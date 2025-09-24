Dalilah Polanco borra supuesta indirecta que lanzó a Eugenio Derbez el día de su boda con Alessandra Rosaldo

Dalilah Polanco, habitante de La casa de los famosos México, enfrenta una nueva polémica tras las declaraciones de la periodista Shanik Berman, sobre haber sido presuntamente la “tercera en discordia” entre Eugenio y Sarah Bustani. En medio de estas revelaciones, resurgió una presunta indirecta que Polanco le habría enviado a Eugenio Derbez justo el día que él contrajo matrimonio con Alessandra Rosaldo en 2012.

El tuit, compartido hace más de una década, llamó la atención de usuarios y reavivó viejas historias sobre la relación entre Dalilah y Eugenio. Lo que parecía ser una simple publicación de tono humorístico, terminó por convertirse en un recordatorio de los rumores que marcaron el pasado amoroso de ambos artistas.

Dalilah Polanco y Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Qué dijo Shanik Berman sobre Dalilah Polanco y Eugenio Derbez?

La controversia comenzó el viernes, cuando Shanik Berman, quien reemplazó a Pepillo Origel en el programa Con permiso de Unicable, reveló un dato que sacudió nuevamente la historia entre Dalilah Polanco y Eugenio Derbez. Según la periodista, la actriz no ha sido del todo clara al hablar de su romance con el comediante.

Berman relató que la diseñadora Sarah Bustani, quien en aquel entonces mantenía una relación con Derbez, le confesó que Dalilah pasaba noches en casa del actor justo cuando él le pidió un “tiempo” a Bustani. El detalle habría salido a la luz gracias a una persona que trabajaba en la vivienda de la pareja, quien fue la encargada de contarle a Sarah lo que sucedía.

Shanik Berman “Acuérdate que Eugenio Derbez andaba con Sarah Bustani… de repente Dalilah, según lo que me contó mi Sarita, que le decía Eugenio Derbez: ‘¿Sabes?, que tengo que pensar unas cosas’, y la muchacha que tenía, le decía a Sarah: ‘Se vino a quedar a dormir en su cama, la señora Dalilah’ y luego Dalilah decía: ‘Es que yo soy una señora de familia, una niña de familia’, se ponía muy mal ella, pero pues fue una niña de familia”

Sarah Bustani y Eugenio Derbez / Redes sociales

¿Cuál fue la supuesta indirecta de Dalilah Polanco a Eugenio Derbez en 2012?

El 7 de julio de 2012, mientras Eugenio Derbez celebraba su boda con Alessandra Rosaldo, Dalilah Polanco compartió en Twitter un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta. La actriz publicó:

“Preparándome para las bodas... Jajajajajaja” Tuit de Dalilah Polanco

El mensaje estaba acompañado con una fotografía de ella misma vestida de novia.

La publicación coincidía con la fecha exacta del enlace matrimonial entre Derbez y Rosaldo, lo que rápidamente levantó comentarios en la red social. Aunque con el paso del tiempo el tuit dejó de ser tema, en días recientes volvió a circular, lo que llevó a que el equipo de Dalilah Polanco decidiera eliminarlo de su cuenta oficial.

Cabe destacar que, aunque el mensaje original ya no está disponible, aún se conserva la respuesta que Lucero, protagonista de la telenovela Por ella soy Eva (donde trabajaba Dalilah en ese año), le hizo en su momento:

“eres lo máximooooooo!!!”. Respuesta de Lucero

Tuits de Dalilah Polanco y Lucero / Capturas de pantalla

¿Por qué Dalilah Polanco eliminó el tuit sobre Eugenio Derbez?

La eliminación del mensaje coincidió con el resurgimiento de las declaraciones de Shanik Berman. Aunque ni Dalilah Polanco, ni su equipo han ofrecido declaraciones públicas al respecto, el hecho de borrar el tuit sugiere que el equipo de redes de la actriz habría querido deslindarse de la controversia.

El detalle no pasó desapercibido entre los internautas, quienes rescataron capturas de pantalla y compartieron nuevamente la publicación en redes sociales, reabriendo la conversación sobre la historia entre Dalilah y Eugenio.

Mientras tanto, La casa de los famosos México se acerca a su final y muchos esperan que la actriz aborde de manera directa las versiones que han circulado desde hace casi 20 años sobre su relación con Derbez. Por ahora, lo cierto es que el pasado volvió a alcanzarla, y las redes sociales no tardaron en hacer eco de lo que parecía un recuerdo olvidado de su indirecta al comediante.

