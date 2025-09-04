Aarón Mercury tiene pleitazo con Dalilah Polanco en La casa de los famosos México, ¡Piden su salida!

La polémica volvió a estallar dentro de La casa de los famosos México 2025 y, en esta ocasión, los reflectores se los llevaron los habitantes Aarón Mercury y Dalilah Polanco. Durante la cena de nominados, ambos protagonizaron una intensa conversación que dejó expuestas diferencias personales y de convivencia. El clip del momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de usuarios no tardaron en tomar partido, inclinándose mayoritariamente a favor de la actriz. ¿Podría salir Aarón Mercury este domingo?

¿Qué pasó entre Aarón Mercury y Dalilah Polanco en la cena de nominados de La casa de los famosos México?

Todo comenzó cuando Aarón Mercury, creador de contenido y ex de Yeri Mua, decidió sincerarse con Dalilah sobre las razones que lo han llevado a nominarla en varias ocasiones. “Yo sí considero que aún también tienes mucho que aportar. Pero también considero que muchas de las veces te la has pasado muy mal aquí o te han afectado y por eso te he llegado a nominar porque es un ‘eh’. Siento que luego las está sufriendo más de lo que está disfrutando… o se está llenando como de esa mala energía”, expresó, aunque trató de suavizar su comentario admitiendo que no sabía bien cómo expresarlo, las palabras no cayeron en gracia.

Dalilah Polanco, actriz con una sólida trayectoria en televisión, no tardó en responder con firmeza y sin rodeos:

“Honestamente, esto de las energías me parece una cosa bien pedorra. Como que es muy fácil decir: ‘es que trae mala vibra’, ‘es que trae muy mala energía’. A mí me parece muy pedorra. Te lo digo con respeto”. Dalilah Polanco

Aarón Mercury en cena de nominados.

¿Por qué se pelearon Aarón Mercury y Dalilah Polanco en La casa de los famosos México 2025?

La conversación tomó un giro más directo cuando Aarón Mercury señaló que Dalilah Polanco había hecho comentarios que, según él, podrían tener una intención negativa. “También he sentido que has tirado ciertos comentarios como para hacer como sentir mal y cosas así”, dijo.

Dalilah Polanco no se quedó callada y respondió: “Porque te dije: ‘Ya aprendí a jugar, ahora voy contra ti’ y todo eso. Entonces el sentido eres tú”, respondió la actriz y citó a otra habitante del cuarto Noche: “Mira, como dice la Mar: ‘Lo que te choca te checa’”. Esta frase provocó una reacción inmediata de Aarón: “Ya van dos frases que te robas”.

Dalilah Polanco en cena de nominados

Molesta por la acusación, Dalilah Polanco expresó su frustración: “Ya no puedo ni decir de quién saqué la frase, para que vean que sí los estoy escuchando. Pero no pasa nada”.

A pesar del tenso intercambio, Aarón Mercury cerró la conversación con una muestra de respeto: “La verdad es que yo te respeto muchísimo. Y créeme que al fin y al cabo es porque la casa nos pone estas dinámicas… Honestamente. Y yo te respeto muchísimo”.

¿Aarón Mercury será eliminado este domingo 7 de septiembre en La casa de los famosos México? Esto opinan en redes

La discusión no quedó encerrada entre las paredes de la cena de nominado de La casa de los habitantes México 2025. En cuanto el fragmento fue compartido en la cuenta oficial de TikTok del reality, los usuarios se volcaron en críticas contra Aarón Mercury. En menos de nueve horas, el video acumuló cientos de comentarios en los que se pedía incluso su salida inmediata del programa.

“Que ya saquemos a Aarón”

“Bueno, Aarón no ha hecho nada relevante ni aquí ni allá. ¡Yo no lo conocía, no sabía quién era! Pero pues no te pierdes de nada”

“¿Alguien dígame, qué aporta Aarón? En serio, ¡díganme!”

¿Cómo comparan a ese con Dalilah? Mujer con gran trayectoria, elegante y guapa”

¿El ex de Yeri ya duró mucho ahí, no?”.

“Saquemos a Aarón, por Dios”.

“No es por menospreciar, pero están poniendo a un Aarón con una Dalilah Polanco. No hay comparación, ni en peso de nombres ni en trayectoria”.

“Neta, no sé cómo siguen apoyando a Aarón. No hay punto de comparación con el mujerón de Dalilah”.

Las fans del Mercury diciendo que Dalilah solo es famosa por la Familia Pluche.



¿Quiénes son los nominados en La casa de los famosos México con riesgo de ser eliminados este domingo 7 de septiembre?

Lejos de verse afectada por la confrontación, Dalilah Polanco parece haber ganado aún más apoyo del público. Mientras tanto, Aarón Mercury enfrenta una creciente ola de críticas que ponen en duda su permanencia en La casa de los famosos México.

Recordemos que esta es la segunda vez que Aarón Mercury está nominado en La casa de los famosos México, y según rumores en redes sociales, el influencer debió haber salido el domingo pasado en lugar de Mariana Botas, quien logró mantenerse en la competencia gracias al apoyo del público.

