la casa, agarré mi maleta de rueditas y le dejé la revista en la cama”.

Dalilah Polanco confesó que, tras la ruptura, vivió una relación tóxica con su expareja. Reconoció que, en el fondo, su corazón ya le había advertido lo que estaba ocurriendo, pero por miedo a parecer una “novia tóxica” decidió ignorarlo, aunque su intuición siempre se lo presentía.

“Me di cuenta que a veces no hacemos caso a lo que sentimos, porque yo le pregunté tres veces con meses de diferencia y existía lo que me temía. (…) Se rompe el corazón porque te engaña la persona que amas, pero por no ser la novia tóxica permites cosas que no”.

¿Fue Alessandra Rosaldo la tercera en discordia?

Las declaraciones de Dalilah Polanco han revivido especulaciones sobre si la mujer a la que se refiere es Alessandra Rosaldo, actual esposa de Eugenio Derbez.

En una entrevista con Yordi Rosado de 2024, la cantante contó cómo conoció a Derbez durante una participación en “Vecinos” y reconoció que ambos estaban en una relación.

“Fue difícil, ambos estábamos en una relación, él tenía novia, yo tenía un novio. Ninguno de los dos los buscamos. Ninguno de los dos quiso lastimar a nadie e hicimos todo lo posible por separarnos y no vernos. Yo terminé la relación que yo tenía”.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez / Redes sociales

Rosaldo admitió que fue un inicio complicado porque había sentimientos fuertes desde el principio.

“Estábamos enamorados, separados, queriendo vernos porque ninguno de los dos queríamos estar en ese lugar. (…) Queríamos estar juntos, pero no queríamos lastimar a nadie, moríamos de amor”, dijo Alessandra Rosaldo.

Aunque Dalilah Polanco no señala nombres todo apunta a que se refiere a Eugenio Derbez y a su actual esposa Alessandra Rosaldo. ¿Será? Entérate mañana en el ¡martes de TVNotas!

