Dalilah Polanco se perfila para ser finalista de “La casa de los famosos México"; destrona a Abelito, aseguran

El día de ayer, Facundo se convirtió en el sexto eliminado de “La casa de los famosos México”, lo que representó un duro golpe para el cuarto Día, pues uno de sus personajes más fuertes quedó fuera de la contienda, por lo cual en redes muchos internautas dan por hecho el triunfo del cuarto Noche.

Dalilah Polanco, “el Guana” y Shiky lamentaron profundamente la salida de Facundo, quien se convirtió en el cuarto integrante de su equipo en abandonar la competencia, después de que, en semanas anteriores, quedaran fuera Ninel Conde, Priscila Valverde y Mariana Botas.

Sin embargo no todo estaría perdido. Las encuestas de la semana de las páginas de espectáculos en redes,"Vaya vaya” y “En perra” dieron una esperanza a los fans del cuarto Día. ¿Dalilah Polanco aún podría vengar a su cuarto y colarse a la final?

Checa: La casa de los famosos México: Dalilah Polanco sorprende con ácido comentario ¿contra Alexis Ayala?

¡Dalilah Polanco ya tiene corrido! / Instagram

¿Como reaccionó el cuarto Día a la eliminación de Facundo?

Shiky aseguró estar en shock, pues no podía creer que él hubiera sido salvado y no Facundo, a quien considera con un fandom mucho más poderoso. Dalilah Polanco y “el Guana” también revelaron que les costaba asimilar la situación. Sin embargo, tras haber perdido a varios de sus integrantes, reconocieron sentirse desanimados.

“Lo único que nos queda es jugar, ya sea por el líder o por las salvaciones, y disfrutar lo que venga, porque tenemos mucho que perder. Lo que me emociona es llegar a la séptima semana; me entusiasma el juego del líder”, comentó “el Guana” a Dalilah y Shiky.

“Quedamos tres gatos, así que vamos a divertirnos, a reírnos e intentar disfrutar con ellos, evitando caer en el bajón. Por dentro me siento como si me hubieran dado una patada”, comentó Shiky tras la eliminación de Facundo.

Mira: Aarón Mercury tiene pleitazo con Dalilah Polanco en La casa de los famosos México, ¡Piden su salida!

¿Quién lidera las encuestas de La casa de los famosos México?

Cada semana las paginas de Facebook de “Vaya vaya” y “En perra” publican sus encuestas en redes sobre la tendencia de favoritos y eliminados de “La casa de los famosos México”, aunque no son sondeos oficiales han demostrado ser bastante apegadas a las preferencias del público.

En las encuestas de la semana, que preguntan al público a quién consideran su favorito o favorita para ganar “La casa de los famosos México”, Dalilah Polanco parece haber dado un giro importante en la competencia. Tras la salida de Facundo, la actriz se coloca como una de las favoritas, solo por debajo de Aldo de Nigris y superando a Abelito, quien inicialmente era el preferido para ganar el reality.

En la página “En perra”, Dalilah Polanco registra el 22%, ocupando el segundo lugar detrás de Aldo de Nigris, quien alcanza el 36%. En “Vaya vaya”, Aldo de Nigris lidera con 28%, seguido por Aaron Mercury con 21%, mientras que Dalilah Polanco se ubica en el tercer lugar con 18%.

Mira: La casa de los famosos México: ¿Mar Contreras y Shiky conspiran contra Dalilah Polanco para sacarla?