¿Dalílah Polanco molesta con Mar Contreras por ser finalista de La casa de los famosos México? “Menté madres”

La tensión está al rojo vivo en La casa de los famosos México mientras se acerca la gran final, y una de las polémicas más comentadas de las últimas horas involucra a dos de sus protagonistas más intensas: Dalílah Polanco y Mar Contreras. Tras una cerrada competencia por el primer pase a la final, la victoria de Mar encendió las emociones de Dalílah, quien no dudó en confesar su frustración de forma muy directa.

¿Quién se convirtió en la primera finalista de La casa de los famosos México 2025?

La gala del 22 de septiembre estuvo llena de suspenso y emoción en La casa de los famosos México 2025. En esta velada, uno de los concursantes obtuvo su pase directo a la gran final. La encargada de presentar la dinámica llamada “Al fondo del mar” fue Galilea Montijo, quien ingresó a la casa para explicar en qué consistía el reto.

La prueba consiste en abrir cofres durante varias rondas. Según detalló Galilea, en cada conteo, los habitantes deben elegir un cofre. Si dentro hallan un catálogo, permanecen en la competencia; si no, quedan eliminados. Así se irán descartando participantes hasta que uno de ellos encuentre el ticket dorado, que lo convierte en el primer finalista oficial de esta tercera edición.

Así transcurrió la dinámica, entre habitantes eliminados y emociones a flor de piel, Mar Contreras logró encontrar el codiciado ticket dorado, venciendo a Alexis Ayala en la última ronda, asegurando así su lugar como la primera finalista oficial de La casa de los famosos México 2025.

Internautas señalaron que las cajas estaban colocadas de forma estratégica para así darle el pase a la final a Dalílah (mera especulación), es aquí que comienza una de las controversias de la noche. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Por qué acusan de favoritismo hacia Dalílah Polanco en La casa de los famosos México?

La reacción de Dalílah Polanco al enterarse de su eliminación en la penúltima ronda de la dinámica no pasó desapercibida. Su rostro de incomodidad se viralizó rápidamente en redes sociales, y su actitud “distante” hacia Mar generó múltiples comentarios entre los fans del programa.

La guerra de comentarios en plataformas digitales fue muy grande, pues algunos aseguran que la caja que iba a tomar Dalílah Polanco en busca del codiciado “ticket dorado” fue tomada por Mar Contreras, quien se la habría “quitado”, pero otra parte de los fans señalaron que Aldo de Nigris le recomendó a Contreras que tomara dicha caja , por lo que Polanco quedó eliminada de la dinámica.

Lo que también se argumenta, es que Dalílah Polanco siempre tuvo “cerca” el cofre con el catálogo y así continuó en las rondas, lo anterior, son solo especulaciones del público en redes.

Esto ha avivado el debate sobre posibles favoritismos dentro del reality , un tema recurrente en este tipo de programas, pero que en esta ocasión ha generado una división notoria entre los seguidores y que en este específico momento, reprueban el presunto “apoyo” a Dalílah Polanco.

🚨🚨🚨 MOMENTO EXACTO en que MAR CONTRERAS corre y le agarra primero la caja que estaba justo atrás de DALILAH POLANCO ‼️‼️#LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 #MarContreras #Dalilah pic.twitter.com/IE0FRJkC98 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) September 23, 2025

¿Qué dijo Dalílah Polanco sobre Mar Contreras tras convertirse en la primera finalista de La casa de los famosos México?

Tras la molestia que muchos usuarios señalaron en redes sociales en torno a Dalílah Polanco en La casa de los famosos México, llamaron la atención las posteriores declaraciones que hizo la actriz al interior del programa.

En un rato de soledad, Dalílah comenzó a cuestionar su actuar y el de Mar Contreras después de la dinámica con los cofres. Dentro de sus palabras, puede escucharse que acusa a Mar de actuar “deliberadamente” (en relación al cofre), pues presuntamente se lo habría quitado de las manos, lo que acabó con la eliminación de Dalílah del juego.

Y bueno, ese fue el cofre que las dos tomamos, era el cofre que tenía el catálogo para pasar a la última ronda. Y cuando me fui a parar al lugar de los perdedores, comenté, no en voz alta ni gritando, pero sí a viva voz “me tacleó”, creo que eso dije Dalílah Polanco

En una conversación con Mar durante la mañana del día de hoy, Dalilah ofreció una disculpa sincera por su comportamiento.

“Ni voy a repetir para no darle mucha importancia, pero menté madres tantito, y a la mera hora de que bajamos a saludarte , sentí que no me veías y no la chocamos entonces más me agüité; a lo que vengo es a ofrecerte una disculpa”.

La actriz explicó que prefirió disculparse de inmediato para evitar malentendidos, sobre todo considerando que las imágenes de su reacción podrían ser exhibidas durante el resumen semanal que los habitantes ven cada martes en el cine de La casa.

@chismesymasrespaldo Molesta ! Dalilah Polanco se le va con todo a Mar dice que la aventó y le quitó el cofre y por eso no fue finalista #lacasadelosfamososmx3 #dalilahpolanco #marcontreras ♬ original sound - chismes1

¿Cuándo será la final de La casa de los famosos México?

Poco a poco se acerca la gran final de La casa de los famosos México 2025, misma que está programada para el domingo 5 de octubre, y los seguidores del programa ya están ansiosos por saber quién se coronará como el ganador de esta temporada cargada de emociones, humor, giros inesperados y un total de cuatro millones de pesos.

De acuerdo con el sitio oficial del reality show, esta edición tendrá una duración total de 10 semanas, es decir, 70 días en los que los concursantes viven juntos bajo la constante vigilancia de las cámaras, y quienes han enfrentado nominaciones, desafíos y situaciones que seguramente darán mucho de qué hablar.

