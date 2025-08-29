¿Yeri MUA revela que a Aarón Mercury le gustan los hombres? Lanza misterioso mensaje y desata polémica

Yeri MUA se encuentra, de nuevo, en medio de la polémica. La influencer causó total revuelo luego de que publicó un misterioso mensaje que fue tomado por algunos usuarios en redes sociales como una indirecta a Aarón Mercury, habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025. ¿Lo sacó del clóset?

En medio de toda la controversia que ha generado la ‘La casa de los famosos México’ por la rivalidad entre team Noche y team Día en redes sociales; Yeri MUA volvió a dar de qué hablar por la reciente publicación que hizo en ‘X’, la cual fue considerada como una contundente revelación ¿sobre Aarón Mercury? ¡Te contamos lo que dijo!

¿Ninel Conde sacó del clóset a Aarón Mercury, su excompañero en ‘La casa de los famosos México’?

En las últimas semanas, algunos internautas señalaron que Aarón Mercury, habitante de ‘La casa de los famosos México’, ha tenido algunas actitudes que sugieren que, presuntamente, le gustarían los hombres, pese a su acercamiento con Elaine Haro en el reality.

Eso no es todo, Ninel Conde avivó más las especulaciones de estas teorías sobre Aarón Mercury en el momento en que lo llamó ‘la Arona’ y “comadre”.

“Yo con ‘la Aarona’ me llevaba así, pero ‘la Aarona’ también era bien llevada conmigo. Lo que pasa es que nunca sacaron lo que esa comadre decía de mí”. Ninel Conde

“Cuando pasaba, me bufaba y decía ‘osh’. Así nos llevábamos”, agregó ‘el Bombón asesino’ en un live con sus seguidores en redes sociales.

¿Qué dijo Yeri MUA sobre Aarón Mercury, habitante de ‘La casa de los famosos México’ 2025?

A raíz de las declaraciones de Ninel Conde, ‘el Bombón asesino’, algunos cibernautas continuaron con insinuaciones sobre la orientación de Aarón Mercury. Ahora, desató revuelo la reciente publicación de Yeri MUA.

Cabe recordar que Aarón Mercury dejó claro que Yeri MUA nunca fue su novia. Sin embargo, la mayoría de los usuarios en redes sociales no han podido evitar recordar el polémico amorío que protagonizaron años atrás. Esto debido a que los influencers no quedaron en buenos términos.

En esta ocasión, la controversia no habría terminado entre ellos, dado que el reciente post de la cantante llamó totalmente la atención de cibernautas. ¿Habló de Aarón Mercury?

A través de su cuenta de ‘X’, Yeri publicó el siguiente mensaje:

“No necesita salir del clóset, es OBVIO”. Yeri MUA

Aunque la intérprete de ‘Chupón’ no mencionó nombres específicos, algunos usuarios no tardaron en señalar que la publicación sería una posible indirecta a Aarón Mercury y lo que se rumora sobre su presunto gusto por los hombres. Estos fueron algunos comentarios:

“Pues es que también tú bb, de ti a Aldo de Nigris, cualquiera se vuelve gay”,

“Lo mejor de todo es que Yeri no dijo nombres y hasta las fans de él reconocieron que habla de él”,

“Después de ver el 24/7 te lo confirmo! Hasta su manera de atacar a Elaine lo hace como con dolo, pero que pareciera más envidia que nada”.

No necesita salir del closet es OBVIO — tu bratz favorita (@yerimua) August 28, 2025

Sin embargo, la influencer no tardó en aclarar que su tweet no era en alusión a Aarón Mercury, sino que se refería a alguien de “su pueblo”.

“Estaba hablando con mi amiga de un w… mega mayate de nuestro pueblo y llegaron las obsesionadas a poner nombres, neta, ¿cómo les hago entender que esa madre fue hace años? !!!! Me vale ver… ese w… y esta temporada de La casa de los famosos y si la viera sería team Abelito”. Yeri MUA

Eso no es todo, también reprobó que el público haya eliminado a Ninel Conde de ‘La casa de los famosos México’ 2025.

“Me eché las dos temporadas pasadas, pero esta no la he visto, ni siquiera entiendo, ¿por qué sacaron a Ninel Conde? Tontos !!!!”, dijo Yeri.

Como era natural, algunos usuarios no le creyeron del todo a Yeri MUA, así como otros aplaudieron que saliera a aclarar su publicación para evitar malos entendidos con los seguidores de Aarón Mercury.

