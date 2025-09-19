Shiky se burla de Dalílah Polanco en La casa de los famosos México y desea que “caiga otra vez” ¿enemistad?

En La casa de los famosos México 2025 las tensiones no paran y ahora el foco está sobre Shiky, quien sorprendió a todos con sus duras palabras hacia Dalílah Polanco sobre su accidente. El español, conocido por su estilo sarcástico y directo, no dudó en hablar a espaldas de la actriz, las redes estallaron y para quien no vio el 24/7 fue una falta de respeto enorme. ¿amistad fracturada?

Dalilah Polanco sufre caída en La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Qué dijo Shiky sobre Dalílah Polanco que causó polémica en La casa de los famosos México 2025?

¡Se soltó la bomba en el comedor! Mientras Dalílah Polanco cantaba a lo lejos, Shiky no se contuvo y lanzó una frase que dejó a todos con la boca abierta. El comediante español, que estaba acompañado por Abelito, reaccionó con sarcasmo ante la interpretación de su compañera del extinto cuarto Día y soltó: “Prefería a Elaine”, haciendo referencia a Elaine Haro, habitante eliminada del reality que le encantaba cantar.

La broma no quedó ahí. Shiky siguió con su comentario ácido y, entre risas, soltó: “¿Qué es eso? Ojalá se caiga otra vez”, en alusión al accidente que sufrió Dalílah días antes. Aunque inmediatamente se arrepintió y dijo “cancelar, cancelar”, el daño ya estaba hecho. Abelito, entre risas nerviosas, solo atinó a decir “no, no, no”, mientras el ambiente se tornaba incómodo.

Algunos lo tomaron como una broma pesada, otros como una falta de respeto hacia Dalílah Polanco, quien ha demostrado fortaleza tras su accidente en el reality. Dalilah Polanco por su parte, ni si quiera se enteró de la situación.

¿Cómo fue el accidente de Dalílah Polanco durante la prueba del robo de salvación en La casa de los famosos México 2025?

La noche del jueves 4 de septiembre, Dalílah Polanco vivió uno de los momentos más dolorosos en La casa de los famosos México. Durante la prueba del robo de salvación, la actriz perdió el equilibrio al descender de un estrado colocado en el jardín y cayó aparatosamente sobre su brazo y tobillo izquierdo. El uso de tacones altos agravó el impacto, provocando un fuerte dolor que alarmó a sus compañeros.

Mar Contreras y Aarón Mercury fueron los primeros en auxiliarla, mientras Aldo de Nigris y ‘el Guana’ la trasladaron al confesionario por indicaciones de la Jefa. La productora del reality, Rosa María Noguerón, confirmó que Dalílah sufrió tres fisuras en los dedos del pie izquierdo, por lo que ahora debe usar una bota ortopédica, férula en la muñeca y muletas como apoyo.

A pesar de las lesiones, Dalílah decidió continuar en el programa. Su actitud ha sido aplaudida por los fans, quienes reconocen su valentía y compromiso.

Dalilah Polanco en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Qué avances ha tenido Dalílah Polanco en su recuperación tras sufrir una aparatosa caída en La casa de los famosos México 2025?

La recuperación de Dalílah Polanco en La casa de los famosos México ha sido lenta, pero significativa. Aunque no puede realizar todas las actividades, ha aprendido a adaptarse. Desde maquillarse para las galas hasta bañarse con cuidado, la actriz ha demostrado que no se rinde fácilmente.

Hoy, jueves 18 de septiembre, Dalílah vivió un momento muy emotivo. Mientras se arreglaba sola en el baño, logró tomar una botella de agua con su mano lastimada. Este pequeño avance la conmovió profundamente. “Mira Mar, tengo una botella de agua en mi mano (...) Quiero llorar tantito”, dijo entre lágrimas al encontrarse con Mar Contreras, quien la ha apoyado desde el inicio de su recuperación.

Mar la abrazó y celebró su logro: “Felicidades, qué ching..., qué bueno”, respondió con entusiasmo. Dalílah, aún conmovida, comentó: “¿Pero qué pend... estoy llorando?”, a lo que Mar respondió con empatía, recordándole que hace unos días ni siquiera podía cerrar la mano. Este avance, aunque pequeño, representa un gran paso en su proceso de sanación.