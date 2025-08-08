Alexis Ayala encara a Priscila Valverde en la cena de nominados de La casa de los famosos México 2025

Durante la segunda cena de nominados en La casa de los famosos México 2025, Alexis Ayala sorprendió a sus compañeros y a la audiencia al dirigirse de forma directa a Priscila Valverde. Luego de que la modelo manifestó su inquietud por acumular dos nominaciones consecutivas, la conversación se habría llenado de total tensión entre los participantes.

En ese encuentro, en el que también estaban Adrián Di Monte, Dalílah Polanco y Mar Contreras, cada uno compartió cómo se sienten al estar en riesgo de ser eliminados. Sin embargo, el intercambio entre Alexis y Priscila fue el que acaparó la atención, pues el actor decidió exponer públicamente sus razones para nominarla.

Alexis Ayala sufre inundación en su casa a días de entrara a La casa de los famosos México. / Instagram

¿Qué le dijo Alexis Ayala a Priscila Valverde durante la cena de nominados de La casa de los famosos México 2025?

En medio de la cena de nominados de ‘La casa de los famosos México’, Alexis Ayala aseguró que sus nominaciones no eran personales y que su criterio estaba basado en la importancia del trabajo en equipo. Aunque reconoció las cualidades de Priscila Valverde, destacando su belleza, inteligencia y empeño por mantener su imagen, puntualizó que, desde su punto de vista, su aporte en la competencia no era suficiente para fortalecer la convivencia dentro de la casa.

“Para mí es muy importante el trabajo en equipo”, señaló Ayala, antes de agregar que respetaba su trayectoria como reina de belleza. Sin embargo, puntualizó que esperaba más colaboración con los demás habitantes.

Alexis Ayala “Yo te puedo decir el por qué de mi nominación, con sinceridad, porque aquí no es nada personal y lo que vine a hacer es un juego que desconozco. Para mí es muy importante el trabajo en equipo. Me encanta que seas una reina de belleza y te estés preocupando por verte bien, te lo voy a aplaudir siempre. Sí creo que saliendo de aquí tendrás un gran empuje, porque se te mueve la canica, eres una persona muy bella y muy inteligente, eres una mujer con muchas capacidades, pero creo que el trabajo en equipo no se está dando.”

Priscila Valverde en La casa de los famosos México 2025 / Instagram

¿Cómo reaccionó Priscila Valverde ante las palabras de Alexis Ayala en ‘La casa de los famosos México’ 2025?

Priscila Valverde visiblemente sorprendida, optó por no contestar y mantenerse en silencio, mientras el resto de los presentes en la mesa intercambiaban miradas y gestos que evidenciaban la tensión.

Alexis Ayala, por su parte, fue más allá al mencionar que, posiblemente, la salvada sería Dalílah Polanco, ahora integrante del cuarto Día, y no ella, insinuando que Ninel Conde preferiría respaldar a la actriz. Sin embargo, la modelo tampoco decidió responder a esta afirmación.

¿Cuándo y a qué hora es la gala de eliminación de La casa de los famosos México 2025?

La gala de eliminación de La casa de los famosos México 2025 se llevará a cabo el próximo domingo 10 de agosto en punto de las 8:00 de la noche (hora del centro de México). Como cada semana, la transmisión será en vivo a través de Las estrellas y en señal 24/7 por Vix, donde los seguidores podrán conocer quién de los nominados abandonará la competencia.

Durante esta gala, los nominados de la semana se enfrentarán a la decisión del público, quienes votará por su participante favorito para que continúe en la casa. Cabe recordar que los nominados de la semana son:



Dalilah Polanco

Mar Contreras

Alexis Ayala

Adrián di Monte

Priscila Valverde

